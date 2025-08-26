El gobierno municipal renuncia a la musealización de un foro romano en el subsuelo

El gobierno municipal ha decidido renunciar por completo al proyecto de musealización del foro romano subterráneo de la plaza de Guevara, una intervención incluida en ... el plan Impulsa Patrimonio financiado con fondos europeos Next Generation. Así lo confirmó el concejal de Patrimonio Histórico del Ayuntamiento de Segovia, Alejandro González-Salamanca, quien esgrimió razones económicas y temporales como motivos fundamentales de esta decisión.

El Consistorio ya había invertido alrededor de 100.000 euros en la redacción del proyecto, cuyo presupuesto estimado para su ejecución ascendía a más de 860.000 euros. Sin embargo, esta cantidad resultó insuficiente para atraer licitadores: «Es una actuación con un coste altísimo de mano de obra», explicó González-Salamanca, quien además señaló la complejidad técnica derivada de tener que excavar en una zona de reducida superficie. A pesar de que el proyecto llegó a licitarse, la convocatoria quedó desierta al no presentarse ninguna empresa interesada.

El plazo de ejecución previsto era de trece meses y la obra debía estar concluida para la primavera del próximo año, algo que, según el concejal, resulta imposible por la falta de empresas dispuestas y las limitaciones temporales. Ante esta situación, el Ayuntamiento ha decidido dar carpetazo definitivo al proyecto. El segundo teniente de alcalde de la ciudad asegura que no se contempla abordarlo de nuevo con medios propios, ni a medio ni a largo plazo: «Con estas condiciones no entra en los planes del Ayuntamiento. Hay cuestiones más importantes».

En paralelo, el concejal confirmó que no se perderá la subvención asignada. Parte de los fondos previstos para la plaza de Guevara se destinarán ahora a la rehabilitación de la iglesia de San Nicolás, otro proyecto del mismo programa que también ha quedado desierto tras licitación pública y negociado sin publicidad con empresas. Para esta intervención se plantea revisar el proyecto técnico y aumentar el presupuesto para poder sacarlo adelante. Asimismo, se confía en sacar próximamente a licitación la ecorehabilitación del tramo de la muralla entre la huerta del seminario y el postigo del Consuelo y avanzar en la adaptación del Jardín de los Poetas, aunque con las mismas dificultades de falta de interés empresarial.

«Negliglente gestión»

Frente a esta postura, la portavoz del PSOE en el Ayuntamiento, Clara Martín, criticó con dureza la gestión del gobierno municipal y del concejal responsable. La exalcaldesa asegura que se trata de una «negligente gestión» de los fondos europeos vinculados al patrimonio histórico. Reprobó la paralización del proyecto de la plaza de Guevara y alertó de que la excavación y recuperación del foro romano no se ejecutará, ya que tanto la licitación como el procedimiento negociado quedaron desiertos. Lo mismo teme con la iglesia de San Nicolás y con la ecorehabilitación de la muralla, proyectos que aún no se ha iniciado por lo que prevé que tampoco se completarán en tiempo y forma.

Martín resaltó en su intervención que la musealización del foro romano de la plaza de Guevara era clave para poner en valor el rico patrimonio romano de Segovia más allá del emblemático Acueducto. Destacó cómo esos vestigios arqueológicos podían servir para diversificar el turismo municipal, repartiendo el flujo hacia zonas menos concurridas, como las inmediaciones de la plaza de Guevara. «La plaza de Guevara se quedará ahí enterrada, literalmente», manifestó con contundencia, culpando al Partido Popular de esta pérdida patrimonial y lamentando la falta de explicaciones públicas y de planificación efectiva por parte del concejal.

Asimismo, la portavoz socialista recordó que la convocatoria total del plan Impulsa Patrimonio cuenta con 3 millones de euros y que el millón destinado a la plaza de Guevara estaba previsto para una excavación de carácter estructural y turístico-cultural. Además, advirtió que, si bien parte de esta subvención podría destinarse a otros proyectos, estos ya cuentan con documentos y presupuestos definidos, por lo que reorientar los fondos no resulta sencillo y podría generar aún más retraso. Clara Martín expresó su preocupación por la posibilidad de penalizaciones, falta de ejecución o incluso pérdida de la subvención otorgada.

En qué consistía el proyecto

El proyecto de musealización concebía una experiencia subterránea única, mediante un ascensor que permitiría el descenso de visitantes -grupos de hasta 36 personas, incluidos con movilidad reducida- para descubrir el foro romano oculto bajo la plaza. El recorrido habría sido guiado por pasarelas, muchas de cristal, preservando los vestigios arqueológicos. En superficie, se acondicionarían nuevas zonas de ocio, se colocaría una maqueta informativa, se trasplantarían árboles, se reasentaría la estatua 'El Favorito' y se mantendría la ordenación urbanística existente, conservando los aparcamientos subterráneos y canalizaciones.

El Consistorio destinará parte del dinero previsto para la musealización a la rehabilitación de la iglesia de San Nicolás

El foro romano, de gran relevancia con restos de aproximadamente 30 metros de longitud por 15 de ancho, datados entre los periodos augusteo y julio-claudio, fue identificado como uno de los hallazgos arqueológicos más significativos de la ciudad. Las excavaciones previstas se circunscribían a unos 390 metros cuadrados en la plaza y zonas colindantes y abarcaban la limpieza manual, documentación y estudio de los restos, así como la creación de dos niveles subterráneos conectados con el actual sótano arqueológico -uno de 37 metros cuadrados y otro de 55 a unos 6,3 metros de profundidad- con taquilla incluida para el control de acceso. La intervención no alteraría la urbanización actual y permitiría visibilizar un vestigio clave del origen civil y monumental de la antigua Segovia.