Los vecinos de El Espinar recogen firmas contra el cambio de gestión del agua

El cambio en la gestión del servicio público de agua en El Espinar sigue trayendo cola. Desde que el equipo de Gobierno anunciara en el ... pleno municipal celebrado el día 19 de septiembre su intención de cambiar de una gestión directa, a un modelo de gestión indirecta mediante concesión administrativa, el asunto se ha convertido en el tema de mayor actualidad en el municipio. El debate sobre el futuro del servicio y una posible privatización encubierta del agua ha provocado el rechazo de cientos de vecinos que en la tarde de ayer se manifestaron a los pies del Ayuntamiento respondiendo al llamamiento de una Plataforma Vecinal.

Dos representantes de dicha organización, que aseguran no pertenecer a ningún partido político ni responder ante ninguna sigla, fueron las encargadas de leer un manifiesto. Desde la plataforma denunciaron que, «pese a la evidencia de que la gestión pública del agua es más eficaz y económica», el Ayuntamiento estaría considerando la concesión del servicio a una empresa privada «con la excusa de mejorar la gestión y financiar las inversiones necesarias en la red de suministro».

Durante la intervención, señalaron que las empresas privadas, «para invertir en las mejoras de infraestructuras de la red de agua, obtendrán el dinero con la subida de tarifas y la garantía de cobro por la amenaza de corte del suministro». Además, hicieron referencia a la memoria presentada por el equipo de Gobierno para criticar los 30 años que duraría la concesión: «Tres décadas de ingresos permanentes y asegurados».

«Este proceso de privatización se está produciendo rodeado de información sesgada, argumentando los problemas derivados del vaciado de El Tejo y sin más participación social que la aportación de enmiendas al documento»

Desde la plataforma, Iria Muchan aseguró a este medio que las firmas recogidas en la tarde de ayer van a ser presentadas en el registro del Ayuntamiento en el día de hoy para hacer constar el rechazo de buena parte de la población a la iniciativa propuesta. También aseguró que la organización a la que pertenece está trabajando con ingenieros y abogados especialistas en la materia, junto a los cuales están preparando alegaciones.

«Este proceso de privatización se está produciendo rodeado de información sesgada, argumentando los problemas urgentes derivados del vaciado de El Tejo y sin más participación social que la aportación de enmiendas al documento. El informe externo encargado por la alcaldía pretende justificar el cambio de gestión del agua en El Espinar, San Rafael y La Estación, pero lo que pone en realidad de manifiesto es la laxitud en el control de la administración municipal y la absoluta falta de inversión en la red de suministro de agua durante demasiados años, salvo para parchear urgencias», aseguraron.

Sin embargo, en el último comunicado hecho público por el equipo de Gobierno para salir al paso de las críticas explicaron que «la modalidad propuesta implica que una empresa especializada asumirá la gestión técnica y operativa del servicio (como mantenimiento, reparaciones, lecturas de contadores y facturación), pero siempre bajo el control, supervisión y responsabilidad absoluta del Ayuntamiento».

En dicho comunicado, el Consistorio considera «fundamental recalcar que este cambio no supone una privatización. La titularidad del agua y de las infraestructuras sigue siendo municipal y el Ayuntamiento mantendrá la potestad para establecer las condiciones, tarifas y el control sobre la gestión. El servicio se gestiona con un carácter público y al servicio de la ciudadanía».

Pese a la insistencia, desde la Plataforma concluyen que: «Es necesario que el ciclo del agua sea gestionado desde lo público, con eficacia, compromiso e inversión suficiente. Los mismos recursos que manejará la empresa privada concesionaria están en manos del gobierno municipal para encontrar financiación de las mejoras necesarias».

Los partidos de la oposición se han mostrado en contra del cambio desde el primer momento. PSOE e IU han expresado su rechazo a la iniciativa y la pasada semana mantuvieron una reunión con el partido Vecinos Núcleos de El Espinar para encontrar una postura común y aunar fuerzas frente al PP, que goza de mayoría absoluta. Sin embargo, no pudieron ponerse de acuerdo y no se presentaron en la tarde de ayer como frente común.