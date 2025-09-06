Un incendio en Cantalejo obliga a desplegar un amplio dispositivo de extinción

Un incendio forestal ha hecho saltar las alarmas en Cantalejo este sábado por la mañana. La rápida extensión de las llamas en un paraje muy ... próximo al complejo deportivo El Hoyal y a varias explotaciones ganaderas ha obligado a desplegar un amplio dispositivo de medios de extinción, incluidos dos helicópteros, varias autobombas y agricultores voluntarios. Multitud de curiosos se han acercado a la zona del suceso tras escuchar las sirenas de los servicios de emergencias que acudían a la intervención. Por el momento, se desconocen las causas del origen fuego.

Ampliar Helicóptero participante en el operativo de extinción. A. M. C.

Las llamas, que han mantenido en vilo durante largos minutos a la población de la comarca en la provincia de Segovia, se han desencadenado pasadas las 12:30 horas, cuando se han recibido varios avisos por parte de personas que alertaban sobre una gran columna de humo que se elevaba muy cerca del casco urbano. De forma inmediata se desplegaron multitud de medios en un intento de atajar el fuego lo más rápido posible, pues su propagación revestía un importante riesgo para granjas del entorno, así como para el complejo deportivo El Hoyal, donde se encuentran las piscinas municipales, el frontón o el campo de fútbol.

La cercanía a la carretera SG-205, que conecta Cuéllar y Cerezo de Abajo; así como a una zona de frondoso pinar y a una área residencial, preocupaba en gran medida a la población. Fueron muchos los vecinos de Cantalejo que no dudaron un segundo en acercarse al aparcamiento de El Hoyal para ofrecerse como voluntarios a apagar el fuego o simplemente para comprobar cómo avanzaban las labores de extinción.

Una quincena de medios participaron en el operativo, según la información facilitada por la Junta de Castilla y León, entre los que se incluyen tres agentes medioambientales, tres cuadrillas terrestres, tres autobombas, tres cuadrillas helitransportadas y dos helicópteros, que continuamente realizaban viajes a las piscinas para poder cargar agua. Al dispositivo se han sumado también organizaciones de voluntarios de la localidad y agricultores con tractores.

Aunque la herramienta Inforcyl mantenía activo el incendio sobre las 14:00 horas, varios testigos presentes en la zona indicaron que el principal foco ya había sido controlado. Precisamente, un helicóptero ya había abandonado la zona en ese preciso momento. Las causas del fuego permanecen en investigación y la superficie forestal afectada, en perimetración.