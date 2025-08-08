Una inmigración de récord sustenta el crecimiento de la población en Segovia

Nunca había habido tantas personas residiendo en la provincia que hubieran nacido en un país que no fuera España. Los extranjeros se afianzan como el ... nuevo vecindario que ejerce de dique para que la despoblación no vaya a más y arrase, sobre todo, el disperso, diseminado y envejecido medio rural que trata de sortear la desaparición. Y eso que en el segundo trimestre de este año, la afluencia de inmigrantes ha contado con la mano que les ha echado la comunidad española empadronada en territorio segoviano. Entre los meses de abril y junio, ambos incluidos, la cantidad de ciudadanos nacionales que han fijado su domicilio en la provincia ha repuntado, aunque de una forma más modesta que los foráneos.

Han sido 162 personas nacidas en el país las que han puesto su granito de arena para que la demografía continúe su remontada y encadene cuatro años de crecimiento paulatino y constante, tal y como se deduce de la estadística continua de población que elabora y difunde cada tres meses el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Este informe ofrece datos provisionales, matiza el organismo oficial, por lo que es posible que cuando se asienten puedan variar, aunque las tendencias no van a modificarse. Esos números dan fe de que la curva ascendente que traza Segovia persiste en busca de un nuevo techo.

La última cima conquistada en la carrera demográfica se remonta a 2011. En enero de hace catorce años había empadronados en los 209 municipios que conforman la provincia, contando también con la capital, 163.423 segovianos. A fecha de 1 de julio del presente ejercicio, había 158.762. A la escalada emprendida le quedan aún por recuperar cerca de cinco mil vecinos para empezar a pensar en un nuevo récord.

Ascenso constante desde 2021

Por ahora, la insistencia es el mejor aliado de la recuperación, al menos en lo que a las cifras puras y duras se refiere. En términos absolutos, los 377 nuevos residentes a los que ha dado la bienvenida el padrón provincial en el periodo que va de abril a junio de este curso consolidan el cuarto año consecutivo de subidas. El ritmo del crecimiento es de cuatro nuevos residentes diarios. El incremento con respecto al primer trimestre es del 0,23%. En esta referencia temporal no es el incremento más aparatoso si se compara con el resto de vecinas de la comunidad autónoma. Por este orden, Burgos, Soria y Valladolid registran alzas algo superiores.

Al llegar al ecuador del año en curso, la provincia ha ganado 708 habitantes, lo que representa un repunte del 0,4%. Si el espejo retrovisor se enfoca doce meses atrás y se sitúa en julio de 2024, los datos del Instituto Nacional de Estadística sí colocan la provincia segoviana al frente de la locomotora demográfica de la región, con un aumento de la población del 1% experimentado en el último año. El mismo porcentaje que arroja la evolución vallisoletana. Son 1.640 ciudadanos que han pasado a engrosar los padrones de los municipios segovianos. La media de incorporaciones se repite: cuatro vecinos nuevos cada veinticuatro horas en lo que va de 2025, lo que deja entrever que el ritmo de crecimiento se mantiene prácticamente constante en los últimos tiempos.

Ese empuje recae en la llegada de ciudadanos extranjeras. La comunidad foránea de personas que asientan su trabajo y su residencia en Segovia no para de crecer. Los datos del Instituto Nacional de Estadística atestiguan y avalan la influencia de la inmigración en la progresión de la demografía provincial. Hace justo cuatro años, en julio de 2021, se produjo el último descenso en los empadronamientos internacionales. En el primer semestre de aquel curso, el censo de residentes nacidos fuera de España sufrió 140 bajas. Desde aquel verano, la comunidad extranjera no ha hecho más ampliarse y extenderse.

A 1 de julio del actual 2025, el INE da cuenta de 28.299 residentes en tierras segovianas que han nacido en otros países. Hasta ahora, esta cifra encarna un nuevo récord. Si se echa la vista atrás a las estadísticas oficiales, no ha habido nunca tanto vecino internacional. En tan solo seis meses, desde que el calendario del presente año empezara a deshojar sus días, han establecido su domicilio en las localidades que pueblan la provincia 988 habitantes cuya cuna está en otros estados. En ritmo de crecimiento en la primera mitad del año es superior a cinco residentes nuevos cada día.

Es más, desde hace tres años justos, si se toma la referencia temporal de cada semestre, la cifra de extranjeros que pasan a formalizar su residencia en Segovia no baja de los 800, lo que también está facilitando un rejuvenecimiento porque muchos de los que tiran del carro de la población están en la treintena. Si se coge la calculadora y se hacen la sumas correspondientes, entre 1 julio de 2022 y el mismo día del presente 2025, el Instituto Nacional de Estadística tiene registrado el asentamiento de 7.604 inmigrantes. El aumento es prácticamente del 35%, lo que le permite cubrir con creces la leve disminución que padece la población española en el mismo periodo de tiempo, que tiende casi a la estabilización.

En los últimos tres años, los ciudadanos nacionales que están empadronados en la provincia han pasado de 135.382 a 135.243, lo que supone una casi imperceptible caída del 0,1%. Los extranjeros no solo solapan ese tímido descenso, sino que el auge del fenómeno de la inmigración palía unos meses iniciales de curso marcados por el descenso de la natalidad y sustenta el ascenso demográfico.

Así pues, dieciocho de cada cien habitantes que conviven en la provincia han nacido en un país que no es España. El empuje de la población foránea hace que Segovia mantenga en el punto de mira demográfico a otras vecinas de la comunidad autónoma que, a diferencia de trimestres anteriores, en el que más reciente que va de abril a junio no han aflojado su ritmo y no pierden tanto terreno. Palencia es la que está más cerca. En el segundo trimestre del año ha sumado 275 habitantes, hasta alcanzar los 159.067 vecinos. El objetivo segoviano se queda a 306 residentes de adelantar a los palentinos.

La siguiente sería Ávila. A fecha de 1 de julio, el Instituto Nacional de Estadística tiene registrados 161.253 ciudadanos tras sumar 476 nuevos abulenses entre los pasados meses de abril y junio. Son casi 2.500 más que los integran la población de la provincia de Segovia.

En el conjunto de Castilla y León, Burgos y Valladolid son las que experimentan los mayores impulsos de población al llegar al ecuador del presente ejercicio. El primero de estos dos territorios sumó 2.036 nuevos habitantes en el segundo trimestre, lo que se traduce en un aumento del 0,5%, el mismo porcentaje de crecimiento que se produjo en la provincia vallisoletana, donde la llegada de ciudadanos nacidos en otros países también ha protagonizado el reciente repunte demográfico con 2.675 nuevos vecinos inscritos en los padrones.