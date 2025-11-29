El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Consulta la portada de El Norte de Castilla
Presentación de la Feria de Empleo, Emprendimiento e Innovación. El Norte

La Feria de Empleo reunirá a una veintena de empresas y citará a 1.700 demandantes de trabajo

Tendrá lugar el 5 de diciembre en el IE Creativity Center de la Casa de la Moneda

El Norte

El Norte

Segovia

Sábado, 29 de noviembre 2025, 10:05

Comenta

La Cámara de Comercio de Segovia ha presentado la Feria de Empleo, Emprendimiento e Innovación 2025, un evento que tendrá lugar el 5 de diciembre en el IE Creativity Center de la Casa de la Moneda, en horario de 10:00 a 14:30.

La feria contará con un programa formativo dirigido a empresarios, emprendedores, talento joven y senior y personas desempleadas y con un 'stand' del Servicio Público de Empleo de Castilla y León, atendido por personal técnico que estará disponible para apoyar a las personas desempleadas. Desde el ECyL se citará a más de 1.700 demandantes de empleo para ofrecerles servicios como consulta de ofertas, actualización de datos, orientación laboral personalizada e información sobre formación profesional para el empleo.

Además, se impartirá un taller específico dirigido a empresas y emprendedores en el que se abordarán tres bloques: el servicio de intermediación laboral por Internet, la gestión de ofertas y la red europea de movilidad EURES; el apoyo a la contratación y al autoempleo mediante las líneas de subvenciones de la Junta; y la adaptación de la oferta formativa a las necesidades de las empresas, incluyendo programas de formación dual y formación a la carta.

En el área de conexión entre empresas y candidatos de Segovia participarán alrededor de una veintena de empresas de sectores como industria, transporte, hostelería y servicios, que ofrecerán cerca de un centenar de vacantes. Actualmente, las ofertas comunicadas se concentran en ámbitos como el sector agroalimentario, conductores, profesiones técnicas (especialmente instalación y mantenimiento) y hostelería.

Los organizadores recuerdan que Segovia es la segunda provincia con menor desempleo de España, aunque insisten en que la demanda de personal sigue siendo elevada. Por ello, la feria se dirige tanto a jóvenes como a seniors, personas en búsqueda de su primer empleo, profesionales que desean mejorar su situación laboral y futuros emprendedores.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere de madrugada un hombre en plena calle en Delicias
  2. 2 La Junta convocará casi 2.000 plazas para personal de Sacyl en 2026
  3. 3

    Dos familias enfrentadas en el rellano de su casa terminan en los juzgados de Valladolid
  4. 4 Jero, el del medio de Los Chichos, ya tiene su calle en Valladolid
  5. 5 Cuatro perros sueltos atacan y hieren a un vecino de Alcazarén y su mascota
  6. 6

    La antigua Hacienda se llenará con 280 funcionarios de Servicios Sociales desde enero
  7. 7

    El restaurante La Maruquesa reabre sus puertas junto al Canal de Castilla un año después del incendio
  8. 8

    ¿Qué pasó con el implante coclear que perdió Julia?: La familia de la niña pide ayuda al hospital
  9. 9

    Del campo al paraíso familiar llamado El Peral: «El barrio tiene mucho futuro»
  10. 10 Alerta sanitaria por presencia de salmonella en un preparado de carne de pollo procedente de España

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla La Feria de Empleo reunirá a una veintena de empresas y citará a 1.700 demandantes de trabajo

La Feria de Empleo reunirá a una veintena de empresas y citará a 1.700 demandantes de trabajo