«Hacemos discos por romanticismo» Tito Valverde, vocalista del grupo Ánima. / El Norte El vocalista de Ánima reivindica más espacios y lamenta que los músicos pueden exigir «poco» a los políticos MARÍA MARTÍNEZ Segovia Martes, 16 julio 2019, 19:12

«Hacemos los discos más que nada por romanticismo», dice Tito Valverde, vocalista del grupo Ánima. Fue constituido a través de idas y venidas de miembros, iban creando y algunos se marchaban, pero ahora ya se encuentran consolidados. Se unieron en Segovia, una ciudad donde no existen salas para tocar, lo que les creó la necesidad de ir a otros puntos como Madrid para darse salida.

Consiguieron enseñar su música en la discoteca Joy Eslava de Madrid al ser finalistas del festival «Gigante» de Guadalajara gracias a los votos de l público y ahora se encuentran luchando para estar presentes en Sonorama. Se han apuntado a través de un concurso organizado por Kaiku Caffe Latte, aseguran que «la gente les está apoyando muchísimo» y creen que «sí tienen posibilidades». Tito Valverde está convencido de que significaría un paso adelante para ellos al considerarlo uno de los festivales más importantes del país. «Por un lado, nos da publicidad, porque la gente procede de muchas partes de España, te ve y puede quedarse con tu nombre y con tu música».

A sus conciertos acuden tanto personas de 50 años como de 17 mostrándose en el mismo grado de satisfacción. Preguntando y llamando a puertas, han logrado dar con RocketMusic, lo cual ha sido una suerte para ellos porque, aparte de la edición, también les cubren las necesidades de Spotify y Youtube. Valoran en gran medida que alguien haya apostado por su proyecto de manera tan respetuosa. «El poderlo sacar con un sello discográfico ha sido importante, ya no solo a la hora de venderlo, sino de ponerlo en marcha o de cara al público. Se nota que hay un trabajo y que hay alguien detrás apostando por ti», dice.

El grupo siente que, si no tiene un disco en sus manos, de manera física, que si no se puede tocar, es como si no lo hubieran sacado, porque el hecho de que solo esté en plataformas digitales es «muy poco personal» y se termina perdiendo presencia. En su caso, además, han conseguido vender su lanzamiento 'Boreales' en gran cantidad, haciendo que tuvieran que pedir otro lote. A pesar de esto, Tito Valverde mantiene que la industria está en un momento complicado por las múltiples formas de escuchar música de manera gratuita.

Por otra parte, RocketMusic no les sometió a ninguna censura: «Les enviamos las canciones, les pareció bien el proyecto y lo hicimos con ellos sin ningún problema. Además, nos han apoyado muchísimo, nos hacen publicidad en sus redes sociales y en su página web cada vez que tenemos conciertos. Con ellos, ninguna pega». El vocalista además cuenta que les dieron mucho «la vara» para ajustar presupuestos.

Necesidades

Tito Valverde cree que los músicos pueden exigir poco a un político, pero que, como mínimo, tienen el derecho a reivindicarse. Él desea que Segovia apueste mucho más por la música y siente tristeza al no existir ni una sala de conciertos en una ciudad donde muchos grupos hacen cosas interesantes y aún así, todos tienen que salir porque no les queda otra escapatoria. «Ojalá que exista un espacio algún día, ojalá que lo promuevan. Yo apoyaría esa propuesta al cien por cien».

Ahora, se encuentran buscando ayuda para estar presentes en Sonorama. Para ello, los que quieran colaborar, deberán ir al perfil de instagram de @Kaikucaffelatte y seguir los pasos indicados. Primero deberán dar 'me gustas' al vídeo de Ánima y posteriormente comentar el porqué querrían verles allí y mencionar a las dos personas con las que les gustaría ir. Cumpliendo estos pasos, no solo se les ayuda a alcanzar su sueño, sino que también los participantes podrán ganar una de las ocho entradas dobles que sortean. El festival tendrá lugar en Aranda de Duero (Burgos) del 7 al 11 de agosto. Las entradas oscian entre 35 y 125 euros.