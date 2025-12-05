La hostelería concentra el 35% de las ofertas en la Feria de Empleo, Innovación y Emprendimiento de Segovia La cita, celebrada en el IE Creativity Center de la Casa de la Moneda, ha reunido a más de 1.400 profesionales y 25 empresas

La Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Segovia, en colaboración con el Servicio Público de Empleo de Castilla y León (Ecyl), ha celebrado la tercera edición de su Feria de Empleo, Innovación y Emprendimiento, en el IE Creativity Center de la Casa de la Moneda, lo que ha resultado una jornada clave para la dinamización del mercado laboral y el fomento de la actividad emprendedora en la provincia.

La feria ha sido el vehículo clave para ejercer de punto estratégico entre empresas que buscan talento, profesionales y demandantes de empleo, y emprendedores con proyectos innovadores. Han sido más de 1.400 demandantes de empleo y profesionales, de diferentes edades, desde jóvenes estudiantes y de Formación Profesional hasta talento senior, incluyendo perfiles de más de 45 o 60 años los que han pasado por los diferentes stands de empresas y ponencias de profesionales de diferentes sectores.

En esta edición, la feria ha contado con la participación de 25 empresas segovianas que ha ofertado más de 213 ofertas de empleo en una amplia variedad de sectores productivos. La hostelería ha concentrado el mayor volumen de ofertas, el 35,2% del total, consolidándose como motor fundamental de actividad ligado al turismo. Le sigue la industria, 29%, reafirmando su importancia en la generación de empleo estable y especializado. El resto del sector servicios ocupa el 22,8% de la oferta, mientras que la construcción es del 10%. Por su parte, el transporte y las Administraciones registran un 4,7% y 4,5% respectivamente. y el sector agrario suma 3,8% restante.

Los asistentes han podido participar en un amplio programa con conferencias enfocadas a la innovación, las nuevas tecnologías y las competencias digitales de la mano de técnicos de empleo del Servicio Público de Empleo de Segovia y profesionales de diferentes sectores como Patri Psicóloga, Álvaro Porras o Esteban Diba.

Entre las diferentes autoridades locales, provinciales y autonómicas que han asistido para acompañar a la Cámara de Comercio de Segovia en la inauguración de la Feria, ha estado presente Jesús Blanco Martínez, Gerente del Servicio de Empleo Público de Castilla y León (ECYL) quien ha destacado la importancia de la colaboración con entidades como la Cámara de Comercio de Segovia para hacer llegar a los ciudadanos todas las ofertas de empleo disponibles en la provincia, así como para el fomento del emprendimiento. «Queremos recordar que el talento no tiene edad, y las empresas, lo que realmente quieren encontrar, es gente con disposición al trabajo, un aspecto en el que la edad no importa.» ha comentado Blanco.

María José Tapia García, presidenta de la Cámara de Comercio de Segovia, ha definido la feria como una de las herramientas más potentes de la entidad cameral para conectar directamente el talento local con el tejido empresarial, facilitando la inserción laboral y asegurando que las empresas encuentren los perfiles que necesitan. «Nuestro objetivo es claro: dinamizar el mercado de trabajo y ser un poso de retención del talento segoviano.» ha declarado Tapia, para después agradecer, una vez más, al Servicio Público de Empleo de Castilla y León y de Segovia ir siempre de la mano con la Cámara en este tipo de iniciativas como ejemplo exitoso de colaboración público-privada.

