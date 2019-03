El juez anula 16 puestos nombrados a dedo de altos funcionarios municipales Jesús Tovar (i) y Cosme Aranguren, ayer en el Ayuntamiento. / El Norte Centrados exige la dimisión de la concejala del área, Marisa Delgado, y de la jefa de Personal MIGUEL ÁNGEL LÓPEZ Segovia Viernes, 15 marzo 2019, 14:16

Son dieciséis puestos de trabajo que el Ayuntamiento de Segovia ha venido cubriendo desde 1992 mediante el procedimiento de libre designación y que ratificaron las sucesivas corporaciones después, hasta la aprobación de la relación de puestos de trabajo (RPT) de 2018. Pero el grupo municipal de Centrados en Segovia (antes UPyD) decidió impugnar esta relación con esos altos cargos, al considerar que esta forma de cubrir esos puestos, casi todos de nivel 26 o superior, no es legal. El Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Segovia acaba de dar la razón a Centrados: en la sentencia del pasado 11 de marzo ha declarado la nulidad de esos puestos de trabajo porque la excepcionalidad de la libre designación no estaba justificada. Y el portavoz del grupo, Cosme Aranguren, exigió ayer la dimisión inmediata de la concejala delegada del área, Marisa Delgado, y de la jefa de Personal del Ayuntamiento.

Entre esos puestos cubiertos mediante libre designación desde hace más de veinticinco años y cuya nulidad declara el juzgado está precisamente el de jefe de servicio de Gobierno Interior y Personal, pero también los de secretario general, vicesecretario, arquitecto jefe de la Sección de Licencias, adjunto jefe del Servicio de Gestión y Planeamiento (de Urbanismo), jefe de sección de Patrimonio Histórico, jefe de sección de Patrimonio Mundial, Recaudador, oficial conductor de la Alcaldía, jefe del Servicio de Urbanismo y los puestos contemplados en la RPT de técnicos de Administración General cuya forma de provisión fue la de libre designación.

Podrían haber sido ocho puestos más los incluidos en esta declaración de nulidad, pero el Ayuntamiento ya modificó su cobertura mediante concurso en la RPT de 2019, cuando estaba en marcha el procedimiento iniciado por Centrados. Son los de intendente jefe de la Policía Local; ingeniero de Caminos, Canales y Puertos; Economista; Coordinador de Actividades culturales; oficial jefe de Extinción de Incendios; técnico de Deportes; técnico de Sistemas y Tecnología de Información, y técnico gerente de Medio Ambiente.

Excepcional

La sentencia del juzgado establece al declarar la nulidad de estos puestos de trabajo que el procedimiento de libre designación para cubrirlos solo es admisible de forma excepcional, pero esta excepcionalidad ha de estar justificada y motivada. En este caso, en la RTP de 2018 del Ayuntamiento de Segovia no la justificó y, según Jesús Tovar, abogado de Centrados, «la sentencia es muy clara y dice que el Ayuntamiento debe hacer las cosas bien», tramitar de forma adecuada la relación de puestos de trabajo y la cobertura de plazas, «porque desde 2003 la libre designación está sin motivar».

Cosme Aranguren pidió «la inmediata dimisión» de Marisa Delgado como concejala de Personal y también de la jefa del servicio de Gobierno Interior y Personal. Además, recalcó que, durante el proceso, «no ha habido llamadas» del equipo de gobierno «para evitar que el juicio salga adelante» y la condena en costas al Ayuntamiento (que se ha producido, hasta el límite de 1.000 euros), por lo que también señaló el portavoz que «nos gustaría que también se revisara o rescindiera el contrato de la asesoría jurídica», pues la abogada «llegó a decir en el juicio que Centrados actuaba por intereses electoralistas». «Por lo menos se debería dar un toque de atención al despacho que representa los intereses del Ayuntamiento», declaró.

El equipo de gobierno no se pronuncia por ahora sobre esta sentencia porque, fechada el día 11, aún no la tiene y no ha podido valorarla, aunque Marisa Delgado expresó ayer su voluntad de no dimitir y que «el procedimiento de libre designación es un sistema de provisión completamente legal para funcionarios con plaza», y agregó que si no se ha justificado en estos puestos no habrá problema en hacerlo.

Pero el portavoz de Centrados subrayó ayer en la rueda de prensa que cuando se aprobó la RTP impugnada, en el pleno de febrero de 2018, y en la sesión de junio del año pasado, cuando volvió a debatirse el asunto, «el resto de los grupos (PP, Ciudadanos e IU) se abstuvo».

Advertencias

Según dijo, la concejala delegada de Personal insistió en ambos plenos en que no era cierto que se incurriera en ilegalidad ni que el equipo de gobierno hubiera abusado de la libre designación, como decía la concejala centrista Esther Bermejo. «Pero la sentencia dice lo contrario que Delgado», manifestó Aranguren, «el Ayuntamiento sí ha cometido una ilegalidad, y desde 2003 el PSOE, irregularidades».

El abogado Jesús Tovar añadió que el equipo socialista no atendió a las advertencias de la portavoz del grupo en los plenos, quien citó la jurisprudencia que existe para alegar que no se había justificado la excepcionalidad; e insistió además en que «no sabemos por qué en el negociado de Personal no se advierte la falta de motivación, porque la jurisprudencia del tribunal Supremo es unánime».

Por eso, Tovar también se preguntó «dónde está el comité de empresa» del Ayuntamiento, ya que desde su punto de vista ha callado ante la aplicación irregular del artículo 65.2 del convenio de 1992 que permite la libre designación siempre que esté justificada, y no lo ha estado en estos casos.