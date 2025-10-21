El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Vecinos recogen firmas durante el acto de protesta de ayer. E. R.

Los vecinos de El Espinar recogen firmas contra el cambio de gestión del agua

Una plataforma ciudadana convoca a un centenar de personas para poner de manifiesto a los pies del Ayuntamiento su rechazo a la privatización del servicio

Eduardo Redondo

Eduardo Redondo

El Espinar

Martes, 21 de octubre 2025, 13:56

Comenta

El cambio en la gestión del servicio público de agua en El Espinar sigue trayendo cola. Desde que el equipo de Gobierno anunciara en el ... pleno municipal celebrado el día 19 de septiembre su intención de cambiar de una gestión directa, a un modelo de gestión indirecta mediante concesión administrativa, el asunto se ha convertido en el tema de mayor actualidad en el municipio. El debate sobre el futuro del servicio y una posible privatización encubierta del agua ha provocado el rechazo de cientos de vecinos que en la tarde de ayer se manifestaron a los pies del Ayuntamiento respondiendo al llamamiento de una Plataforma Vecinal.

