«Esto es muy largo y el fútbol tiene muchas curvas; hay que saber adaptarse» Iñaki Bea, entrenador de la Gimnástica Segoviana, se mostró contento con el triunfo de su equipo aunque advierte de que hay «hay cosas por pulir»

El Norte Segovia Domingo, 7 de septiembre 2025, 21:33

. La Gimnástica Segoviana comenzó la temporada con paso firme tras imponerse por 3-0 a la A.D. Sámano en La Albuera, en un partido que marcó el debut oficial en el banquillo azulgrana de Iñaki Bea. El técnico vasco valoró con prudencia la victoria, satisfecho con el rendimiento de sus jugadores pero consciente de que «aún hay cosas por pulir».

Bea reconoció la dificultad que siempre supone un primer partido de liga, más aún tras un verano de preparación con ciertas incógnitas: «Siempre tienes esa incertidumbre, no sabes exactamente dónde estás. Pero empezar en casa, con nuestra gente, y ganar 3-0, fallando incluso un penalti, nos deja contentos». Sin embargo, advirtió que el resultado podría haber cambiado si ese penalti, ejecutado de forma «horrible» según el propio técnico, hubiera entrado: «Ese gol habría condicionado el desarrollo del partido. Nos falta todavía contundencia para cerrar los encuentros».

El entrenador quiso agradecer a la afición y a los socios su presencia en una tarde calurosa de septiembre: «Creo que estoy viviendo una de las épocas más bonitas del club. La gente está volcada». La buena entrada en La Albuera no pasó desapercibida: «Ha sido un aliciente. Pero somos nosotros los que tenemos que meter al público en el partido. Si ellos ven sacrificio, esfuerzo y valentía, nos van a ayudar incluso en los momentos malos».

Sobre el desarrollo del partido, Bea destacó el esfuerzo colectivo, tanto de los titulares como de los cinco jugadores que entraron desde el banquillo: «Los cambios han rendido a muy buen nivel. Eso habla muy bien de la plantilla. No soy de repetir onces, y tengo la suerte de contar con un equipo que me permite hacer cambios con garantías». También se mostró satisfecho con el rendimiento en jugadas a balón parado, tras un gol que llegó precisamente desde un saque de esquina: «No lo habíamos trabajado mucho en pretemporada, pero esta semana sí. Eso sí, es mucho más fácil cuando tienes jugadores con gran pie y buenos rematadores».

En lo táctico, el entrenador reconoció que el equipo entró algo frío al encuentro, algo que se repitió en varios partidos de la pretemporada: «Los primeros 10 minutos fueron del Sámano. No nos puede pasar. Tenemos que ser más contundentes, jugar más en campo contrario, llevar el partido a nuestro terreno». Pese a la solidez mostrada en tramos importantes del choque, Bea insistió en la necesidad de cerrar los encuentros antes: «Incluso con el 2-0, cualquier error te mete al rival en el partido. Tenemos que saber gestionar esas situaciones».

Finalmente, Bea se mostró satisfecho pero prudente ante un calendario que apenas comienza: «Esto es muy largo, el fútbol tiene muchas curvas. Cada partido es una historia y hay que saber competir y adaptarse a cada circunstancia». Con esta victoria, la Segoviana inicia con buen pie una campaña ilusionante. El próximo reto será fuera de casa, ante el Real Valladolid Promesas, un partido que permitirá seguir calibrando el verdadero nivel de un equipo que, según Bea, aún tiene mucho margen de mejora pero también un gran potencial por mostrar.