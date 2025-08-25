Los hoteles de Segovia firman su segundo mejor mes de julio de toda la historia

El gremio turístico se recupera del bache experimentado el pasado junio y, en suma a ello, bate récords en Segovia capital. El sector hotelero cerró ... julio con el segundo dato de huéspedes más elevado para el séptimo mes del año en la provincia desde que se tienen registros, al dar la bienvenida a algo más de 57.500 visitantes en total. Más de la mitad de ellos eligieron la ciudad como destino para disfrutar de una breve escapada o una larga estancia vacacional, donde el balance se equipara al de los periodos que han anotado las mejores marcas de la última década en el sector.Tanto antes como después de la pandemia. Es una realidad que coloca al territorio segoviano en una buena posición para competir con las zonas costeras durante la época estival.

Cerca de 2.000 personas reservaron el pasado mes de julio uno o más días de sus vacaciones en Segovia. Es un hito histórico que permite a la provincia consolidar su atractivo turístico más allá del otoño y la primavera. Así lo confirma el nuevo informe de coyuntura hotelera publicado por el Instituto Nacional deEstadística (INE), cuya reciente actualización ratifica la recuperación de datos de visitantes después del debacle vivido en junio. Esto se debe a que los negocios dedicados al sector se dejaron por el camino a 12.800 turistas respecto al mismo periodo del año anterior, lo que supuso una vez una sangría de alrededor del 20% en el número habitual de pernoctaciones.

57.512 turistas recalaron en hoteles de la provincia el anterior mes, lo que se traduce en casi 2.000 hospedajes al día. 81,44 euros fue la tarifa media diaria de los establecimientos hoteleros de la provincia el pasado mes, una cifra similar a la de 2024.

En esta ocasión, los hoteles repartidos por la provincia de Segovia se han quedado a tan solo 2.500 personas de batir el récord de turistas para el séptimo mes del año que, por el momento, ostenta 2024, cuando se superaron los 60.000 huéspedes. Aun así, julio de 2025 se ha convertido en el octavo periodo de la historia en el que más viajeros han optado por alojarse en alguno de los establecimientos censados en el territorio. Solo hay que analizar los masivos desplazamientos que han tenido lugar por las carreteras de la red viaria provincial y la intensa actividad que ha caracterizado a la hostelería este último mes para confirmar este hecho.

Segovia capital mejora incluso estas estadísticas, ya que ha acaparado más del 54%de las reservas y, en este caso, sí que ha podido firmar su mejor mes de julio desde que el INE tiene registros en 2005. Son más de 31.100 personas las que caminaron por sus calles con maletas, conocieron los monumenos más emblemáticos de la ciudad o degustaron su gastronomía. Si bien es cierto que este umbral de viajeros todavía queda lejos del de agosto de 2019, cuando más de 38.000 personas reservaron al menos una noche en los hoteles de la urbe, todo apunta a que las escasas semanas que quedan para cerrar la campaña estival disfrutarán de una tendencia positiva.

Auge del turismo interior

El verano nunca ha sido temporada alta en Segovia, pero cada año escala más y más posiciones para lograr esta designación. Es algo que tiene que ver especialmente con el interés creciente por el turismo de interior que muestran los visitantes en detrimento de los destinos de costa. Muestra de ello es que ocho de cada diez viajeros que recalaron en la provincia a lo largo de julio eran residentes nacionales. Ellos han sido los protagonistas del repunte que los hoteles han podido celebrar en julio. Como es habitual, la cifra de turistas extranjeros que han recalado en alguno de los alojamientos del territorio segoviano ha disminuido ligeramente en las jornadas de mas calor.

Esta situación tiene su reflejo también en las pernoctaciones, tanto en la ciudad como en resto de municipios del medio rural. Los establecimientos han estado a punto de superar los 98.000 hospedajes, que se corresponden en su mayoría con visitantes nacionales. Son 13.000 más de las que se apuntaron en junio, lo que arroja una estancia media de 1,7 días por persona en la provincia. Es un promedio similar al del mismo periodo de 2024, aunque el saldo de pernoctaciones resulta negativo en comparación con esta fecha. En aquel entonces las agendas de los hoteles contabilizaron más de 102.000 noches.

Las ligeras fluctuaciones del turismo no tienen que ver con variaciones de precios en los alojamientos. Al menos, así lo corrobora el instituto estadístico, que sitúa en 81,44 euros la tarifa media diaria de los hoteles. Apenas son diez céntimos más en comparación con 2024. Si la lupa se pone sobre las opciones para el hospedaje existentes en la ciudad, la cuantía económica necesaria para pasar una noche en un hotel alcanza los 88,33 euros. Son unos 60 céntimos menos respecto al año anterior.

En ninguno de los casos el montante se eleva a los 96 euros que se anotaron en agosto, que es el mes por excelencia con mayor atractivo entre los que visitan Segovia. En las próximas semanas se conocerá el balance del actual mes, que dará a conocer la repercusión que ha tenido la ola de calor, la coincidencia con un puente por el festivo de la Asunción de la Virgen o los incendios que han asolado la comunidad autónoma. Este fin de semana, el cientos de turistas abarrotaron la ciudad, animados en gran medida por las agradables temperaturas que han dado un respiro a los residentes en la provincia estos días.