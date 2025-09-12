El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

El acusado presta declaración ante los magistrados de la Audiencia Provincial. Antonio de Torre

Segovia

Una indisposición del acusado obliga a aplazar el juicio por la presunta violación en Ayllón

El proceso judicial quedó interrumpido tras la intervención de los servicios sanitarios cuando solo faltaba la validación de las conclusiones finales

Ana María Criado

Ana María Criado

Segovia

Viernes, 12 de septiembre 2025, 08:23

El curso judicial en la Audiencia Provincial de Segovia ha tenido un inicio accidentado. La indisposición que ha sufrido un acusado durante un receso en ... la vista oral celebrada este jueves ha obligado a suspender el procedimiento, que juzga un presunto delito continuado de violación, otro de lesiones y un tercero de vejaciones hacia su expareja sentimental. La Sala había escuchado ya las declaraciones de las partes implicadas y de los testigos, se habían recopilado las pruebas correspondientes y tan solo faltaba por validar el escrito de conclusiones definitivas de la defensa para poder dictar la resolución final.

