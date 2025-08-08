Investigan a un camionero ebrio por circular de forma temeraria por la A-1

El Norte Segovia Viernes, 8 de agosto 2025, 16:35 Comenta Compartir

La Guardia Civil ha investigado a un hombre de 61 años como presunto autor de dos delitos contra la seguridad vial tras ser sorprendido conduciendo un camión de forma temeraria y con una tasa de alcohol muy por encima del límite legal en la autovía A-1, a la altura del término municipal de Grajera, en el nordeste de la provincia de Segovia.

Los hechos ocurrieron sobre las 11:30 horas, cuando el 112 recibió varios avisos alertando de la presencia de un camión que circulaba de manera errática, cruzando de un lado a otro de la vía a gran velocidad, lo que suponía un evidente peligro para el resto de conductores.

Inmediatamente, la Guardia Civil activó un dispositivo de localización y seguimiento que permitió interceptar el vehículo en Grajera. Una vez detenido el camión, se realizó la correspondiente prueba de alcoholemia, en la que el conductor arrojó unos resultados de 0,78 y 0,84 miligramos de alcohol por litro de aire espirado, cifras que duplican ampliamente el máximo permitido para conductores profesionales.

Como resultado, el hombre fue investigado por dos delitos: uno de conducción manifiestamente temeraria, al haber puesto en peligro la vida e integridad de otros usuarios de la vía, y otro por alcoholemia positiva.

Además, durante las diligencias se constató que el mismo camionero había sido investigado recientemente por hechos similares en Seseña (Toledo), donde también fue sorprendido conduciendo bajo los efectos del alcohol. En ese caso, se le impuso una orden de inmovilización del vehículo que habría quebrantado, agravando aún más su situación judicial.

La investigación ha sido llevada a cabo por el Equipo de Investigación de Seguridad Vial (EDISVA) de la Guardia Civil de Segovia, que ha instruido las correspondientes diligencias y las ha remitido al Juzgado de Instrucción de Sepúlveda. La Guardia Civil recuerda que este tipo de conductas suponen una grave amenaza para la seguridad pública, especialmente en vías de alta intensidad como la A-1 y en franjas horarias de gran tráfico.