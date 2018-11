La guía más completa de los Beatles se ha escrito en Segovia El segoviano José Luis Gilsanz presenta la edición revisada del libro que recoge todas las publicaciones, conciertos y actividades del grupo de Liverpool MIGUEL ÁNGEL LÓPEZ Segovia Domingo, 18 noviembre 2018, 13:00

Está punto de completar la colección de la discografía completa de los Beatles, por ahora, claro. Esta reedición del 'Álbum blanco', remasterizado cuando cumple 50 años el original, no será la última pieza que ponga en sus estanterías, seguro. José Luis Gilsanz comenzó a comprar discos del cuarteto de Liverpool con doce años, en 1965. Desde entonces no ha parado. Tiene toda la discografía inglesa del grupo, la americana, la española, por supuesto, la de sus cuatro componentes en solitario, las reediciones, recopilaciones y ediciones especiales, en vinilo, disco compacto… Centenares de discos (sin contar los miles de otros artistas, pues es un experto en la música pop y rock de 1950 hasta ahora) y de los cuatro 'fabulosos' tiene 143 libros y otros 40 referidos a Paul, John, George o Ringo. El último lo ha escrito él.

Gilsanz (Segovia, 1953) presenta el miércoles en la librería Intempestivos 'The Beatles. La Guía', que corrige y actualiza el trabajo de muchos años que recogió en la primera edición, en 2010. Aquella la financió Caja Segovia y fue modesta, 150 ejemplares por los que se pelearon los coleccionistas, aficionados y mitómanos de toda España porque solo se vendió a través del club de fans de Zaragoza y lalibrería Literatura Rock de Barcelona. Esta, con la cobertura de la editorial Sílex, es de mil ejemplares y tendrá una distribución mucho más amplia, aunque seguro que se queda corta.

Tiene, actualizadas, todas las referencias. Conocido como 'El loco de los 60' por los programas de que realizó a finales de los 70 y comienzos de los 80 en Radio Segovia y en Antena 3, también por haber organizado en 2017 la exposición 'Good morning Lucy' y, en 2005, haber sido el comisario de 'Un día en la vida, John Lennon, 25 años-Los Beatles', José Luis lo sabe todo el cuarteto.

El trabajo de este libro «es de muchos años», pero su intención no era publicarlo. Comenzó a recopilar datos y fechas por puro interés personal. Las fichas que hacía iban cogiendo cuerpo, y descubrió que no había ninguna guía escrita. Y se propuso ordenarlo y darlo forma.

Esta guía tiene todo. Toda la discografía, con sus fechas de publicación, las grabaciones realizadas en estudios y los días que las hicieron, las de la etapa de Hamburgo, las de la BBC, los discos de felicitación a los fans, composiciones oficiales y no oficiales, las películas, los filmes no oficiales, las veces y fechas que aparecieron en televisión, todos los conciertos que dieron en Inglaterra, en Hamburgo, en otros países, en Estados Unidos, los dos del 2 y el 3 de julio de 1965 en Madrid y Barcelona, por supuesto, en The Cavern en Liverpool…

«En el apartado de otros puedes encontrar los lugares míticos de Liverpool, de Londres… la gente que les rodeó o que estuvo en su vida en aquella etapa, todas las guitarras que utilizaron, dónde vivieron, la bibliografía de todo lo que se ha escrito...», explica Gilsanz.

Lo dice con cierta modestia, pero puede estar seguro de que es la recopilación de datos «más completa que existe, que yo conozca, para cualquier 'beatlemano', la más pormenorizada. Cualquier dato que quieras consultar lo tienes en esta guía».

Para él la pasión comenzó en 1965, cuando compró el disco de cuatro canciones de 'A hard day's night'. Luego, el primer álbum, el 'Sargeant pepper's', y hasta 1970, cuando se separaron, no compró otro que no fuera de los Beatles. Hoy tiene miles, de los músicos de Liverpool y de muchos otros. Y ya está reconocido en toda España como uno de los mayores expertos en el cuarteto que más ha influido en la música pop actual. El miércoles, José Luis Gilsanz presenta esta nueva guía en Intempestivos, y le acompañará Enrique Sánchez, integrante de Los Escarabajos, uno de los grupos mas reconocidos por sus versiones de los Beatles. El martes, Gilsanz estará con Sánchez en la conferencia que ofrecerá en la Biblioteca Pública de Segovia.