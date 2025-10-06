El uso de un fumigante tóxico confina en sus casas a vecinos de un pueblo de Segovia

Los vecinos de Fuente el Olmo de Íscar, al noroeste de la provincia de Segovia, vieron perturbada su habitual tranquilidad este fin de semana. El ... uso de un potente fumigante en un terreno agrícola próximo al casco urbano llevó al casi medio centenar de habitantes a autoconfinarse en sus casas. Esto no pudo evitar que muchos de ellos sufrieran picor e irritación ocular, hasta el punto de tener que acudir algunos de ellos a Urgencias por dolor torácico y de cabeza. «No podíamos salir ni siquiera a la calle, nos hemos sentido totalmente indefensos», comenta su alcaldesa, Noelia Herrero, con gran indignación.

Los hechos se remontan a la tarde del sábado, sobre las 20:00 horas, cuando los niños que jugaban en el frontón municipal acudieron rápidamente al teleclub -acondicionado también como bar-, donde disfrutaban de un rato de ocio y convivencia una treintena de adultos, para alertar de la existencia de un mal olor que se expandía por el municipio. «Olía fatal, como a huevo podrido y a polvo; era muy desagradable», subraya la regidora. Unos instantes después, «nos empezaron a picar muchísimos los ojos», declara. El picor era «tan insoportable» que los allí presentes tuvieron que refugiarse de inmediato en el interior del local, mientras que algunos se fueron corriendo a sus casas.

El producto fitosanitario, empleado como plaguicida, se había esparcido en una amplia superficie agrícola destinada al cultivo de fresas

Los vecinos vivieron momentos de incertidumbre, ya que «nunca había pasado algo así». En esa tesitura, Herrero salió del teleclub, dio aviso de lo sucedido a la Guardia Civil y decidió buscar el origen del olor junto a un vecino que era guarda forestal. Pronto vieron un tractor en una parcela próxima al casco urbano que estaba esparciendo un producto por la tierra. Cuando se acercaron a preguntar, observaron que un cartel anunciaba la toxicidad de la sustancia utilizada como desinfectante agrícola. «Peligro, gases muy tóxicos», podía leerse.

El suelo sometido a esta práctica, destinado a la plantación de fresas, era una amplia superficie que había sido tratada con Metam sodio 51%, un potente fumigante que permite controlar nematodos, malas hierbas, hongos o insectos. Es un fitosanitario que puede causar quemaduras en la piel, lesiones oculares y reacciones alérgicas si hay exposición a la sustancia, según coinciden los portales especializados.

Hasta el lugar se desplazó una patrulla del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona), que tomaron muestras para iniciar una investigación. Este lunes, el Ayuntamiento de la localidad permanecía a la espera de conocer los resultados del análisis toxicológico. La alcaldesa de Fuente el Olmo de Íscar pidió explicaciones al agricultor responsable de la fumigación y tuvo conocimiento de que llevaba haciendo uso del producto desde el miércoles. Es un fitosanitario que había sido suministrado también en años anteriores. «La diferencia es que otras veces han tapado la tierra», especifica. El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación reseña que el uso de Metam sodio requiere el «sellado adecuado» de la tierra «para que el producto se mantenga el tiempo suficiente para realizar su efecto: un mínimo de 15-20 días».

Toxicidad

«Nos han dicho que es súper tóxico», critica Herrero. Es por ello que, de acuerdo con la recomendación realizada por parte de la Guardia Civil, «mandamos un mensaje a la población para que la gente no saliera a la calle durante toda la noche, que nos confinásemos, y eso hemos hecho», relata. La situación ha mejorado en las últimas horas gracias a la entrada de rachas de viento desde el norte, lo que ha contribuido a limpiar el ambiente. Pero eso no ha evitado que siga la preocupación entre los vecinos de este municipio de la provincia de Segovia.

«Estoy muy enfadada porque vaya susto, el guarda forestal y yo entramos a la tierra y no sabemos ahora lo que nos va a pasar, nos han dicho que el cuerpo tiene memoria y esta sustancia era tóxica», sostiene. La alcaldesa seguía este domingo con fuertes dolores de cabeza y el hombre empezó a tener tal malestar que tuvo que acudir a Urgencias en hasta dos ocasiones. «Otra concejala estuvo también muy mal, dijo que no podía respirar y se fue al centro de salud de Íscar; luego la mandaron en ambulancia al Hospital de Medina del Campo», comenta. Al menos cuatro personas precisaron asistencia de los servicios médicos al sentir malestar tras la exposición a los gases tóxicos.

La regidora ha solicitado explicaciones a la Junta de Castilla y León sobre la autorización concedida a la empresa agraria para hacer uso de este producto, pero por el momento no ha recibido respuesta. Según recoge una resolución emitida en febrero de 2025, la comercialización y el uso de productos fitosanitarios formulados a base de Metam sodio 51% solo está permitida mediante autorización excepcional del Ministerio, en determinados periodos y lugares. En el caso de los viveros de fresa, es un fumigante que puede utilizarse del 7 de septiembre al 21 de noviembre en los cultivos del territorio segoviano.

«Sentimos que nos están matando y no podemos hacer nada», lamenta. No descarta interponer denuncia sobre lo ocurrido ante las autoridades competentes. «Los pueblos pequeños parecen que no importan», señala. Justo hace diez años, se produjo un caso muy similar en Chañe, donde decenas de vecinos sufrieron irritación de ojos por el uso de un desinfectante agrícola en un terreno anejo al casco urbano. También se quejaron de un fuerte olor que había impregnado los hogares, ante lo que la Guardia Civil decidió abrir una investigación.

Hace poco más de un año, un agricultor fue denunciado en Mozoncillo por fumigar con un plaguicida tóxico -Metam sodio- un suelo destinado al cultivo de fresas. Los agentes de la Benemérita sorprendieron 'in fraganti' al tractorista cuando hacía uso de este producto perjudicial para la salud sin la autorizacion correspondiente,