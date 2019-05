Hugo González, alcalde de las Ferias y Fiestas de Segovia 2019 Hugo González, nada más ser elegido alcalde de las Ferias y Fiestas de San Juan y San Pedro. / A. Tanarro Las celebraciones segovianas tendrán por primera vez a un chico como máximo representante CARLOS ÁLVARO Segovia Jueves, 23 mayo 2019, 21:47

Las Ferias y Fiestas de San Juan y San Pedro 2019 ya tienen máximo representante. Y no es una chica. Se llama Hugo González Martín y representa al barrio de San Marcos. Hugo fue ayer elegido por sus diecinueve compañeros (dieciocho mujeres y un varón) tras el tiempo que el Ayuntamiento les deja para conocerse entre sí.

Lo anunció la propia alcaldesa de Segovia, Clara Luquero, tras conocer el resultado de la votación. «El alcalde es Hugo González Martín, del barrio de San Marcos», dijo con satisfacción, consciente de que la elección supone un paso histórico en el camino de la igualdad, también en el campo más festivo. Y efectivamente, las Ferias y Fiestas de San Juan y San Pedro pasarán a la pequeña historia de la ciudad por ser las primeras en tener alcalde y no alcaldesa. Alcalde con sombrero, no con montera.

«Pensaba que no iba a salir, pero cuando iban saliendo los votos lo veía cada vez más probable. Bueno, al final he salido elegido. De momento no tengo mucho más que contar, porque no ha pasado nada, pero estoy feliz», dijo el muchacho a los pocos minutos de conocer que representará a todos los barrios en las Ferias y Fiestas de Segovia.

Hugo (Segovia, 1996) es experto en estas lides. El pasado mes de abril fue elegido rey de las fiestas de su barrio, San Marcos, a las que no concurrió ninguna fémina. La asociación de vecinos de San Marcos no se lo pensó dos veces y lo propuso como representante del barrio en las fiestas segovianas de junio. «Bueno, en realidad esto es nuevo para mí», dijo con humildad. «Es algo que nunca pensé que podía ocurrirme. Me lo propusieron y me animé. Luego ha ido todo rodado».

Hugo, de 22 años, se dedica a la música, aunque también ha trabajado como mecánico. No será el único representante masculino en esta peculiar corporación que este año forman damas y caballeros porque el barrio de Fuentemilanos también aporta representante masculino: Aitor Gómez Collado. Los dieciocho miembros restantes son mujeres: María Rosa Gaona Mosteiro (Hogar Centro), Nerea Gómez Fernández (Santo Tomás), Blanca Sánchez Arroyo (La Albuera), Julia Colomo Puente (Perogordo), Estefanía Montón Gallardo (San José), Carla Álvaro Suárez (Santa Eulalia), Andrea Blanco Durán (El Cristo del Mercado), Virginia Mañas Bartolomé (Madrona), Aurora Navarro Casado (San Andrés), Lorena Pardo Bermejo (Zamarramala), Natalia Blanco Pérez-Villamil (Nueva Segovia), Nella Rosa Burgos (El Salvador), Ana Aguado Santos (San Lorenzo), Nerea Docando Pacheco (Hontoria), María García Gómez (Torredondo), Cristina Aragoneses Llorente (San Millán) y Paulina Pietrzyk (Santa Teresa-Puente de Hierro).