El gasto medio de los turistas en Segovia cae hasta un 8% en verano

El verano no ha defraudado al gremio turístico de la capital segoviana. «Ha ido bastante bien, dentro de lo que cabe», valora el gerente de ... la Asociación de Empresarios de Alojamiento, Hostelería y Turismo de Segovia (Hotuse-Aihs), Javier García Crespo. Si bien es cierto que en junio se registró un marcado descenso de los viajeros en comparación con 2024, julio ha servido para remontar la estadística y agosto, a falta de que el Instituto Nacional de Estadística (INE) publique los datos de ocupación, despierta las esperanzas en el sector.

Los hoteles aspiran al récord, ya que por lo general agosto ha liderado cada año y de forma consecutiva —al menos desde la pandemia— la afluencia de viajeros tanto a la ciudad como al resto de la provincia. «Más o menos ha sido como el año pasado», declara García Crespo. «Es algo muy positivo, pues notamos que la gente sale y quiere seguir saliendo», determina. No sorprende, por tanto, que en las últimas semanas del pasado mes se sucedieran los episodios de colapso en las plazas, calles y terrazas.

El balance es positivo. Sin embargo, también hay algunos aspectos que preocupan en cierto modo al sector, como es el descenso del ticket medio respecto a campañas anteriores. El desplome del gasto que realizan los turistas en los negocios hosteleros se ha hecho notar, y afecta tanto a los restaurantes y alojamientos como al ocio nocturno. No es un hecho exclusivo de Segovia, sino que la tendencia a rebajar el consumo de servicios y así poder pagar menos en la factura final se ha extendido por todo el territorio nacional.

Afinar el gasto

El gerente de Hotuse calcula «entre un 7%y un 8%»la caída que ha experimentado el ticket medio de los visitantes a la ciudad. En los comedores, «la gente ha afinado más las cuentas, han pedido menús del día, los vinos más baratos de la carta...», explica. «Los que se han hospedado en viviendas de uso turístico u otro tipo de alojamientos con cocina han ido a supermercados y se han hecho la comida», añade.Otros, han apostado por reducir su tiempo de estancia.

58,2 euros es la cantidad de ingresos que han percibido los hoteles de Segovia por habitación disponible en el mes de julio, una cifra muy similar a la del mismo periodo del año anterior pero ligeramente inferior a la que se registró a lo largo de la primavera.

Estas decisiones no van en busca de un mayor ahorro. «Lo que pasa es que la gente no tiene un duro», lamenta García Crespo. La inflación ha hecho mella en las economías familiares. «Vas a llenar el carro de la compra y te crujen vivo», indica. Aello se suman los desembolsos cotidianos de suministros energéticos o vivienda.

No todos los establecimientos han notado este descenso del gasto. «Depende mucho el tipo de servicio o la situación del alojamiento o restaurante, porque a todo el mundo no le va igual», considera el representante del sector hostelero. Ejemplifica con aquellos locales que tienen las tarifas más ajustadas, ya que «estos no lo han notado tanto como otros que mantienen unos precios más altos». Los turistas se han quitado de gastar, pero no de salir. «Nos quedamos con que haya gente, eso es lo importante;lo malo sería que no saliese ni viajase nadie», determina.

Aun así, el gremio turístico vigilará con lupa la evolución del ticket medio, pues los costes que tienen que afrontar los negocios «han subido mucho», un aspecto que reduce en gran medida los márgenes de rentabilidad.