Vista general del entorno de la parcela donde se realizó el tratamiento fitosanitario. El Norte

Investigan si hubo un «incumplimiento» en la fumigación realizada en Fuente el Olmo de Íscar

La Junta estudia si la empresa realizó de forma correcta el tratamiento fitosanitario que afectó negativamente a la población

Ana María Criado

Ana María Criado

Segovia

Domingo, 12 de octubre 2025, 08:52

La Junta de Castilla y León mantiene abierta la investigación sobre el uso del desinfectante tóxico que afectó a buena parte de la población de ... Fuente el Olmo de Íscar. El tratamiento de una parcela con un potente plaguicida provocó irritación ocular en multitud de vecinos el pasado sábado, un síntoma que se agravó en el caso de cuatro personas que requirieron asistencia médica urgente. El Servicio Territorial de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural estudia si ha existido «algún incumplimiento» por parte de la empresa que llevó a cabo la fumigación.

