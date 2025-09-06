El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Varias personas asisten a la feria de 2024 en la Plaza Mayor. Óscar Costa

Mazarías: «El final de la feria Femur no es achacable a la ubicación»

El alcalde apunta al cansancio organizativo o a razones económicas la decisión de las mujeres rurales de acabar con ella

Quique Yuste

Quique Yuste

Segovia

Sábado, 6 de septiembre 2025, 09:04

El alcalde de Segovia, José Mazarías, ha respondido a las críticas de la Federación Española de la Mujer Rural (Femur), que recientemente anunció que la ... XXVIII edición de la Feria Internacional de la Mujer Rural —que se celebrará del 12 al 14 de septiembre— será la última que se organice en la capital. La organización achacó su decisión a la falta de apoyo y a las trabas del Ayuntamiento, especialmente por la negativa a permitir que el evento se celebre en su emplazamiento tradicional: la avenida del Acueducto.

