El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Consulta la portada de El Norte de Castilla
Levantamiento del cadáver de una mujer asesinada en La Granja, en agosto de 2020. Antonio Tanarro

La intervención psicológica en casos de violencia familiar tarda 281 días en Segovia

La memoria del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses atestigua la necesidad de más profesionales, sobre todo ante el aumento de las agresiones investigadas

César Blanco Elipe

César Blanco Elipe

Segovia

Jueves, 30 de octubre 2025, 08:31

Comenta

La petición es atronadora. Son muchos los ecos a lo largo de los últimos años que reproducen la reivindicación de incorporar al engranaje otro equipo ... psicosocial para que las pesadas y lastimosas demoras que arrastran las investigaciones y retardan los procesos judiciales abiertos por agresiones sexuales en la provincia de Segovia no se hagan tan insoportables para las víctimas. Lo han pedido los magistrados, con Ignacio Pando y Jesús Martínez Puras -anterior y el actual presidente de la Audiencia, respectivamente- al frente de una demanda que de momento pasa inadvertida para el Ministerio de Justicia; también lo ha planteado en sus recientes repasos anuales la decana de los jueces, Alicia Manzano, quien en su análisis a lo que fue el pasado ejercicio en la judicatura provincial considera perentoria la constitución de «una sección en materia de violencia de género y familia, infancia y adolescencia, con la correspondiente plaza de magistrado».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Un pueblo de Valladolid aplaza los festejos taurinos de este fin de semana por la dermatosis nodular contagiosa
  2. 2 El Supremo confirma la anulación de la ordenanza que suprimió carriles bus y bici en Valladolid
  3. 3

    Ingresan en el Zambrana dos menores por atracar a golpes y navajas a tres personas
  4. 4

    Una queja por ruidos deriva en una reyerta multitudinaria con cuchillos en Barrio Belén
  5. 5

    La Encina reabrirá en un mes de la mano de los cocineros de La Tercia
  6. 6

    Irrumpe en mitad de clase y amenaza al profesor por «romperle» una ventana de su casa
  7. 7

    La Policía refuerza la vigilancia en Parquesol y Villa de Prado tras «varios avisos» por la presencia de un exhibicionista
  8. 8

    El Portugalete ridiculiza al Real Valladolid y le echa de la Copa
  9. 9 Dos heridos en una colisión entre una furgoneta y un coche junto al Paseo de Zorrilla
  10. 10

    Aprobada la urbanización de las calles para 682 pisos junto al Zambrana, el 70% de VPO

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla La intervención psicológica en casos de violencia familiar tarda 281 días en Segovia

La intervención psicológica en casos de violencia familiar tarda 281 días en Segovia