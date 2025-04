La musealización de la plaza de Guevara permitirá visitar el foro romano en el subsuelo

Ana María Criado y Francisco González Segovia Domingo, 20 de abril 2025, 09:03 Comenta Compartir

Los vestigios ocultos existentes bajo la plaza de Guevara, a una profundidad de más de seis metros, protagonizarán un recorrido turístico en los próximos meses. No saldrán a la luz, sino que serán los visitantes los que descenderán por medio de un ascensor para descubrir el foro romano de la ciudad de Segovia, que se encuentra en el subsuelo. Un proyecto financiado con fondos europeos contempla la musealización de estos restos arqueológicos subterráneos, que son coetáneos a la construcción del Acueducto.

Durante siglos han permanecido cubiertos de tierra y no está previsto que esta situación cambie al menos a corto plazo. Una parte de los elementos que conformaban el foro romano han sido hallados con el paso de los años y por secuencias debido a excavaciones fortuitas relacionadas con la ejecución de obras en edificios aledaños. Sin embargo, los investigadores barajan que las estructuras que en el pasado constituían el centro neurálgico de los ciudadanos romanos en su vida diaria puedan extenderse por una superficie mucho más extensa de lo previsto.

Esto se debe a que hay unos vestigios en el subsuelo -de 30 metros de longitud y 15 de anchura- que han sido confirmados por medio de estudios realizados en los últimos tiempos, mientras que otros permanecen ocultos y a la espera de ser descubiertos. Este es el objetivo que persigue el proyecto de restauración, excavación y musealización del foro romano, dotado con un presupuesto de más de 862.000 euros con cargo a fondos europeos, el cual persigue poner en valor este espacio de gran riqueza arqueológica y habilitarlo para llevar a cabo visitas turísticas o culturales.

Perímetro de la plaza Plaza Guevara, 1 Foro romano tipo Aspecto del posible foro de Segovia El yacimiento de la plaza Guevara Estado actual La intervención Qué hay en el yacimiento La Rosa La Rosa Capitolio Plaza de la Trinidad Perímetro del yacimiento Arco de Triunfo Los restos debajo de la plaza pertenecen a grandes estructuras de edificios. Hay también cimientos de una zona columnada y un arco de medio punto que podría ser el pórtico del foro de la Segovia romana. Roma construía los foros en la parte occidental del imperio de esta manera e incluía elementos como un capitolio, arco de triunfo, basílica o curia. Restos confirmados La parte del yacimiento excavada en 1990 está expuesta hoy en día pero no es accesible y se encuentra junto a un aparcamiento subterráneo. Las obras preveén terminar de excavar la parte del yacimiento que permanece oculta, construyendo un habitáculo de siete metros de altura, dónde se podrán visitar los restos mediante escaleras, ascensor y pasarelas y plataformas. San Nicolás La Rosa De acuerdo con los arqueólogos que trabajaron en el yacimiento, este podría ser el aspecto que presentaría en su tiempo el foro, aunque hace falta esperar a ampliar los trabajos de excavación para poder completar la planta del edificio. Restos sin confirmar Los restos arqueológicos bajo la plaza, de época romana, podrán ser visitados en un futuro cuando la urbanización de la zona esté terminada. A A’ La Rosa Pórticos Ascensor Se han conservado también algunas pinturas murales, muros de ladrillo y grandes sillares. Era el espacio de encuentro público de las urbes de la época y era habitual que estuviera rodeado de edificios civiles y públicos, por lo que se cree que algunos de los restos del yacimiento de Segovia pueden pertenecer a la basílica. Pórtico Plaza de la Trinidad San Agustín Plaza Guevara San Agustín Plaza Guevara Arco de medio punto Plaza Guevara B’ B A A’ Plaza Guevara Templo La Rosa La Rosa B’ La Rosa Aparcamiento La Rubia Losa Miguel Canto Borreguero Basílica Restos arqueológicos excavados 3 m A Aparcamiento Aparcamiento Escalera San Agustín 2 m San Agustín Perímetro de la excavación A 7 m 7 m San Agustín Sótano arqueológico A’ Pasarela La Rubia Sótano arqueológico Zona visitable La Rubia La Rubia A’ B La Rubia Perímetro de la excavación Perímetro de la excavación Aparcamiento Aparcamiento Perímetro de la excavación Restos arqueológicos excavados Nivel actual de excavación Restos arqueológicos excavados Plaza Doctor Laguna Zona a levantar Zona a excavar Serafín Miguel Canto Borreguero Curia Restos arqueológicos excavados Nivel actual de excavación

