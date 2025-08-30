El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Feria de la Mujer Rural en la Plaza Mayor. Óscar Costa

Segovia acogerá en septiembre la última edición de una feria con casi tres décadas de historia

La Feria de la Mujer Rural Pronatura tendrá lugar en la Plaza Mayor entre el 12 y el 14 de septiembre

El Norte

El Norte

Segovia

Sábado, 30 de agosto 2025, 08:42

La Federación Española de la Mujer Rural, Femur, volverá a visibilizar y poner en valor el trabajo de la mujer rural en la vigésimo octava edición de su Feria Internacional de la Mujer Rural Pronatura, un certamen que tendrá lugar del viernes 12 al domingo 14 de septiembre en la Plaza Mayor de Segovia. Será una edición especial, ya que es la última que se celebra y con la que se cierra un ciclo de casi tres décadas en las que el certamen ha servido de escaparate a los productos naturales y los trabajos artesanales de las mujeres de todos los rincones del mundo, impulsando su independencia y la igualdad.

La feria repite este año ubicación -como ya hiciera en sus primeras ediciones a finales de los 90, contando con medio centenar de expositores- tras la decisión del gobierno municipal del Partido Popular de no permitir la celebración de este tipo de eventos en la avenida del Acueducto.

Allí, además de los puestos de artesanía y alimentación se podrá disfrutar de un completo programa de actividades con exhibiciones, actividades lúdicas, musicales y ponencias. Muñecas, telas decorativas, turbantes, diademas, cosmética natural, sombreros, monederos de Pita… serán algunos de los más de 1.600 productos tradicionales que se exhibirán en la feria. A ellos se sumarán expositores de alimentación: encurtidos y empanadas, miel y velas, conservas de pescado, garrapiñados, pan de higos y frutas deshidratadas…

La feria abrirá sus puertas el viernes, 12 de septiembre, a las 12 horas, y podrá visitarse hasta el domingo, en horario de 11 a 14 horas y de 16 a 20 horas, tal y como detalló la secretaria general de la Federación, Elena García, durante la presentación.

La secretaria general de Femur, Elena García Gil, indicó que Femur «ha seguido luchando por dar voz y visibilizar el trabajo de las mujeres rurales, a pesar de las trabas y adversidades que ha tenido que superar en estos 28 años».

