El 'revival' ochentero de Nava de la Asunción reúne a más de un millar de personas Un grupo de asistentes, con pañuelos rojos al cuello. / F. C. Los ingresos obtenidos se destinarán a la comisión de peñas La Funcionera FERNANDO DE LA CALLE Nava de la Asunción Lunes, 18 febrero 2019, 12:24

Más de un millar de personas se concentraron en la noche del sábado en la fiesta homenaje a las discotecas Osiris, HH y a los recordados años ochenta de Nava de la Asunción. El salón de usos múltiples de la localidad registró un lleno absoluto en una fiesta 'remember' que, aunque se esperaba multitudinaria, desbordó las previsiones de la organización. Desde los primeros minutos de apertura de puertas, a las once de la noche, la sala se llenó a gran velocidad. Los asistentes disfrutaron del 'photocall' de bienvenida, una exposición de coches antiguos y numerosas carpas exteriores para salir al exterior desde recinto principal. Además, se instaló un completo equipo de luz y sonido que presidió la bola de espejos original de la discoteca Osiris.

El hotel aledaño a la sala y los alojamientos de la zona colgaron el cartel de completo

En la organización, y ejerciendo sus antiguas profesiones, muchos de los componentes de las plantillas de HH y Osiris, encabezados por Javi Cubero y Luis Antonio García 'Berry', en la cabina de música, pasando por Emilio Marugán, Tino Conde o Julio Villagrán en la barra. Azucena Fragua y Lola García también pasaron la noche en el ropero, igual que hace décadas lo hicieron cada una en una discoteca.

«Me siento muy orgulloso, muy emocionado. Fue una noche mágica con mayúsculas. Entre todos lo conseguimos, una vez más», señaló 'Berry' al término de la fiesta, de la que ha sido el principal impulsor desde el grupo nostálgico que creó el pasado verano en la red social Facebook, 'Recuerdos de la HH. Nava y aquellos años'.

En la organización también han intervenido muchos vecinos, que se han repartido diversas tareas y han trabajado en un ambiente de colaboración que se ha mantenido en las semanas previas al evento, que culminó con los elogios de los asistentes. «Gracias a todos y todas porque un día tuvisteis la genial idea de organizar una fiesta como la de anoche. Fue fantástico reencontrarnos con tanta gente maravillosa que ha formado parte de nuestras vidas», señaló María José Yusta, al igual que Lydia Calvo: «Anoche fue un puntazo, un pedacito de nuestra juventud que disfrutamos al máximo».

Reencuentros

Fue una fiesta de reencuentros, de amigos y conocidos que desde hacía muchos años no se habían vuelto a ver. De hecho, tanto el hotel aledaño como otros alojamientos de la zona se quedaron sin plazas ante el elevado numero de personas que decidieron acudir a la cita ochentera. Muchos de ellos procedían de los pueblos cercanos y recuperaron una tradición ya perdida, pasar cada fin de semana de fiesta en los locales de ocio naveros.

«No solo me quedo con la fiesta, de la que todo el mundo habla maravillas. Me quedo con los reencuentros, con los besos y abrazos que nos dimos todo el mundo, en general con el buen rollazo que hubo allí», comentó Pilar García. Las redes sociales se llenaron de comentarios sobre la cita. «Ya de vuelta en Madrid, decir que ha sido una noche maravillosa de reencuentros y saludos sinceros, de encontrar personas que me conocen por mí o por mi padre. De conversaciones retomadas después de casi 25 años. Es de agradecer a todos los que habéis creado este fantástico momento para la satisfacción y disfrute de muchísimas personas que allí nos hemos juntado», señaló Máximo Arribas en Facebook.

Todos los ingresos recaudados serán destinados a la comisión de peñas La Funcionera, varios de cuyos componentes se encargaron de organizar y atender la barra instalada en el local.