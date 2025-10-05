Mazarías negociará por separado con todos los grupos para aprobar las tasas

«No nos rendimos». Esa es la premisa que guía al equipo de gobierno del Ayuntamiento de Segovia en su búsqueda de aliados para lograr ... los apoyos suficientes que permitan sacar adelante la nueva ordenanza fiscal, que contempla las tasas de 2026. El alcalde de la ciudad, José Mazarías, aclara que las negociaciones se llevarán a cabo de forma individualizada. En este sentido, tiene previsto reunirse este lunes con los representantes políticos de cada grupo por separado y no de manera asamblearia. Si finalmente hay acuerdo, la comisión informativa de Hacienda se celebrará apenas unos días después, ya que la fecha límite para la aprobación del proyecto de impuestos en sesión plenaria extraordinaria es el próximo 15 de octubre. De modo contrario, si esto no es posible, la entrada en vigor de la actualización de tributos se demorará más allá de enero del año que viene.

El regidor segoviano se mostró optimista tras la última reunión previa al pleno correspondiente al mes de septiembre en la que se negociaron las propuestas fiscales. «Espero contar con el apoyo de todos los grupos porque llevaremos a cabo lo que tantas veces han pedido: la rebaja de impuestos», especificó. Sin embargo, este deseo no se hizo realidad y toda la oposición tumbó con su voto unánime la ordenanza fiscal que presentó el equipo de gobierno del PP. Los argumentos con los que justificaron esta decisión eran «la falta de diálogo, organización y negociación» del gobierno municipal para alcanzar un consenso, así como las rebajas «mínimas» que apenas suponían el ahorro de una veintena de euros para los segovianos.

«Su actitud me causó una decepción, pues usaron pretextos absolutamente inconsistentes, pues no habían hecho ninguna propuesta», sostuvo Mazarías. Tan solo consideró una excepción, que fue la petición por parte de Segovia en Marcha de bonificaciones máximas del 50% y el 95% en el IBI y el ICIO para la reforma de primeras viviendas. «Fue aceptada», admitió el alcalde.

«Nuestra obligación es lograr los apoyos suficientes para aprobar la ordenanza y lo que haremos será negociar con cada grupo para poder discutir las aportaciones con quien las propone» José Mazarías Alcalde de Segovia

El equipo de gobierno planteaba inicialmente una bajada lineal del 4% del IBI y de un 5% sobre el Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM), además de incentivos relacionados con el ICIO y el impuesto sobre actividades económicas (IAE). A ello se unía la supresión del pago de la zona ORA para vehículos eléctricos o la extensión de bonificaciones acumulables en la tasa de residuos y su cobro por medio de tres recibos anuales en vez de dos, entre otras cuestiones.

Todo puede cambiar en los próximos días, pues el tiempo apremia. El regidor tiene previsto iniciar una ronda de negociaciones a primera hora de este lunes. Los encuentros previsiblemente serán largos y tensos. Mazarías detalló que, a finales de la pasada semana, tan solo había recibido las sugerencias de un único grupo político -Ciudadanos-. «Tardó 24 horas en mandarnos un planteamiento nuevo con varias propuestas, muchas de ellas razonables y algunas no tantas, pues se encuentran con dificultades jurídicas e incluso legales», especificó el alcalde tras la junta de gobierno local del jueves.

En esta misma intervención desveló que la portavoz de la formación naranja, Noemí Otero, se había mostrado partidaria de llegar a un acuerdo si incluía la implementación de una tasa a los autobuses turísticos. El año pasado, su abstención permitió sacar adelante la subida de impuestos. En esta ocasión, la portavoz socialista en el Ayuntamiento, Clara Martín, asegura que será Vox quien dará la luz verde al proyecto de impuestos del equipo de gobierno.

Estudiar aportaciones

Al cierre de esta edición, los dirigentes populares se mantenían a la espera de recibir y analizar otras iniciativas que pudieran incluirse en la ordenanza fiscal. El objetivo era estudiar todas las aportaciones durante el fin de semana para iniciar las conversaciones lo antes posible. A diferencia de la solicitud reiterada por parte de algunos grupos de la oposición en los últimos meses, el alcalde descartó en todo momento que se vaya a celebrar una mesa de tasas. «Nuestra obligación es lograr los apoyos suficientes para aprobar la ordenanza y lo que haremos será negociar con cada grupo, por separado, para poder discutir las aportaciones con quien las propone», declaró.

No habrá asambleas, sino más bien encuentros en solitario, cara a cara. Es una decisión que se ha tomado porque, según reconoció Mazarías, el gobierno municipal no tiene que aspirar o intentar conseguir una aprobación unánime. «Sería un poco ingenuo por nuestra parte, ¿no?», señaló. Además, al regidor de Segovia le llama la atención que «ahora quieran negociar en conjunto sin presentar una sola propuesta; parece que quieren ahorrarse sus aportaciones, no se si será por falta de ganas de trabajar, por falta de ideas o las dos cosas», criticó.

La única discusión sobre la ordenanza fiscal que se llevará a cabo de manera conjunta en los próximos días será la correspondiente a la comisión informativa de Hacienda, que se espera convocar a principios de la próxima semana -como muy tarde, el día 8 de octubre-. Esto se debe a que, si el Ayuntamiento quiere que las nuevas tasas entren en vigor el 1 de enero de 2026, es necesario que la ordenanza se apruebe en pleno extraordinario como muy tarde el 15 de octubre. «El límite para alcanzar un acuerdo es muy ajustado», reconoció el alcalde de la ciudad.

Si no hay consenso, la puesta en marcha de los tributos actualizados se demorará en el tiempo. «Habrá retrasos, que tampoco pasa nada; es verdad que hay impuestos que se devengan en enero y eso evidentemente nos compromete, pero creemos que estamos actuando con suficiente anticipación como para que no haya ningún problema», concluyó Mazarías.