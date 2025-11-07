Izquierda Unida presenta alegaciones al cambio de gestión del agua

El Norte Segovia Viernes, 7 de noviembre 2025, 08:25 Comenta Compartir

El grupo municipal de Izquierda Unida en El Espinar ha registrado alegaciones contra lo que considera «el intento de privatización» del servicio de la gestión del agua. El pasado 19 de septiembre el gobierno del Partido Popular presentó el informe justificativo del cambio de gestión del ciclo del agua. Desde entonces, Izquierda Unida ha realizado en el municipio asambleas abiertas a la ciudadanía para tratar esta cuestión y recabar la opinión del vecindario al respecto.

La principal conclusión de estas reuniones, según la formación, «es un rechazo generalizado» al hecho de que el gobierno municipal de El Espinar «no se vea capaz de gestionar un servicio tan básico». Por otro lado, también se ha denotado el desconocimiento que existe sobre el proceso y sus posibles consecuencias.

Para IU, el Partido Popular «ha intentado aprovechar este desconocimiento, promovido intencionalmente, para negar la mayor y afirmar que pasar a manos privadas la gestión del agua no es privatizar, porque el agua en sí seguirá siendo pública». Para la coalición la realidad es que «el servicio será gestionado desde lo privado y cobrado por una empresa privada», por lo que añade que «el PP asegure que esto no es privatizar es tomar por tonta a la ciudadanía».

La principal motivación de las alegaciones presentadas por Izquierda Unida es que, conforme a la normativa, no se puede cambiar a gestión privada el servicio del agua sin haber demostrado previamente que es la opción más favorable, y más para este municipio en concreto, «cosa que el documento presentado no hace».

Aunque la memoria señala las numerosas deficiencias que existen en las infraestructuras de gestión del agua, «no solo asume sin más que la privatización sea la mejor opción, sino que lo hace sin hacer la comparación rigurosa entre los dos modelos que se requiere para la aprobación del cambio». Sin embargo, critica que «asuma sin más» que dichas deficiencias vienen de la gestión pública, cuando en realidad «son consecuencia de la falta de inversión y de voluntad política en el pasado».