El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Un turista paga la cuenta tras almorzar en una terraza. Antonio de Torre

El gasto medio de los turistas en Segovia cae hasta un 8% en verano

El gerente de Hotuse hace un balance positivo de los meses centrales de la época estival y celebra que «la gente quiere segur saliendo»

Ana María Criado

Ana María Criado

Segovia

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 10:17

El verano no ha defraudado al gremio turístico de la capital segoviana. «Ha ido bastante bien, dentro de lo que cabe», valora el gerente de ... la Asociación de Empresarios de Alojamiento, Hostelería y Turismo de Segovia (Hotuse-Aihs), Javier García Crespo. Si bien es cierto que en junio se registró un marcado descenso de los viajeros en comparación con 2024, julio ha servido para remontar la estadística y agosto, a falta de que el Instituto Nacional de Estadística (INE) publique los datos de ocupación, despierta las esperanzas en el sector.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Dejan semiinconsciente a una menor en Vadillos tras una agresión
  2. 2

    Hallan un cuerpo en el lugar en el que desapareció Ángel Benéitez en el mes de mayo
  3. 3

    Valladolid se blinda con 850 agentes para la Vuelta, que cortará medio centenar de calles
  4. 4

    La calle de Valladolid que tiene ocho nombres
  5. 5 Programa de fiestas de Valladolid 2025. Martes 9 de septiembre
  6. 6

    Dani Fernández revienta la Plaza Mayor de Valladolid: «Guau, esto es una locura»
  7. 7

    Rescatada en helicóptero una brasileña afincada en Valladolid al no poder continuar una ruta en Cantabria
  8. 8 Los fuegos artificiales provocan un conato de incendio en el Paraje del Caño Hondo
  9. 9 Autorizadas dos promociones que levantarán 82 nuevas viviendas en Puente Jardín y La Cumbre
  10. 10 Cae desde cinco metros en la presa de Ruesga cuando hacía una fotografía

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla El gasto medio de los turistas en Segovia cae hasta un 8% en verano

El gasto medio de los turistas en Segovia cae hasta un 8% en verano