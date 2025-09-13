La incertidumbre económica global frena un 7% las exportaciones segovianas

El caos arancelario, los conflictos geopolíticos y la persistente inflación han inestabilizado las economías internacionales. Hay incertidumbre a escala mundial por los episodios de tensión ... comercial que llevan a competir a las potencias, lo que ha pasado factura al auge exportador de Segovia. Las empresas de la provincia han notado un freno en sus operaciones de comercio exterior, hasta el punto de registrar una importante caída en el valor de las transacciones en los últimos diez meses. Si bien es cierto que los intercambios con terceros países mantienen unas cifras muy elevadas en comparación con el periodo prepandemia, la coyuntura actual ha ralentizado las transacciones algo más de un 7% respecto a 2024.

La llegada al poder de Donald Trump, presidente de Estados Unidos, tuvo un efecto inmediato en el comercio exterior de Segovia. La amenaza de los aranceles hizo tambalear las cifras de exportaciones, pues sufrieron un descalabro en diciembre, al situarse en 33 millones de euros. Si bien es cierto que la etapa final del año suele ser una época con datos de transacciones mucho más bajos de lo habitual, los segovianos no esperaban en ningún caso que el anuncio de la nueva política económica pudiera acarrear la pérdida de casi 20 millones de euros en un mes y en relación al mismo periodo de 2023.

Segovia llevaba sin registrar un valor mensual tan bajo desde la pandemia, cuando las relaciones internacionales se ralentizaron debido a las restricciones por el coronavirus. La actividad exportadora se hundió en el primer trimestre de 2025 y, aunque ha mostrado signos de recuperación a partir de abril, las reciente escalada de tensiones en los conflictos bélicos que actualmente protagonizan Rusia y Ucrania, además de Irán e Israel, no invitan a pensar en una situación comercial mucho más prolífica.

La incertidumbre es el peor arancel. Tan solo basta con echar un vistazo a la estadística publicada por la Junta de Castilla y León para confirmar este hecho. Esto se debe a que el pasado junio, último mes del que se tienen datos, las empresas de la provincia impulsaron operaciones comerciales que arrojaron un beneficio total de 60,8 millones. Esto supone un desplome del 7% respecto al valor de las exportaciones que se llevaron a cabo en junio de 2024, aunque iguala las ganancias que se apuntaron en el sexto mes de 2023.

El descenso de los intercambios se observa también en la comparativa con el resto de meses. Las empresas de la provincia han cerrado el primer semestre con buenos datos, al ingresar más de 389 millones de euros por venta de productos a otros países; pero la tendencia ascendente apunta a la estabilización e, incluso, a la parálisis.

A falta de conocer los resultados del verano, Segovia ha sido testigo de un progresivo decrecimiento de las exportaciones con destino a Reino Unido, que han disminuido más de un 70% de media, lo que se traduce en la pérdida de un promedio de un millón de euros mensuales; Polonia, donde la bajada es de un 60%; y Estados Unidos, con una caída del 20%. Estas potencias son las causantes de los principales altibajos, que han puesto freno a los intercambios principalmente de aisladores eléctricos, licores y barras de aluminio.

Vínculos históricos

El balance de las relaciones con Francia, Italia, Portugal y Bélgica, países europeos que siempre ocupan los primeros puestos de la lista, fluctúa en menor medida. Es un hecho que puede atribuirse a la menor periodicidad con la que se programan los envíos, ya sea por la cercanía o por los vínculos comerciales históricos existentes. Son potencias que impulsan los intercambios con origen en Segovia, ya que se constituyen como los principales compradores de toallas sanitarias y de higiene íntima, tampones o pañales, que son los productos que más ganancias han supuesto para la provincia. Por ejemplo, solo en junio permitieron ingresar algo más de 24,4 millones de euros, casi la mitad del valor de las exportaciones totales.

Estos artículos están seguidos de las verduras procesadas (4,5 millones de euros), el licor fuerte (4,3) y la resina (2,3), que mantienen sus cifras de ingresos habituales. Los aisladores eléctricos, que ahora ronda los cinco millones de euros de ingresos de media al mes, suponen menos beneficios que a finales del pasado año.El país estadounidense lideraba las adquisiciones de este material, un título que ahora ostenta Arabia Saudita. Precisamente, este país es uno de los nuevos clientes que cada vez tiene mayor presencia en el mercado exterior con origen en Segovia, pues destacan a su vez las adquisiciones de material armamentístico, valorado en casi 80.000 euros.

La capacidad exportadora de las empresas provinciales se ha disparado desde la pandemia. Nuevos nichos de negocio se han abierto y las sociedades, fundamentalmente industrias, no han querido desaprovechar la oportunidad para abrirse camino al extranjero. Los nuevos vínculos que han establecido traspasan todas las fronteras, ya que los clientes cada vez reúnen más nacionalidades.

Las empresas de Segovia han reforzado sus vínculos comerciales con Marruecos, Australia y Grecia en relación a 2024

Uno de los aspectos positivos de los últimos meses es que se han afianzado relaciones con potencias como Rumanía, Grecia o Turquía. También ganan posiciones Corea del Sur, que se abre hueco como comprador de carne de cerdo; Australia, cliente que bate récords por la adquisición de compresas o pañales; y Marruecos, que continúa su evolución ascendente en las transacciones de árboles frutales. Las exportaciones hacia el país africano se han disparado un 430%.

Aunque apenas figuran en la estadística, debido a las menores cifras que resultan de los intercambios, Segovia ha exportado desde principios de año productos alimenticios a Ucrania y toallas sanitarias, además de minerales y artículos de operaciones especiales, a Israel. Ambos territorios son epicentros de conflictos.