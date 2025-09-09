Un «incidente» en el Alto del León causa un gran atasco entre Segovia y Madrid
La circulación ha estado cortada en ambos sentidos durante varios minutos
Segovia
Martes, 9 de septiembre 2025, 12:37
El tráfico en el Alto del León permaneció interrumpido durante varios minutos este martes al mediodía debido a un «incidente», según ha informado la Dirección ... General de Tráfico (DGT).
El corte, que afectó a ambos sentidos de circulación, generó importantes retenciones kilométricas en las dos vertientes del puerto, tanto en la segoviana como en la madrileña. La intensidad del tráfico en la franja horaria central del día contribuyó a agravar los atascos que se prolongan en este momento.
Una vez reabierta la circulación, los vehículos han ido recuperando la normalidad de manera progresiva, aunque las colas tardan en disolverse. Por el momento no han trascendido más detalles sobre la naturaleza del incidente que ha obligado a detener el tráfico en este punto estratégico de la N-VI utilizado cada día por miles de vehículos que se trasladan entre Segovia y Madrid. Según la DGT, este se ha producido en las inmediaciones del límite provincial.
Precisamente en este punto tiene previsto el Ministerio de Transportes llevar a cabo una intervención durante los próximos meses que consiste en construir una glorieta que sustituya al actual cruce. La inversión será de un millón de euros.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.