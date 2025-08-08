El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Control de la Guardia Civil en una carretera de la provincia de Segovia. El Norte

Segovia

Investigan a un camionero ebrio por circular de forma temeraria por la A-1

El conductor, con antecedentes por conductas similares en Toledo, dio 0,78 y 0,84 en las pruebas de alcoholemia

El Norte

El Norte

Segovia

Viernes, 8 de agosto 2025, 16:35

La Guardia Civil ha investigado a un hombre de 61 años como presunto autor de dos delitos contra la seguridad vial tras ser sorprendido conduciendo un camión de forma temeraria y con una tasa de alcohol muy por encima del límite legal en la autovía A-1, a la altura del término municipal de Grajera, en el nordeste de la provincia de Segovia.

Los hechos ocurrieron sobre las 11:30 horas, cuando el 112 recibió varios avisos alertando de la presencia de un camión que circulaba de manera errática, cruzando de un lado a otro de la vía a gran velocidad, lo que suponía un evidente peligro para el resto de conductores.

Inmediatamente, la Guardia Civil activó un dispositivo de localización y seguimiento que permitió interceptar el vehículo en Grajera. Una vez detenido el camión, se realizó la correspondiente prueba de alcoholemia, en la que el conductor arrojó unos resultados de 0,78 y 0,84 miligramos de alcohol por litro de aire espirado, cifras que duplican ampliamente el máximo permitido para conductores profesionales.

Como resultado, el hombre fue investigado por dos delitos: uno de conducción manifiestamente temeraria, al haber puesto en peligro la vida e integridad de otros usuarios de la vía, y otro por alcoholemia positiva.

Noticias relacionadas

Detenido por conducir un camión por Segovia sin carné y con síntomas de embriaguez

Detenido por conducir un camión por Segovia sin carné y con síntomas de embriaguez

Investigado por conducir un tráiler entre Alemania y Toledo y dar 0,83 en alcohol

Investigado por conducir un tráiler entre Alemania y Toledo y dar 0,83 en alcohol

Además, durante las diligencias se constató que el mismo camionero había sido investigado recientemente por hechos similares en Seseña (Toledo), donde también fue sorprendido conduciendo bajo los efectos del alcohol. En ese caso, se le impuso una orden de inmovilización del vehículo que habría quebrantado, agravando aún más su situación judicial.

La investigación ha sido llevada a cabo por el Equipo de Investigación de Seguridad Vial (EDISVA) de la Guardia Civil de Segovia, que ha instruido las correspondientes diligencias y las ha remitido al Juzgado de Instrucción de Sepúlveda. La Guardia Civil recuerda que este tipo de conductas suponen una grave amenaza para la seguridad pública, especialmente en vías de alta intensidad como la A-1 y en franjas horarias de gran tráfico.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El detenido por agredir a policías al identificar a su novia: «Vais a quitarme a mi vida, vuelven los demonios»
  2. 2

    Retienen a un menor en la piscina de Canterac por tocar el culo a una niña
  3. 3

    La presencia de controladores de acceso rebaja los conflictos en las piscinas
  4. 4

    Detenido en Segovia por intento de homicidio tras una brutal paliza en San Lorenzo
  5. 5

    Un autocar se estampa contra una casa en Chañe: «Fuencis, levántate que viene un autobús»
  6. 6 El excomisionado de la dana, envuelto en la crisis de los currículos, ingresado tras un intento de suicidio
  7. 7

    Noche de robos a personas sin hogar en Valladolid para llevarse 95 céntimos
  8. 8

    Ensayos clínicos adelantan fármacos de vanguardia a pacientes del Río Hortega con elevado riesgo cardiovascular
  9. 9 El Barrio: menús caseros con más de 70 años de historia
  10. 10

    La firma tordesillana Dulces El Toro abrirá una tienda en un local de Cánovas del Castillo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Investigan a un camionero ebrio por circular de forma temeraria por la A-1

Investigan a un camionero ebrio por circular de forma temeraria por la A-1