El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Turistas esperan con maletas a las puertas de un hotel en Segovia este domingo. Antonio Tanarro

Los hoteles de Segovia firman su segundo mejor mes de julio de toda la historia

El balance de turistas en la capital se equipara al de los periodos estivales de récord que se han sucedido en la última década

Ana María Criado

Ana María Criado

Segovia

Lunes, 25 de agosto 2025, 11:49

El gremio turístico se recupera del bache experimentado el pasado junio y, en suma a ello, bate récords en Segovia capital. El sector hotelero cerró ... julio con el segundo dato de huéspedes más elevado para el séptimo mes del año en la provincia desde que se tienen registros, al dar la bienvenida a algo más de 57.500 visitantes en total. Más de la mitad de ellos eligieron la ciudad como destino para disfrutar de una breve escapada o una larga estancia vacacional, donde el balance se equipara al de los periodos que han anotado las mejores marcas de la última década en el sector.Tanto antes como después de la pandemia. Es una realidad que coloca al territorio segoviano en una buena posición para competir con las zonas costeras durante la época estival.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Blindan dos hospitales de Valladolid por el ingreso de los implicados en el tiroteo de Ávila
  2. 2 Detenido en el hospital de Valladolid un joven de 19 años implicado en el tiroteo mortal de Ávila
  3. 3 Un detenido por apuñalar a un joven de 22 años en Valladolid
  4. 4 Bustamante hará parada en un pueblo de Valladolid durante su gira: precio de las entradas
  5. 5

    Muere Alfredo Hernández, catedrático de la UVA y analista de la sociedad castellana y leonesa
  6. 6 Detenido por amenazar de muerte y proferir insultos racistas a una camarera
  7. 7 Una familia pionera en bautizos civiles en Valladolid: «Fue un día especial para presentar a Cloe»
  8. 8 Detenido por aprovechar las visitas a sus abuelas para robarles: «Es problemático y siempre miente»
  9. 9

    Del error en la vacuna al bache del accidente, las reclamaciones de indemnización a las administraciones
  10. 10

    Salen a subasta quince estudios y viviendas con garaje en un pueblo de Segovia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Los hoteles de Segovia firman su segundo mejor mes de julio de toda la historia

Los hoteles de Segovia firman su segundo mejor mes de julio de toda la historia