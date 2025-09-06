Un incendio en Cantalejo obliga a desplegar un amplio dispositivo de extinción
Las llamas se han desencadenado sobre las 12:30 horas en un paraje muy próximo al complejo deportivo El Hoyal
Segovia
Sábado, 6 de septiembre 2025, 14:03
Un incendio forestal ha hecho saltar las alarmas en Cantalejo este sábado por la mañana. La rápida extensión de las llamas en un paraje muy ... próximo al complejo deportivo El Hoyal y a varias explotaciones ganaderas ha obligado a desplegar un amplio dispositivo de medios de extinción, incluidos dos helicópteros, varias autobombas y agricultores voluntarios. Multitud de curiosos se han acercado a la zona del suceso tras escuchar las sirenas de los servicios de emergencias que acudían a la intervención. Por el momento, se desconocen las causas del origen fuego.
Las llamas, que han mantenido en vilo durante largos minutos a la población de la comarca en la provincia de Segovia, se han desencadenado pasadas las 12:30 horas, cuando se han recibido varios avisos por parte de personas que alertaban sobre una gran columna de humo que se elevaba muy cerca del casco urbano. De forma inmediata se desplegaron multitud de medios en un intento de atajar el fuego lo más rápido posible, pues su propagación revestía un importante riesgo para granjas del entorno, así como para el complejo deportivo El Hoyal, donde se encuentran las piscinas municipales, el frontón o el campo de fútbol.
La cercanía a la carretera SG-205, que conecta Cuéllar y Cerezo de Abajo; así como a una zona de frondoso pinar y a una área residencial, preocupaba en gran medida a la población. Fueron muchos los vecinos de Cantalejo que no dudaron un segundo en acercarse al aparcamiento de El Hoyal para ofrecerse como voluntarios a apagar el fuego o simplemente para comprobar cómo avanzaban las labores de extinción.
Una quincena de medios participaron en el operativo, según la información facilitada por la Junta de Castilla y León, entre los que se incluyen tres agentes medioambientales, tres cuadrillas terrestres, tres autobombas, tres cuadrillas helitransportadas y dos helicópteros, que continuamente realizaban viajes a las piscinas para poder cargar agua. Al dispositivo se han sumado también organizaciones de voluntarios de la localidad y agricultores con tractores.
Aunque la herramienta Inforcyl mantenía activo el incendio sobre las 14:00 horas, varios testigos presentes en la zona indicaron que el principal foco ya había sido controlado. Precisamente, un helicóptero ya había abandonado la zona en ese preciso momento. Las causas del fuego permanecen en investigación y la superficie forestal afectada, en perimetración.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.