Idaira Prieto (izquierda) y Águeda Marqués, entrenan en las pistas de La Albuera. De Torre y Tanarro

El Mundial de Tokio pone a prueba la constante mejora de Águeda Marqués e Idaira Prieto

La finalista en los Juegos de París buscará repetir hito y bajar por primera vez de los cuatro minutos en el 1.500, mientras Idaira es internacional por tercera vez en un año

Luis Javier González

Luis Javier González

Segovia

Jueves, 11 de septiembre 2025, 21:40

Águeda Marqués e Idaira Prieto harán de los Mundiales de Tokio una ventana casi inédita para el atletismo segoviano, representado en las últimas décadas por ... nombres como Antonio Prieto o Javi Guerra, pero que ahora tendrá una baza doble, todo un hito para una provincia con los habitantes justos y unas modestas instalaciones. La primera defenderá su cartel de finalista en los últimos Juegos Olímpicos, en París, en una prueba como los 1.500 metros que pasa por ser una de las distancias con más nivel en el actual panorama mundial. La segunda disfrutará del premio a una mejora sideral de su marca personal en los 5.000 metros y encadenará su tercera internacionalidad absoluta en menos de un año.

