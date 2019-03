La madre coraje contra la droga en Galicia cree que la marihuana terminará siendo legalizada Carmen Avendaño (derecha), en la Sala Julio Michel durante la charla con la periodista Alicia Gómez Montano. / El Norte Carmen Avendaño considera que «los políticos son sordos sin presión social» CLAUDIA CARRASCAL-EFE Segovia Domingo, 17 marzo 2019, 21:44

Después de 35 años luchando contra el tráfico de drogas en Galicia y sus efectos mortales en una parte importante de la población, si algo tiene claro la activista Carmen Avendaño es que sin presión social «los políticos están ciegos y sordos». Su lucha contra los narcotraficantes y por la rehabilitación y posterior reinserción de las personas drogodependientes le han hecho acreedora de varios premios, y su trabajo es un ejemplo en toda España. Hoy, en el Encuentro Mujeres que Transforman el Mundo, ha hablado de su labor, de los muros que tuvo que superar y de cómo hay sigue pensando que «sin presión social los políticos están ciegos y sordos». Lo ha dicho en su charla con la periodista Alicia Gómez Montano, y lo ha reiterado en una entrevista con la agencia Efe, en la que insistió en que hay muchos comportamientos sociales que merecen una mayor atención política, sin embargo, «sin un movimiento social riguroso y serio no se suele conseguir captar la atención».

De hecho, recordó que en Galicia fue a raíz de la denuncia de las madres, organizadas por la propia Avendaño en los años 80, cuando las instituciones comenzaron a tomar medidas y se abrieron las investigaciones policiales a algunos de los narcos más reconocidos del país, como Oubiña, Miñanco o Charlín. La impunidad era la tónica general entonces y los narcotraficantes eran «intocables y respetados como empresarios» que buscaban «dinero y poder», por lo que les resultaba fácil deslumbrar a los jóvenes que querían ser como ellos. Pero en realidad «nos mataban a los hijos», relató Avendaño.

Ante esta situación y la venta de drogas que se realizaba con total tranquilidad en 33 establecimientos de la ciudad de Vigo, Avendaño reunió a este grupo de madres que, aunque al principio se dedicaban a visibilizar el problema, años más tarde se convirtieron en la organización Levántate, con miles de afiliados que contribuyeron a modificar los tipos jurídicos, sociales y penales y a reintegrar a los afectados por la drogadicción.

A pesar de los logros de estas tres décadas, Avendaño lamenta que las drogas todavía «siguen invadiendo el mercado» y no se ha conseguido generar una fuerte conciencia en los jóvenes sobre los perjuicios que ocasionan, ya que siguen resultando «atractivas» por las nuevas sensaciones que producen. Eso sí, admitió que uno de los aspectos más positivos en la actualidad es que las familias están mucho más formadas y preparadas para afrontar estas adicciones, por lo que la situación se combate mejor y con menos «dramatismo». Además, destacó que los afectados conocen las vías de escape, las posibles enfermedades y acuden con más frecuencia a una red asistencial que, tal y como ha señalado, es bastante buena en todo el país.

Legalidad y negocio

Opinó, por otra parte, que la marihuana se terminará por legalizar y se sumará a otras drogas que provocan incluso más adicción, pero que son legales, como el alcohol o el tabaco. A su juicio, es un paso que se dará para evitar que sea un negocio ilegal, pero ha insistido en que la legalización tiene que quedar ahí, no puede llegar a otras sustancias como las anfetaminas o la heroína. Por eso, remarcó, la legalización tiene que ir acompañada de constantes campañas de sensibilización e información, tal y como se hace con el tabaco, para evitar un consumo masivo. En cuanto a las series y documentales sobre estas realidades –'Heroínas', 'Ni locas, ni terroristas' o 'Fariña'– reconoció la activista que no ha visto ninguna porque es «muy crítica» con todo lo relativo a su historia, aunque admitió que este tipo de producciones tienen ventajas y desventajas, ya que a mucha gente «le abren los ojos», pero a otros «les despiertan la curiosidad». La asociación Levántate no solo trabaja con personas vinculadas a las drogas, también lo hace para la inserción social y la mejora de la calidad de vida de los más desfavorecidos. En 2018 atendió a más de 2.300 personas.

Fin de las charlas del encuentro

Las charlas de la novena edición del Encuentro de Mujeres finalizaron con la participación de la activista colombiana Mayerlis Angarita, entrevistada por la periodista Teresa Sanz sobre su fundación Narrar para Vivir, en la que reúne a centenares de mujeres para hablar sobre lo que pasó, y pasa, en su país. Tras ellas, la actriz Pilar Massa interpretó 'El notario', una tragicomedia en forma de monólogo adaptada de la novela de Nikos Vasiliadis. El encuentro prosigue toda esta semana con el ciclo de cine La Mujere Creadora.