La Asobal defiende un estatus de liga plenamente profesional, pero el grueso de sus jugadores tiene el estatus de un trabajador corriente. Así se explica ... que Luisfe Reina juegue su último partido el 18 de diciembre, tarde un mes en saber que su hombro izquierdo necesita cirugía y va a empezar marzo sin cita de quirófano a la vista. Así termina la primera temporada del lateral derecho cordobés en Nava de la Asunción, que verá desde la grada su partido más especial, la visita de esta tarde (19:00 horas) del Nava a su Puente Genil natal. Los segovianos buscarán en una de las pistas más calientes su primera victoria de 2025 con el hijo pródigo vestido de calle.

Dice mucho de su ambición que alguien de 35 años que jugaba en el equipo de su pueblo decida hacer las maletas hacia Nava de la Asunción. «Me encontraba muy bien deportivamente y no sabía cuántos años de balonmano me quedaban. A Puente Genil había ido con un objetivo que ya había cumplido y me llama un club con un proyecto que me generaba ilusión. No quería seguir jugando simplemente por comodidad». Tras una vida fuera de casa –en Francia, Grecia, Israel o Hungría– dio la talla como profeta en su tierra y consiguió el techo liguero del club, octavo. Allí debutó en 1998, un club marcado por el fallecimiento de Ángel Ximénez en un accidente de tráfico –su padre, Mariano, presidente, es el arquitecto– muy vinculado a sus orígenes humildes.

Luisfe llegó a Nava para mejorar la temporada histórica del año pasado: sexto, a un gol de puestos europeos. «Por lo menos, estar en la pelea clara y tener esa ilusión. Ese era el objetivo, pero está condicionado por lesiones». Desde la de Patotski, que se rompió el tendón de Aquiles en pretemporada y no jugará hasta el curso que viene, a la suya. «Yo venía a aportar, no sé cuánto, pero condiciona». Isaías Guardiola queda como único zurdo natural para el lateral derecho, un puesto para el que su técnico, Álvaro Senovilla, ha improvisado soluciones como poner a Sasha, central diestro.

Luisfe aún estaba recuperándose de una lesión que le apartó al final de la pasada temporada en el mismo hombro, el izquierdo, el de lanzamiento. «No estaba bien. Podía hacer ciertas cosas para aportar en defensa, buscar más pases, algún tiro he ido sacando… He intentado seguir, pero no deja de ser un deporte muy agresivo para el hombro. En una de esas tuve enganchón». Fue el 14 de diciembre ante Guadalajara; cuatro días después, recayó en Granollers. «Fue un lanzamiento súper endeble y ahí sí que me hice daño». Ahí empezó toda la burocracia médica. Luisfe pasó las navidades esperando una resonancia, que llegó en enero y evidenció una rotura en un manguito rotador de uso escapular. «Primero vas a la mutua, luego la resonancia, te mandan a Madrid a un traumatólogo, pero luego me volvieron a mandar porque ese día no lo había visto con el radiólogo. Después empieza el procedimiento para meterte en lista de quirófano. Es muy tedioso. Ya no depende ni de mí ni del club, sino del hospital en el que me voy a operar. Yo preveo, no sé, primera quincena de marzo».

El estatus de un deporte puede resumirse en el plazo desde la lesión al quirófano. «Hablan de profesionalizar la liga, pero al final nosotros somos un trabajador normal y corriente. Si tienes una lesión, estás metido en el sistema, no es que tengamos un convenio con una clínica. Todo eso implica gastar un dinero». Un retraso que se suma a la decepción. «»Cuando me enteré de que me tenía que operar fue un jarro de agua fría». La rehabilitación dependerá de cómo esté el hombro en la artroscopia. «Normalmente tienes que estar un mes y medio inmovilizado mientras todo cicatriza. Son movimientos tan complejos que ganar un pequeño ángulo genera una molestia, necesitas tiempo». Reaparecerá el curso que viene, pues firmó un contrato de dos años.

A falta de la cirugía, está fortaleciendo el hombro –en los movimientos que no general dolor– y mantiene la forma con gimnasio y ejercicios aeróbicos como correr. Entrena aparte, pero coincide con las sesiones grupales para estar en dinámica. «Intentar sumar lo que yo pueda. Pequeños detalles, lo típico, ayudar a un jugador joven que a lo mejor esté cabizbajo». Uno de los recambios de emergencia ante su lesión ha sido el canterano Alfredo Otero. «A mí me encanta. Me sorprendió mucho en pretemporada, en mes y medio había mejorado mucho. Le gusta el balonmano, tiene respeto al deporte, físicamente es rocoso y va para dentro. Está aportando. Y lo más importante, desde el trabajo».

Luisfe viaja a partidos como el de Valladolid que no obligan a pernoctar. El de Puente Genil es para él obligado, allí tiene a casi toda su familia. «Es una pista donde la gente aprieta mucho, el equipo se hace fuerte. Hay que hacer un trabajo muy físico, hay mucho contacto, es su manera de defender. Es un equipo al que es bastante difícil ganar en casa, pero se puede». Lo logró el Nava en abril de 2024, sin Luisfe, ya fichado, en pista. «Quiero que gane Nava cien por cien. Es mi equipo, mis compañeros, mi club a día de hoy. Trabajo es trabajo».

Tras ocupar el tercer puesto en la primera semana de noviembre, el Nava inicia la decimonovena jornada octavo, con tres puntos más que su rival (11º) y casi la misma distancia de Europa –cinco– que del descenso, a seis. Tras dos derrotas y un empate en los tres partidos de 2025, Luisfe utiliza el adjetivo «realista» para los objetivos de cara a final de temporada. «Que el club, dentro de su proyecto, tenga la sensación de que las cosas se están haciendo bien. No me he parado a echar números porque tampoco me gusta, se trata de quedar sextos, quizás, por debajo de ese primer escalón. Pon que a lo mejor alguno se descuelga un poco y hay uno que se está metiendo por esa posición. Lo más realista, pero lo más ambicioso». Él, con o sin quirófano, seguirá arrimando el hombro.