El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Consulta la portada de El Norte de Castilla
Plaza de Guevara, en el casco antiguo de Segovia. Antonio Tanarro

Segovia

El gobierno municipal renuncia a la musealización de un foro romano en el subsuelo

El proyecto de la plaza de Guevara, que fue redactado por más de 100.000 euros, no se llevará a cabo pese a contar con financiación europea

Quique Yuste

Quique Yuste

Segovia

Martes, 26 de agosto 2025, 08:07

El gobierno municipal ha decidido renunciar por completo al proyecto de musealización del foro romano subterráneo de la plaza de Guevara, una intervención incluida en ... el plan Impulsa Patrimonio financiado con fondos europeos Next Generation. Así lo confirmó el concejal de Patrimonio Histórico del Ayuntamiento de Segovia, Alejandro González-Salamanca, quien esgrimió razones económicas y temporales como motivos fundamentales de esta decisión.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere la actriz Verónica Echegui a los 42 años
  2. 2

    «Te voy a matar»: un vecino amenaza a la familia del alcalde de un pueblo de Segovia
  3. 3 La alerta de un vecino frustra la okupación de una casa en un pueblo de Valladolid
  4. 4

    Un fin de semana marcado por la violencia de género en Valladolid
  5. 5 Cancelado el concierto de Camela en Laguna de Duero
  6. 6

    Dos grandes cadenas de perfumerías estarán frente a frente en la Calle Mayor de Palencia
  7. 7

    Tres espacios de oficinas en Parquesol cambian a pisos y alojamiento en un año
  8. 8

    Desvalijan el bar de las piscinas de Fombellida y se llevan todos los dispositivos electrónicos
  9. 9

    Dos actrices de la serie La Moderna hacen parada en la provincia de Valladolid
  10. 10 Critican que las nuevas casetas metálicas de la Feria de Día son «auténticos hornos al sol»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla El gobierno municipal renuncia a la musealización de un foro romano en el subsuelo

El gobierno municipal renuncia a la musealización de un foro romano en el subsuelo