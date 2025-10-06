El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Instalaciones de la red de abastecimiento del municipio de El Espinar. Eduardo Redondo

El Espinar apuesta por la privatización del servicio del agua los próximos 30 años

El equipo de gobierno presenta un informe para cambiar la gestión del abastecimiento y de la red de saneamiento y depuración del municipio

Eduardo Redondo

Eduardo Redondo

El Espinar

Lunes, 6 de octubre 2025, 21:12

Comenta

El servicio de abastecimiento de agua en El Espinar se ha convertido en un problema. Por este motivo, el equipo de gobierno creó hace meses ... la Comisión del Agua, que tenía como objetivo estudiar diferentes alternativas para solucionar las carencias en la red municipal. Dicho órgano encargó a la empresa Dequosol Ingeniería el estudio de depósito, tuberías y otros sistemas, así como la elaboración de un informe, que concluyó que el modelo de gestión directa que realiza el Ayuntamiento en estos momentos es «altamente ineficiente», por lo que se propone su privatización.

