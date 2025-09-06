Mazarías: «El final de la feria Femur no es achacable a la ubicación»

El alcalde de Segovia, José Mazarías, ha respondido a las críticas de la Federación Española de la Mujer Rural (Femur), que recientemente anunció que la ... XXVIII edición de la Feria Internacional de la Mujer Rural —que se celebrará del 12 al 14 de septiembre— será la última que se organice en la capital. La organización achacó su decisión a la falta de apoyo y a las trabas del Ayuntamiento, especialmente por la negativa a permitir que el evento se celebre en su emplazamiento tradicional: la avenida del Acueducto.

Mazarías aseguró que el Ayuntamiento de Segovia «siempre ha apoyado» la feria y que Femur ha dispuesto de varias alternativas para ubicar los puestos: «Les hemos ofrecido un buen número de ubicaciones, con la excepción de la avenida del Acueducto. No creemos adecuado ni conveniente que se celebren este tipo de eventos allí, por razones de seguridad, y eso ya no necesita más explicaciones», afirmó el regidor, que negó rechazó la existencia de un enfrentamiento con la organización y aseguró que ha habido voluntad de colaboración por parte del Consistorio: «Han dispuesto de otras posibilidades que les ofrecí yo personalmente en una reunión con ellas, como la avenida Padre Claret, la Plaza Mayor o la laza de Día Sanz», recordó.

Mazarías asegura que son ubicaciones ya utilizadas en anteriores ediciones. «El último balance que Femur hizo de la feria realizada el año pasado en la Plaza Mayor fue, según ellas, muy positivo. Por lo tanto, si han decidido ahora poner fin a la feria, no creo que sea achacable a las decisiones sobre la ubicación», puntualizó.

En este sentido, el alcalde apuntó a posibles motivos internos de la federación, como el cansancio organizativo, razones económicas o falta de subvenciones de otras administraciones: «No sé si es cansancio, deseo de dejar una actividad tan exigente o cuestiones internas de Femur, pero desde luego no será por falta de colaboración del Ayuntamiento».