La Feria de Empleo reunirá a una veintena de empresas y citará a 1.700 demandantes de trabajo Tendrá lugar el 5 de diciembre en el IE Creativity Center de la Casa de la Moneda

El Norte Segovia Sábado, 29 de noviembre 2025, 10:05 Comenta Compartir

La Cámara de Comercio de Segovia ha presentado la Feria de Empleo, Emprendimiento e Innovación 2025, un evento que tendrá lugar el 5 de diciembre en el IE Creativity Center de la Casa de la Moneda, en horario de 10:00 a 14:30.

La feria contará con un programa formativo dirigido a empresarios, emprendedores, talento joven y senior y personas desempleadas y con un 'stand' del Servicio Público de Empleo de Castilla y León, atendido por personal técnico que estará disponible para apoyar a las personas desempleadas. Desde el ECyL se citará a más de 1.700 demandantes de empleo para ofrecerles servicios como consulta de ofertas, actualización de datos, orientación laboral personalizada e información sobre formación profesional para el empleo.

Además, se impartirá un taller específico dirigido a empresas y emprendedores en el que se abordarán tres bloques: el servicio de intermediación laboral por Internet, la gestión de ofertas y la red europea de movilidad EURES; el apoyo a la contratación y al autoempleo mediante las líneas de subvenciones de la Junta; y la adaptación de la oferta formativa a las necesidades de las empresas, incluyendo programas de formación dual y formación a la carta.

En el área de conexión entre empresas y candidatos de Segovia participarán alrededor de una veintena de empresas de sectores como industria, transporte, hostelería y servicios, que ofrecerán cerca de un centenar de vacantes. Actualmente, las ofertas comunicadas se concentran en ámbitos como el sector agroalimentario, conductores, profesiones técnicas (especialmente instalación y mantenimiento) y hostelería.

Los organizadores recuerdan que Segovia es la segunda provincia con menor desempleo de España, aunque insisten en que la demanda de personal sigue siendo elevada. Por ello, la feria se dirige tanto a jóvenes como a seniors, personas en búsqueda de su primer empleo, profesionales que desean mejorar su situación laboral y futuros emprendedores.