Transeúntes por una céntrica calle de Segovia. Óscar Costa

Una inmigración de récord sustenta el crecimiento de la población en Segovia

Cerca de mil ciudadanos nacidos fuera de España se han asentado en la provincia este año, lo que eleva la comunidad extranjera hasta los 28.299 habitantes

César Blanco Elipe

César Blanco Elipe

Segovia

Viernes, 8 de agosto 2025, 08:23

Nunca había habido tantas personas residiendo en la provincia que hubieran nacido en un país que no fuera España. Los extranjeros se afianzan como el ... nuevo vecindario que ejerce de dique para que la despoblación no vaya a más y arrase, sobre todo, el disperso, diseminado y envejecido medio rural que trata de sortear la desaparición. Y eso que en el segundo trimestre de este año, la afluencia de inmigrantes ha contado con la mano que les ha echado la comunidad española empadronada en territorio segoviano. Entre los meses de abril y junio, ambos incluidos, la cantidad de ciudadanos nacionales que han fijado su domicilio en la provincia ha repuntado, aunque de una forma más modesta que los foráneos.

