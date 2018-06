La maraña legislativa que asfixia a los empresarios Los premiados, junto al presidente de la Fes, Andrés Ortega (cuarto por la izquierda), ayer, durante la gala. / Diego de Miguel-ICAL El presidente de la Fes, Andrés Ortega, reclama «condiciones óptimas» que faciliten la actividad empresarial CARLOS ÁLVARO Segovia Sábado, 23 junio 2018, 12:58

El centro de congresos del Parador de La Granja fue ayer marco de la entrega de los premios que anualmente concede la Federación Empresarial Segoviana (Fes) a aquellas empresas y empresarios que han destacado por su actividad y compromiso durante los últimos doce meses.

Este año, los Premios Fes han reconocido varias trayectorias empresariales. La nómina de premiados está encabezada por la empresa Avícola Velasco, de Villacastín, que ayer recibió el vigésimo Premio José María Antona al empresario segoviano del año 2017 y el Cecale de Oro. Por su parte, el empresario Claudio García García, de M Automoción (Barcelona), recogió el Premio al Segoviano de Mayor Proyección Empresarial en el Exterior. La jamonera Los Joaquines es un ejemplo de superación. Un incendio arrasó sus instalaciones, pero no las ganas y el tesón de estos empresarios, que resurgieron de sus propias cenizas apostando por la innovación. La Fes entregó a sus responsables el Premio a la Empresa Innovadora de Segovia. El empresario Pablo Horcajo fue galardonado con el Premio al Emprendedor de Segovia 2017, y el industrial Jesús Manso, expresidente de la Asociación de Pasteleros de Segovia, recibió el Premio al Compromiso con el Asociacionismo Empresarial de Segovia. Por último, la Fes entregó a los representantes de la Agrupación de Protección Civil de La Granja y Valsaín el Premio a la Responsabilidad Social.

El presidente de la Federación Empresarial Segoviana (Fes), Andrés Ortega, agradeció «el ejemplo» a los premiados. «Gracias por seguir contribuyendo al crecimiento económico y a la generación de empleo», les dijo. Ortega aprovechó su discurso en la gala para reivindicar unas «condiciones óptimas» que permitan a los empresarios desarrollar su actividad económica. «Estamos siendo muy insistentes en dos materias: suministro energético y dotación de comunicaciones ágiles y de gran capacidad, para que las empresas de la provincia puedan competir en igualdad de condiciones con las del entorno. Y algo estamos consiguiendo, porque ya se han dado pasos en Valverde, La Granja o Cuéllar, y no vamos a parar. No podemos competir en un mundo global si no tenemos las herramientas. No podemos innovar si los equipamientos a nuestro alcance están obsoletos», afirmó.

«Legislar menos y mejor»

También defendió el presidente de la patronal segoviana las reformas para seguir contribuyendo al crecimiento económico y a la generación de empleo: «Necesitamos –dijo– que se mejore la fiscalidad, por ejemplo, con un impuesto de sociedades muy bajo para las empresas con escasa facturación; hay que seguir avanzando en la exportación y la inversión en el exterior; tenemos que conseguir más incentivos para que las empresas puedan innovar; hay que legislar menos y legislar mejor, porque la maraña legislativa, excesiva y a veces contradictoria, nos hace perder competitividad y eficacia; y es necesario que contamos con estabilidad política e institucional y seguridad jurídica». A cambio, el presidente de la Fes ofreció el compromiso de los empresarios con los desafíos que afronta la sociedad, «porque formamos parte de ella», y con su propia formación, «para ser capaces de liderar esas reformas de las que hablaba, para ser capaces de tomar las mejores decisiones».

Ortega recordó asimismo el proyecto Segovia 25/250 en el que está embarcada la Fes, cuyo objetivo es la creación de al menos 250 empresas de aquí al año 2025. «Lo estamos haciendo porque es inaplazable frenar la sangría de población que experimenta la provincia de Segovia; porque queremos despertar la economía provincial, fortaleciendo el tejido productivo y dinamizando la actividad empresarial con nuevos proyectos que generen empleo y riqueza; porque de verdad creemos en las potencialidades de Segovia; y porque es hora de abordar la diversificación de nuestra red empresarial, logrando un mayor peso del sector industrial y tecnológico». Para el presidente de la Fes, Segovia 25/250 «es un reto muy potente y una enorme responsabilidad». De hecho, «ya está dando algunos frutos, pero estoy convencido de que el próximo año, desde este mismo atril, podremos enseñar ya una cesta bastante llena».