Humo procedente del incendio en Cantalejo. A. M. C.

Un incendio en Cantalejo obliga a desplegar un amplio dispositivo de extinción

Las llamas se han desencadenado sobre las 12:30 horas en un paraje muy próximo al complejo deportivo El Hoyal

Ana María Criado

Ana María Criado

Segovia

Sábado, 6 de septiembre 2025, 14:03

Un incendio forestal ha hecho saltar las alarmas en Cantalejo este sábado por la mañana. La rápida extensión de las llamas en un paraje muy ... próximo al complejo deportivo El Hoyal y a varias explotaciones ganaderas ha obligado a desplegar un amplio dispositivo de medios de extinción, incluidos dos helicópteros, varias autobombas y agricultores voluntarios. Multitud de curiosos se han acercado a la zona del suceso tras escuchar las sirenas de los servicios de emergencias que acudían a la intervención. Por el momento, se desconocen las causas del origen fuego.

