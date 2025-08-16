Los alojamientos de Segovia alcanzan el «lleno absoluto» durante el puente

Con motivo del puente de la Asunción, Segovia vive uno de los momentos álgidos del año en materia de turismo. Pese al calor, los visitantes ... recorren los rincones de la ciudad vieja en numerosos grupos guiados, lo que refleja el excelente momento que Segovia atraviesa como destino de interior.

Las cifras facilitadas por la Concejalía de Turismo confirman el éxito del puente festivo, uno de los más concurridos del calendario anual. El jueves, la ocupación hotelera ya alcanzaba un notable 80%, indicador que anticipaba la llegada masiva de turistas. Ayer, festividad de la Asunción, los hoteles de la capital registraron un lleno absoluto, con un cien por cien de ocupación, señal inequívoca de la atracción que la ciudad ejerce en estas fechas. Para hoy sábado, 16 de agosto, las reservas hoteleras se sitúan en un 87%, aunque la tendencia de reservas de última hora, predominante desde la pandemia de covid-19, podría elevar esta cifra hasta alcanzar nuevamente el lleno técnico, según la concejala de Turismo del Ayuntamiento de Segovia, May Escobar. Para mañana domingo, 17 de agosto, último día del puente, la ocupación se estima en un 67%, con expectativas de incremento gracias a las decisiones de última hora de los viajeros. La ciudad llama la atención por su patrimonio y por la experiencia que ofrece al visitante, con una oferta cultural, gastronómica y de ocio que se adapta a todos los públicos. Restaurantes y cafeterías también presentaban ayer un magnífico aspecto, con las terrazas llenas y varios turnos para el almuerzo. Todo ello, a pesar de las altas temperaturas, muy próximas a los cuarenta grados.

El casco histórico de Segovia, declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, se ha convertido en un hervidero de actividad. Las calles principales y los entornos de la Catedral, el Alcázar y el Acueducto, están repletos de turistas que, cámara en mano, capturan la esencia de una ciudad que combina historia, cultura y belleza arquitectónica. Los grupos guiados, uno de los productos estrella de Turismo de Segovia, han experimentado un notable incremento en la demanda. Según la empresa municipal que gestiona la actividad turística, las visitas guiadas han registrado un aumento considerable en el número de participantes en relación con al año anterior y se consolidan como una de las opciones preferidas por los visitantes para descubrir los secretos de la ciudad. Turismo de Segovia ha reforzado sus servicios para atender esta alta demanda. Los puntos de información turística, distribuidos estratégicamente, han ampliado sus horarios, y el Centro de Recepción de Visitantes está atendiendo a cientos de personas. Además, se han incrementado los efectivos para garantizar una atención de calidad. Los guías ofrecen información detallada sobre los monumentos, actividades culturales y rutas temáticas disponibles. Entre las visitas más solicitadas destacan las rutas 'Conoce Segovia', que recorren los principales hitos de la ciudad, y las visitas teatralizadas, que añaden un toque de originalidad al relato histórico.

El puente de la Asunción ha confirmado a Segovia como una de las plazas turísticas de referencia en Castilla y León. Según el Observatorio Turístico de la Empresa Municipal de Turismo, durante el puente de agosto de años anteriores, la ocupación hotelera ha rondado el 90%, con picos cercanos al lleno en los días centrales, cifras que se mantienen en 2025. Esa tendencia de reservas de última hora ha permitido a la ciudad alcanzar niveles de ocupación prepandemia. La concejala también destaca el esfuerzo del sector turístico local, desde hoteles y restaurantes hasta comercios y empresas de servicios, que trabajan en conjunto para atender la demanda.

El aumento de visitantes durante este puente ha puesto asimismo de relieve los esfuerzos del Ayuntamiento por garantizar una convivencia armoniosa entre residentes y turistas. Entre las medidas adoptadas, destaca la limitación de los grupos turísticos a un máximo de 30 personas, iniciativa impulsada por la Concejalía para reducir las molestias en el casco histórico y mejorar la experiencia de los visitantes. Esta regulación, que entró en vigor el pasado mayo, busca equilibrar el impacto del turismo con las necesidades de los segovianos, especialmente en zonas de alta afluencia como el entorno del Acueducto y la Plaza Mayor.