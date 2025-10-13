El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Representantes de IU de Cuéllar. M. R.

IU Cuéllar presenta alegaciones ante la posible implantación de una planta de biogás

Ocuparía un total de 14 hectáreas que se situarían a menos de dos kilómetros del río Cega y de una residencia de ancianos

Mónica Rico

Cuéllar

Lunes, 13 de octubre 2025, 15:28

El grupo municipal de Izquierda Unida en Cuéllar ha presentado alegaciones ante la posible implantación de una planta de biogás en Cuéllar, sobre la cual, ... el pasado 26 de agosto, se publicaron la solicitud de autorización ambiental y el estudio de impacto ambiental. El coordinador comarcal, Miguel Ángel Gómez, destacó la opacidad por parte de la Junta de Castilla y León ante la imposibilidad de descargar el proyecto, por lo que han tenido complicaciones a la hora de presentar sus argumentos.