El proceso de licitación de los trabajos para lograr este propósito se puso en marcha el 24 de marzo. El plazo de ejecución es de 13 meses, que se constituye como el periodo necesario para proceder a la retirada del enlosado y adoquinado por parte de ocho operarios, lo que obligará a restringir la circulación por el entorno. También se desbrozará la vegetación y se trasplantaran los árboles existentes en los más de 390 metros cuadrados que comprenden la plaza de Guevara y su confluencia con la plaza de la Trinidad, la travesía de la Rubia y las calles San Agustín, La Rosa y Miguel Canto Borreguero. La zona ajardinada nunca ha sido excavada y «se desconoce lo que puede existir» en sus profundidades.

Sótano arqueológico

A continuación, está prevista la excavación y limpieza manual de los potenciales hallazgos, su documentación y posterior estudio. Todo ello para habilitar una zona subterránea que permita el acceso a los sótanos a los visitantes, incluidas aquellas personas con movilidad reducida. La adecuación del entorno se hará sobre rasante, lo que supone la creación de nuevos espacios de ocio y recreo en la superficie, así como la instalación de una maqueta informativa del yacimiento o la reubicación de la estatua 'El favorito', obra de Toribio García.

Pero las labores también se acometerán bajo el suelo, donde se diferenciarán dos niveles que estarán conectados con el actual sótano que custodia los vestigios del foro. El superior tendrá una superficie de 37 metros cuadrados y el inferior, excavado hasta una cota subterránea de 6,3 metros, contará con varias estancias y una extensión de 55 metros cuadrados.

En este último nivel se dispondrá una taquilla, donde un trabajador será el encargado de identificar a los turistas en el exterior mediante cámaras y accionar la apertura del ascensor. En ese preciso instante dará comienzo la visita al foro romano, que albergará grupos de un máximo de 36 miembros, los cuales podrán merodear por las áreas de exhibición comunicadas por pasarelas peatonales. Muchas de ellas serán de cristal, lo que aúna el conocimiento y la garantía de la conservación de los restos arqueológicos.

Relevancia

El desarrollo del proyecto, que se resume en más de 1.300 páginas, no afectará a la ordenación urbanística existente en el lugar, de modo que los hallazgos seguirán compartiendo espacio con aparcamientos subterráneos de las comunidades de vecinos cercanas, así como canalizaciones. Actualmente, el foro romano no es visitable para el público, pero se considera uno de los descubrimientos «de mayor envergadura» que han sido documentados hasta el momento en Segovia capital. No solo destaca por su tamaño en comparación con otros restos, sino también por su magnitud y relevancia.

Esto se debe a que confirma la evolución de la civilización romana en la ciudad, ya que al principio se caracterizaba por contar con una estructura campamental ('oppidum') pero a partir del siglo I comenzó su transformación a asentamiento civil. Este suceso generó la necesidad de contar con espacios y edificios públicos. «Se cree que el centro de la ciudad romana podría haber estado en la actual plaza de Guevara y, cerca de esta, en la plaza de San Martín se han encontrado restos de unas termas romanas», detalla el estudio.

El hecho que ha llevado a los arqueólogos a pensar que los hallazgos en el lugar que será escenario del proyecto de restauración se corresponden con el foro es que los materiales de las construcciones son comunes, pero también lujosos. Por ejemplo, «se revisten con estucos de importancia», revela la memoria. Algunos de los elementos más relevantes mantienen incluso el revestimiento mural, lo que indica la existencia de edificios de gran riqueza ornamental. La investigación contextualiza el yacimiento romano en la época preflavia, en el periodo augusteo o julio-claudio. De hecho, se vincula a una inscripción que se encontró en la calle Herraría, la cual indica la posible existencia de estructuras dedicadas al culto imperial.

Temas

Segovia

