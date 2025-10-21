El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Imagen de archivo de agentes de la Policía Nacional en una manifestación no comunicada. Antonio de Torre

La 'ley mordaza' recauda 8,6 millones de euros en sus diez años de vigencia en Segovia

Nueve de cada diez sanciones interpuestas por incumplir el reglamento son graves, lo que acarrea multas de hasta 30.000 euros

Ana María Criado

Ana María Criado

Segovia

Martes, 21 de octubre 2025, 08:25

Han pasado diez años desde que entró en vigor la llamada 'ley mordaza', que es el nombre popular por el que se conoce la Ley ... Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana (LOPSC), y el balance que realiza Segovia es millonario. La recaudación por los incumplimientos a la norma que han sido detectados desde 2015 se eleva a más de 8,6 millones de euros. La mayoría de las multas se corresponden con infracciones administrativas de carácter grave, que pueden acarrear un desembolso de hasta 30.000 euros por persona. Si bien es cierto que las sanciones han tendido a la moderación desde la pandemia, hay algunos comportamientos que se han disparado en el último año, como son los actos de desobediencia a la autoridad o la exhibición de armas.

