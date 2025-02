La asignatura del Nava está en su pista

La oportunidad de la visita hoy del Logroño: «Tenemos que mejorar»

. El técnico del Nava, Álvaro Senovilla, no esconde la cuenta pendiente del equipo como local. «Tenemos que mejorar, en casa es importante sacar los puntos, nosotros trabajamos para ello. Este fin de semana tenemos otra oportunidad». La visita del Logroño el sábado a las 20:00 horas. «Sería una alegría para todos y también un motivo de confianza y relajación para afrontar lo que nos viene por delante». Es decir, tres jornadas antes del siguiente parón, en marzo. «En esta segunda vuelta lo que necesitamos es ganar el primer partido», resume el pucelano tras las derrotas ante Anaitasuna y Valladolid. «Es la presión y la rabia de no haber podido puntuar. A veces nos vemos superados por adversidades que no controlamos, circunstancias que no tiene que ver solo con las deportivas».

Con todo, el técnico relativiza la tabla, con su equipo octavo, a la misma distancia de Europa –cinco puntos– que del descenso, con el Logroño a un punto. El objetivo es claro. «Que el equipo consiga cuando antes un bagaje de puntos lo más grande posible para alejarse de la zona de peligro y más adelante ver si podemos aspirar a más».

La baja de Luisfe ha limitado al Nava desde el parón invernal. «Nuestra rotación se ve muy afectada y tenemos que buscar soluciones». Sasha, central diestro, en una posición habitualmente reservada para un zurdo. «El equipo tiene que sobreponerse a estas adversidades. No estamos haciendo malos partidos con un diestro en la derecha, pero es un hándicap que siempre condiciona».