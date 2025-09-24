Los hoteles de Segovia baten récord histórico de viajeros al superar los 70.000 en agosto

Los representantes del gremio hostelero en Segovia ya aventuraban un verano con unos resultados muy positivos. Había incertidumbre por el desplome del gasto medio de ... los turistas y el bache experimentado en junio, pero finalmente las mejores expectativas del sector se han cumplido. Los hoteles de la provincia han batido en agosto su récord histórico de viajeros. Nunca antes se habían registrado tantas reservas y huéspedes desde que hay registros en 1999. El turismo nacional ha sido el responsable de impulsar las cifras de ocupación, sobre todo en la capital, donde se ha producido un descenso de visitantes foráneos a lo largo del periodo estival.

Son 178.828 personas las que decidieron disfrutar de una escapada veraniega en Segovia. Los hoteles han atendido un promedio de 2.000 reservas diarias, realizadas con mayor o menor antelación por turistas interesados en pasar los meses más calurosos del año tanto en la ciudad como en el medio rural. Del total de visitantes, el 40% se han concentrado en agosto, lo que se traduce en 70.335 huéspedes. Es la cifra más alta que se ha notificado en toda la historia de la provincia, según recoge el informe de coyuntura hotelera del Instituto Nacional de Estadística (INE), que fue actualizado este mismo martes.

Son un 10% más de reservas en relación a agosto de 2024 -cuando se anotaron 63.709-, mes que queda ahora como la tercera fecha con más huéspedes contabilizados por los hoteles segovianos. Está precedido por junio de ese mismo año, aunque la diferencia es mínima, ya que el superávit queda por debajo del centenar de personas. La intensa ola de calor que elevó el mercurio de los termómetros hasta alcanzar valores extremos no ha sido un obstáculo para aquellos que han apostado por conocer en profundidad los monumentos y riquezas que atesora la provincia.

El resto de viajeros que recalaron en Segovia con motivo de las vacaciones veraniegas se repartieron casi a partes iguales entre junio y julio, con 50.900 frente a 57.500 turistas, respectivamente. No obstante, mientras que en junio se produjo un descenso del 20% de los huéspedes en comparación con el mismo periodo del año anterior, julio firmó su segunda mejor marca relativa a los niveles de ocupación de alojamientos, al quedar tan solo por detrás del séptimo mes de 2024. La situación fue aun más optimista en la capital, pues se convirtió en un mes líder al compartir posiciones con los mejores agostos de la última década.

Son unos datos históricos que ratifican el cada vez mayor atractivo turístico que cosecha la provincia con el paso de los años. Y todavía queda septiembre, uno de los meses preferidos del sector. En cualquier caso, durante el verano las calles y plazas de los pueblos se han abarrotado, ya que a los visitantes se ha unido la población flotante de los diferentes municipios e, incluso, aquellos grupos que vienen a disfrutar solo unas horas del patrimonio segoviano sin pernoctar. Algunas estancias han sido cortas, de apenas un par de días, y se han concentrado fundamentalmente en fines de semana o festivos. Sin embargo, también hay habitaciones que han permanecido con el cartel de 'completo' durante varias semanas.

Estancias más cortas

La duración media de los viajes ronda los 1,72 días, siendo agosto el que más tiempo ha retenido a los turistas y junio, el que menos. Es un dato muy similar al observado en 2024, aunque ligeramente inferior al que se anotó en los dos años previos. Las estancias han sido más cortas, lo que puede atribuirse al encarecimiento de las tarifas hoteleras y a la caída del ticket promedio que se ha producido a escala nacional. La Asociación de Empresarios de Alojamiento, Hostelería y Turismo de Segovia (Hotuse-Aihs) calculó esta disminución del gasto en hasta un 8%.

Al igual que el número de visitantes, los precios de una noche de hotel también han batido récord, pues han rondado de media los 89 euros. La diferencia es muy amplia en comparación con otras fechas. Por ejemplo, una familia de cuatro integrantes que ha decidido dormir cinco noches en un establecimiento hotelero de la provincia en agosto ha gastado unos 90 euros más que si hubiera realizado la misma reserva en julio, de acuerdo con los indicadores de rentabilidad que maneja el INE. El desembolso se dispara en la capital, donde la tarifa media diaria superó los cien euros por primera vez desde que hay registros en 2021.

El motivo de este empuje de los datos de ocupación hotelera y, en consecuencia, de la subida de los precios, está relacionado con el aumento del turismo de interior. Segovia ha escalado posiciones en el ranking de destinos más populares para visitar en verano frente a la costa. Muestra de ello es que los residentes en España supongan cerca del 81% de los huéspedes que se han alojado al menos una noche en hoteles segovianos. En la capital, escenario que acapara gran parte de la oferta y algo más de la mitad de las reservas anotadas en agosto, la proporción de nacionales se reduce ligeramente, hasta el 78%, pese al desplome que han experimentado las llegadas de personas foráneas desde mayo.

La estadística refleja la buena salud de la que goza el sector hotelero provincial. Por un lado, hay cinco nuevos establecimientos que han decidido abrir sus puertas este verano respecto a 2024, lo que supone un aumento de las plazas estimadas hasta rozar las 6.500, si bien el personal empleado ha mermado en una docena de trabajadores. El grado de ocupación por cama disponible alcanza el 60% en el conjunto de Segovia, aunque en la ciudad rebasa con creces el 70%.