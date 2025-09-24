El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Turistas visitan la ciudad de Segovia el pasado mes de agosto. Antonio de Torre

Los hoteles de Segovia baten récord histórico de viajeros al superar los 70.000 en agosto

El turismo nacional ha sido el encargado de disparar los registros de pernoctaciones a niveles nunca vistos con anterioridad

Ana María Criado

Ana María Criado

Segovia

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 07:03

Los representantes del gremio hostelero en Segovia ya aventuraban un verano con unos resultados muy positivos. Había incertidumbre por el desplome del gasto medio de ... los turistas y el bache experimentado en junio, pero finalmente las mejores expectativas del sector se han cumplido. Los hoteles de la provincia han batido en agosto su récord histórico de viajeros. Nunca antes se habían registrado tantas reservas y huéspedes desde que hay registros en 1999. El turismo nacional ha sido el responsable de impulsar las cifras de ocupación, sobre todo en la capital, donde se ha producido un descenso de visitantes foráneos a lo largo del periodo estival.

