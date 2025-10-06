El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
En grande, la parcela donde se ha esparcido el producto; en pequeño, el cartel colocado junto al terreno. El Norte

El uso de un fumigante tóxico confina en sus casas a vecinos de un pueblo de Segovia

Multitud de personas sufrieron irritación ocular debido a la exposición y algunas de ellas tuvieron que solicitar asistencia médica urgente

Ana María Criado

Ana María Criado

Segovia

Lunes, 6 de octubre 2025, 12:09

Comenta

Los vecinos de Fuente el Olmo de Íscar, al noroeste de la provincia de Segovia, vieron perturbada su habitual tranquilidad este fin de semana. El ... uso de un potente fumigante en un terreno agrícola próximo al casco urbano llevó al casi medio centenar de habitantes a autoconfinarse en sus casas. Esto no pudo evitar que muchos de ellos sufrieran picor e irritación ocular, hasta el punto de tener que acudir algunos de ellos a Urgencias por dolor torácico y de cabeza. «No podíamos salir ni siquiera a la calle, nos hemos sentido totalmente indefensos», comenta su alcaldesa, Noelia Herrero, con gran indignación.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Encuentran el cuerpo sin vida del hombre de cincuenta años desaparecido en el río Pisuerga
  2. 2

    Así era el Valladolid que dejó el Conde Ansúrez: del Puente Mayor a la primera plaza de San Miguel
  3. 3

    La respuesta del colegio de Valladolid al caso de acoso denunciado en su centro
  4. 4

    El rescate del claustro del desaparecido convento de La Merced arranca con vistas a su regreso a San Juan en 2026
  5. 5 Muere un hombre de 72 años tras ser atropellado por un coche en Mojados
  6. 6 Isabel la Católica pierde desde el lunes un carril durante dos meses
  7. 7 Muere una mujer en un incendio en la calle San Antonio de Palencia
  8. 8 Muere el expresidente de la Junta de Extremadura Guillermo Fernández Vara
  9. 9 Búscate en las fotos de los aficionados del Real Valladolid-Mirandés
  10. 10

    Dos de Picas: «Las sardinas del restaurante Paco Espinosa son un manjar»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla El uso de un fumigante tóxico confina en sus casas a vecinos de un pueblo de Segovia

El uso de un fumigante tóxico confina en sus casas a vecinos de un pueblo de Segovia