Los 'hackers' llenan el campus de la UVA en Segovia La segunda edición de este evento ha acogido a más de 500 asistentes para hablar de inteligencia artificial e innovación digital

El Norte Segovia Viernes, 14 de noviembre 2025, 16:26 Comenta Compartir

El campus María Zambrano de la Universidad de Valladolid (UVA) en Segovia se convirtió ayer en uno de los epicentros nacionales de la reflexión sobre ciberseguridad con la celebración de la segunda edición del Congreso de Hackers, una jornada que reunió a más de 500 asistentes entre estudiantes, profesionales y miembros de cuerpos y fuerzas de seguridad. A lo largo de todo el día se abordaron cuestiones como la protección frente a ciberataques, el uso de la inteligencia artificial y los retos de la innovación digital en España.

El encuentro, organizado por Cibersegura, nació con un propósito claro: acercar la ciberseguridad al tejido empresarial, activar el talento joven y posicionar a Segovia como una ciudad conectada con los retos de la economía digital. «Esto no es una jornada para hablar entre expertos. Es una herramienta para proteger lo que tenemos: nuestras empresas, nuestros datos, nuestra economía local y nacional», subrayó la organización en la apertura del congreso, subrayando la necesidad de trasladar estos debates al terreno práctico y cotidiano.

La inauguración institucional contó con la participación de representantes de la UVA y de distintas administraciones, que coincidieron en destacar la importancia de que una ciudad como Segovia se sitúe en el mapa de la ciberseguridad. El campus puso en valor el papel de la universidad como espacio de encuentro entre conocimiento académico, sector público y sector privado, y como cantera de nuevos perfiles especializados que ya demanda el mercado laboral.

El programa arrancó con una propuesta poco habitual en este tipo de foros: el espectáculo 'Tech&Magia', del mago y comunicador Héctor Sansegundo. Sobre el escenario, combinó trucos de mentalismo con referencias constantes a la tecnología y al poder de la información personal, trasladando al público la idea de que, en manos equivocadas, los datos pueden ser tan vulnerables como una carta a la vista de todos. La puesta en escena buscó lanzar un mensaje sencillo: cualquiera puede ser víctima de un ataque si baja la guardia.

Tras esta apertura, se sucedieron las intervenciones de varios especialistas. El docente en másteres de ciberseguridad, ciberinteligencia y 'cybercompliance' Andrés Naranjo puso cifras al problema al recordar el impacto económico que suponen los ciberataques para pequeñas y medianas empresas, que muchas veces no se recuperan tras un incidente grave. El consultor en reputación y presencia digital Pablo F. Iglesias centró su intervención en cómo la inteligencia artificial está transformando también el cibercrimen, permitiendo ataques más sofisticados y dirigidos.

La entrenadora de la selección española de ciberseguridad, Elisa Alises, insistió en la importancia de la formación básica de los usuarios y de los profesionales, recordando que cualquier despiste, desde una contraseña débil hasta un dispositivo mal configurado, puede abrir la puerta a un incidente. Por su parte, el experto en inteligencia corporativa Juan Carlos Galindo abordó la dimensión económica y social de estas amenazas y alertó de la baja tasa de detención de los ciberdelincuentes, lo que refuerza la idea de que la prevención sigue siendo la principal defensa.

La sesión de tarde reunió algunas de las ponencias más esperadas. El conocido experto en ciberseguridad Chema Alonso impartió la charla 'Inteligencia Artificial: luces y sombras', en la que analizó cómo estas herramientas están cambiando la forma de trabajar, comunicarse y gestionar datos, pero también los riesgos que entrañan si se utilizan sin supervisión. Con distintos ejemplos prácticos, mostró cómo pueden manipularse contenidos o suplantar identidades y recalcó que el entusiasmo por la tecnología no puede hacer olvidar sus límites y sus implicaciones éticas.

A continuación, la especialista en seguridad ofensiva y fundadora de la comunidad Securiters, Marta Barrio Marcos, ofreció la ponencia 'Del pueblo al hacking', en la que reivindicó la figura del hacker ético como alguien que detecta fallos, los pone de manifiesto y contribuye a que sistemas y servicios sean más seguros para todos. Cerró la jornada la intervención del técnico del laboratorio del Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe), Saúl Díez, con una presentación centrada en la capacitación básica y en los recursos que tienen a su alcance tanto ciudadanos como organizaciones para mejorar sus niveles de protección.