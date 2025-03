Más de hora y media para cruzar el peaje de la AP-6: «Es una ratonera»

«Atasco importante en San Rafael». Ese es el mensaje que daba los buenos días a los usuarios de la línea Madrid-Segovia que, unos ... minutos después de las 7:00 horas de este martes, esperaban en una parada de autobús para desplazarse a la universidad o a los centros de trabajo. Había sospechas de que la obligación de pagar el peaje de la AP-6 podía provocar malestar entre los conductores y, en consecuencia, serias demoras en el tráfico al estar cortada la circulación por el Alto del León debido a la existencia de un socavón. Finalmente, los malos presentimientos se cumplieron.

Son cientos los viajeros los que han tenido que esperar largos minutos para poder cruzar las barreras del peaje debido a las aglomeraciones de vehículos ocurridas a las puertas de la AP-6 en las primeras horas de este martes. «Es una ratonera; hemos tardado una hora y media en recorrer la distancia entre La Estación de El Espinar y el propio peaje», aseguró una usuaria pasadas las 8:00 horas a través de un grupo de mensajería que cuenta con más de 700 miembros afectados por la situación. Las quejas se multiplicaron con el paso de los minutos.

La plataforma de usuarios de autobuses Avanza en Segovia criticó que «no hay ningún tipo de medida ni ayuda para resolver el problema y la información es escasa». Según explicó uno de sus portavoces, Jaime Gaspar, aquellos que habían reservado plaza en un autobús semidirecto con parada en diferentes núcleos de población, como es San Rafael, tenían que asumir que «las colas de espera iban a ser enormes para pasar el peaje». De este modo, algunos de los pasajeros aconsejaban no hacer uso de esta modalidad de transporte.

A la Subdelegación del Gobierno en Segovia no le consta que haya personas identificadas o sancionadas por altercados

«Están causando estragos a todos los usuarios», sostuvo el portavoz. Por ejemplo, Iulia, una joven estudiante de Segovia, relató que a las 8:30 horas tenía un examen importante en su universidad en Madrid y, por culpa de las retenciones, «he llegado una hora tarde». Algo parecido le sucedió a Jesús Díez, quien lamenta haber entrado al trabajo una hora y media más tarde de lo que tenía previsto. «Estaba todo lleno de coches pitando y ha llegado un momento que alguien ha roto la barrera y hemos podido pasar. Si no, habríamos tenido que estar otros diez minutos», comentó.

En Otero de Herreros subió al autobús Elena, quien se dirigía a una consulta médica con un especialista. «He perdido la cita por el atasco; no se ha informado del motivo del restraso y personas que no viajábamos de forma habitual no sabíamos qué ocurría», afirmó. Por su parte, Rosa María Cordero, vecina de Los Ángeles de San Rafael, muestra su preocupación por estas demoras. «¿Tengo que estar pagando para ir al médico a Madrid? ¿Tengo que salir a las 7:00 para llegar a las 10:00 horas por las colas tremendas que se están formando?», se preguntó.

La inquietud pronto desencadenó en muestras de enfado. Por ello, se repitieron escenas de auténtica tensión entre conductores y operadores de las cabinas que requirieron la mediación de varias patrullas de la Guardia Civil. A la Subdelegación del Gobierno en Segovia no le consta que haya personas identificadas o sancionadas por altercados o la rotura de barreras, como han indicado algunos testimonios. «Alguno [en referencia a los vehículos] ha pasado, pero la barrera no se ha roto», informa el organismo gubernamental.

Los afectados por el corte total de la N-6 debido a los trabajos de arreglo de un socavón tienen a disposición algunas vías para enviar sus reclamaciones, desde el departamento de atención al cliente del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible al de la Subdelegación del Gobierno en Segovia y de la concesionaria de la autopista. En cualquiera de los casos, «es importante que el ciudadano mantenga un tono respetuoso», solicitó el Ayuntamiento de El Espinar.