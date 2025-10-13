IU Cuéllar presenta alegaciones ante la posible implantación de una planta de biogás

El grupo municipal de Izquierda Unida en Cuéllar ha presentado alegaciones ante la posible implantación de una planta de biogás en Cuéllar, sobre la cual, ... el pasado 26 de agosto, se publicaron la solicitud de autorización ambiental y el estudio de impacto ambiental. El coordinador comarcal, Miguel Ángel Gómez, destacó la opacidad por parte de la Junta de Castilla y León ante la imposibilidad de descargar el proyecto, por lo que han tenido complicaciones a la hora de presentar sus argumentos.

Gómez también cargó contra el gobierno regional apuntando que la Consejería de Medio Ambiente está tramitando un plan regional en el cual debería enmarcarse este proyecto, y para demostrar que dicho plan sirve como instrumento de ordenación y regulación, «y no como mera disculpa para legitimar hechos consumados», cuestión por la que entienden que la planta, que ocupará 14 hectáreas, no se debe construir.

La instalación ocupará algo más de 144.000 metros cuadrados, de los cuales 41.000 se destinarán a la propia instalación, y el resto para almacenaje y diferentes balsas de residuos, lixiviados y digestato. El proyecto habla también de una entrada de residuos de 97.000 toneladas anuales.

Gómez apuntó que los informes que han presentado para la autorización ambiental no recogen las distancias máximas para transporte de los residuos, por lo que mostró su preocupación porque Cuéllar se convierta en un importador de residuos de todo el país. Además, señaló que el proyecto señala que los residuos serán de origen local para minimizar las necesidades de logística y transporte, lo que, desde el punto de vista de IU «va a ser totalmente imposible, porque evidentemente en este término no hay cantidad suficiente para alimentar a la planta que se proyecta», por lo que se desconoce de dónde y cuántos residuos llegarán hasta la localidad.

Otra de las alegaciones se refiere al tráfico, ya que, según apuntaron el camino del Salinero, donde se va a construir la planta, no está preparado para soportar la gran cantidad de tráfico de camiones a la que le van a someter, contando también con que en la actualidad tiene una limitación de tonelaje. Apuntaron que el plan no cuenta con un proyecto que determine cómo debe ser la circulación de camiones, que se estima se incrementará en unos 60 diarios en la zona de Cuéllar, a lo que hay que sumar «ruido, bastante humo y olores».

Sobre los problemas medioambientales detectados y que han sido motivo de alegaciones habló Montserrat Sanz, coordinadora de organización de IU, que apuntó que el estudio de impacto ambiental es deficiente porque no analiza posibles factores negativos sobre la salud huamana, la flora, fauna, aire, agua o clima. Además aseguró que el proyecto tiene una inadecuada gestión de los purines, que puede causar una contaminación de aguas subterráneas, además de contaminación atmosférica y generación de malos olores.

También destacó que no garantiza el que se pueda mantener hermética la instalación, ya que se tendrá que abrir para camiones y maquinarias que entran y salen, y que existe un gran riesgo de convertirse en una fuente de concentración de emisiones de gas de efecto invernadero, además de riesgo de fugas de gases tóxicos para la atmósfera y la población.

Destacó que hay que tener en cuenta que se pretende instalar la planta a menos de dos kilómetros de la ribera del río Cega, que pertenece a la Red Natura 2000, calificada como ZEC (Zona Especial de Conservación), y a menos de dos kilómetros también de la residencia de ancianos El Alamillo y del barrio de Torregutiérrez, cuya asociación cultural también se ha sumado a la presentación de alegaciones, al igual que la asociación medioambiental El Espadañal.

En este sentido, la concejala de IU en el Ayuntamiento de Cuéllar, Lucía Arranz, apuntó que el término municipal de Cuéllar se encuentra dentro de una zona vulnerable a la contaminación de aguas por nitratos procedentes de fuentes de origen agrícola o ganadero desde el año 2020, por lo que ahora, con este proyecto, el tratamiento de 97.000 toneladas de residuos anuales aumentará ese riesgo.

Apuntó que el proyecto no solo afecta a temas medioambientales, sino también a los vecinos que beben agua del río Cega, «porque la implantación de plantas de biogás acarrea problemas reales», y recordó que hace unos años se tuvo que poner en marcha la mancomunidad Las Lomas para abastecer de agua potable a diez municipios de la zona, cuestionando de dónde se va a obtener en el futuro agua potable para poder beber si se da luz verde a la construcción de una planta que se situará a algo más de un kilómetro del río Cega, y señalando que la Confederación Hidrográfica del Duero tendrá algo que decir al respecto, «sobre todo por la cercanía de esta planta al río».

Insistió también en la problemática de los olores, que, según apuntó, son persistentes, suelen generar malestar vecinal y pueden llegar a distintos pueblos del entorno, e informó de que el Ayuntamiento de Cuéllar también ha presentado alegaciones, con cuyo fondo están de acuerdo desde IU, pues se basan en pedir más justificación de ciertas cuestiones que no se dejan claras en el proyecto, pero que a su grupo le parecen «insuficientes», e insta al Consistorio a seguir estudiando todas las posibilidades para intentar frenar este tipo de instalaciones en el municipio.

Los responsables de la agrupación comarcal de IU estuvieron acompañados de su coordinador provincial, Carlos Serrano, que destacó cómo este tema no afecta sólo a Cuéllar y mostró su preocupación porque este proyecto se suma ya a los casi 20 que existen a lo largo de la provincia y que «creemos forma parte de un boom especulativo que tiene el objetivo de recoger subvenciones», destacando que son proyectos que «se visten de energía verde, pero nada de eso tiene que ver con la realidad», recordando que el biometano es un gas de efecto invernadero y que son proyectos que ofrecen bastantes problemas de contaminación.