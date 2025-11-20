El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Abrigos, gorros, bufandas y guantes, imprescindibles en Segovia en los próximos días. Óscar Costa

El invierno se adelanta en Segovia con desplome térmico y posibles nevadas

Las heladas serán generalizadas durante las próximas madrugadas con temperaturas por debajo de los 10 grados hasta la próxima semana

Quique Yuste

Quique Yuste

Segovia

Jueves, 20 de noviembre 2025, 09:41

Todavía en otoño, Segovia capital y provincia vivirán durante los próximos días jornadas claramente invernales con temperaturas bajo cero e incluso las primeras nevadas ... de la temporada. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para jueves, viernes, sábado y domingo un escenario de cielos nubosos, heladas generalizadas, ambiente muy frío y probabilidad de nieve en diferentes cotas, especialmente en las zonas de sierra. Segovia, no obstante, se libra por el momento de la activación de la alerta amarilla por nevadas que sí se ha activado en otros puntos de la región como León, Palencia y Burgos.

