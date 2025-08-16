El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Los alojamientos de Segovia alcanzan el «lleno absoluto» durante el puente

Miles de visitantes desafían las altas temperaturas y llenan las calles principales en torno a los grandes monumentos

Carlos Álvaro

Carlos Álvaro

Segovia

Sábado, 16 de agosto 2025, 08:50

Con motivo del puente de la Asunción, Segovia vive uno de los momentos álgidos del año en materia de turismo. Pese al calor, los visitantes ... recorren los rincones de la ciudad vieja en numerosos grupos guiados, lo que refleja el excelente momento que Segovia atraviesa como destino de interior.

