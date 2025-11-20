El invierno se adelanta en Segovia con desplome térmico y posibles nevadas

Todavía en otoño, Segovia capital y provincia vivirán durante los próximos días jornadas claramente invernales con temperaturas bajo cero e incluso las primeras nevadas ... de la temporada. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para jueves, viernes, sábado y domingo un escenario de cielos nubosos, heladas generalizadas, ambiente muy frío y probabilidad de nieve en diferentes cotas, especialmente en las zonas de sierra. Segovia, no obstante, se libra por el momento de la activación de la alerta amarilla por nevadas que sí se ha activado en otros puntos de la región como León, Palencia y Burgos.

En las últimas horas el desplome de los termómetros ya ha dejado registros llamativos. En el listado de mínimas de la Aemet figura la estación de Segovia capital con 0,2 grados a las seis de la mañana del miércoles, mientras que en el entorno de Peñalara, en la vertiente segoviana de la sierra de Guadarrama, la sensación térmica llegó a ser de hasta siete grados bajo cero.

Para este jueves, la predicción municipal de Aemet anuncia en Segovia cielos nubosos o muy nubosos, con posibilidad de precipitaciones débiles a lo largo del día. En la provincia, el organismo estatal prevé un ambiente gris, con lluvias débiles más probables en áreas de montaña y una cota de nieve que bajará desde los 1.300 metros a primeras horas de la mañana hasta los 800 metros por la noche. La previsión es que el primer manto blanco cubra las partes altas de la sierra de Guadarrama, mientras que en el entorno de la capital no se esperan nevadas fuertes.

El viernes será, según los modelos de Aemet, una de las jornadas más frías del episodio. Se mantendrá la nubosidad baja, que en algunos valles reducirá la visibilidad, y no se descartan de nuevo precipitaciones débiles. La cota de nieve se mantendrá en los 800 metros durante la próxima madrugada, de modo que tejados y jardines pueden amanecer mañana teñidos de blanco. Las temperaturas seguirán en descenso, con heladas generalizadas, débiles o moderadas, que podrán repetirse en prácticamente todo el territorio segoviano.

De cara al sábado, la previsión apunta en la capital a una jornada fría, con nubes y claros y una ligera recuperación de las máximas, aunque todavía por debajo de los valores normales para la época. En la provincia se esperan intervalos nubosos aumentando a nuboso o muy nuboso al final del día, cuando se harán probables precipitaciones débiles; la cota de nieve hasta el entorno de los 1.600, con lo que las nevadas irán quedando restringidas a las cumbres y las lluvias irán ganando protagonismo con temperaturas que no superarán los cinco grados positivos en las horas centrales del día.

El domingo se suavizarán las temperaturas, con máximas que podrán rondar los 8 grados, aunque el cielo se mantendrá muy nuboso y la Aemet prevé de nuevo precipitaciones débiles, más continuas en la segunda mitad del día. En los municipios de la sierra y el nordeste de la provincia, como El Espinar o Riaza, los termómetros seguirán marcando valores muy bajos, con mínimas bajo cero.