Un «incidente» en el Alto del León causa un gran atasco entre Segovia y Madrid

El tráfico en el Alto del León permaneció interrumpido durante varios minutos este martes al mediodía debido a un «incidente», según ha informado la Dirección ... General de Tráfico (DGT).

El corte, que afectó a ambos sentidos de circulación, generó importantes retenciones kilométricas en las dos vertientes del puerto, tanto en la segoviana como en la madrileña. La intensidad del tráfico en la franja horaria central del día contribuyó a agravar los atascos que se prolongan en este momento.

Una vez reabierta la circulación, los vehículos han ido recuperando la normalidad de manera progresiva, aunque las colas tardan en disolverse. Por el momento no han trascendido más detalles sobre la naturaleza del incidente que ha obligado a detener el tráfico en este punto estratégico de la N-VI utilizado cada día por miles de vehículos que se trasladan entre Segovia y Madrid. Según la DGT, este se ha producido en las inmediaciones del límite provincial.

Precisamente en este punto tiene previsto el Ministerio de Transportes llevar a cabo una intervención durante los próximos meses que consiste en construir una glorieta que sustituya al actual cruce. La inversión será de un millón de euros.