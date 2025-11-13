El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Trasiego de usuarios en el interior del Palacio de Justicia de Segovia. Antonio de Torre

Segovia

La Justicia acusa la «inexistencia» del equipo de psicólogos en casos de violencia familiar

La jueza decana de Segovia, Alicia Manzano, solicita que el equipo psicosocial, que ya era insuficiente de por sí, vuelva a estar dotado adecuadamente

César Blanco Elipe

César Blanco Elipe

Segovia

Jueves, 13 de noviembre 2025, 09:02

Comenta

«No es que el equipo psicosocial sea insuficiente, es que en la actualidad es inexistente». La jueza decana de Segovia, Alicia Manzano, describe ... así la falta de este servicio imprescindible en las tareas de asesoramiento, una ausencia que se prolonga desde hace unos meses, como confirma la también titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 5 de la capital. La psicóloga que encabezaba esta dotación cesó de su cargo por un traslado. Esta marcha se produjo el año pasado, dejando el equipo cojo. Pero las desdichas no acabaron ahí.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

