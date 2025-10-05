El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

El alcalde José Mazarías y, junto a él, la concejala de Hacienda, Rosalía Serrano. Antonio de Torre

Segovia

Mazarías negociará por separado con todos los grupos para aprobar las tasas

La fecha límite en la que se debe celebrar el pleno para garantizar la entrada en vigor de la ordenanza fiscal en enero es el próximo 15 de octubre

Ana María Criado

Ana María Criado

Segovia

Domingo, 5 de octubre 2025, 19:22

«No nos rendimos». Esa es la premisa que guía al equipo de gobierno del Ayuntamiento de Segovia en su búsqueda de aliados para lograr ... los apoyos suficientes que permitan sacar adelante la nueva ordenanza fiscal, que contempla las tasas de 2026. El alcalde de la ciudad, José Mazarías, aclara que las negociaciones se llevarán a cabo de forma individualizada. En este sentido, tiene previsto reunirse este lunes con los representantes políticos de cada grupo por separado y no de manera asamblearia. Si finalmente hay acuerdo, la comisión informativa de Hacienda se celebrará apenas unos días después, ya que la fecha límite para la aprobación del proyecto de impuestos en sesión plenaria extraordinaria es el próximo 15 de octubre. De modo contrario, si esto no es posible, la entrada en vigor de la actualización de tributos se demorará más allá de enero del año que viene.

