El gobierno de Cuéllar aprueba en solitario el presupuesto para 2025

Cuéllar contará con un presupuesto para este año 2025 de más de 10 millones de euros, de los que 660.000 se destinarán a inversiones. Así quedó aprobado en la sesión del pleno ordinario de enero, gracias a los votos del equipo de gobierno, formado ... por PSOE e IU, tras un debate que se prolongó durante cerca de dos horas y media, y que comenzó tomando conocimiento de que Nuria Fernández pasa, oficialmente, a la condición de concejala no adscrita, tras ser expulsada de las comisiones por su grupo, el Partido Popular, que decidió abandonar, al pensar que «era lo más adecuado para el desempeño de mis funciones».

Fue el portavoz popular, Daniel Martín, quien defendió sus propuestas, señalando que apenas habían tenido tres días hábiles para estudiar el presupuesto antes de las comisiones, por lo que sus propuestas no se pudieron presentar en la comisión correspondiente. Fue después cuando han realizado un análisis más profundo, viendo que se podían detraer algunas partidas y proponer actuaciones por valor de 140.000 euros, en infraestructuras, cultura o fiestas, que se detraerían de distintas partidas, como las fiestas o las retribuciones de los concejales.

El primer turno de palabra fue para la ya concejala no adscrita Nuria Fernández, que señaló que desde el PP no le habían llegar las propuestas, por lo que propuso que se estudiaran, con el fin de que se pudieran incorporar el próximas actuaciones. Desde Izquierda Unida, su portavoz, la concejala de Hacienda, Lucía Arranz, no fue tan benévola, y tachó el documento de «chapuza», recordando que desde el mes de octubre había tendido la mano a los grupos para recibir propuestas e ideas a incluir en el documento.

«Postureo»

También fue duro el alcalde, Carlos Fraile, que señaló que estas enmiendas evidenciaban que a los populares «se les da mejor hablar y escribir que gestionar», apuntando que «quieren todo y no entran a valorar su coste» y poniendo a los populares nota, en concreto «un diez en postureo y en partidas vacías», señalando que se esperaba, al menos, que las enmiendas cuadrasen en cuanto a cifras.

El portavoz popular, Daniel Martín, rebatió que las cifras no cuadraban porque algunas de las actuaciones estaban pensadas para incorporarse a los remanentes de tesorería, ya que previsiblemente el ejercicio pasado se cerrará con ellos. Asimismo argumentó que la partida destinada a la Feria del Libro, desconocían que fuera para tal fin, ya que les aparecía como 'gastos diversos'.

Tras un intenso debate, las enmiendas fueron rechazadas, con los votos en contra del PSOE, IU y la concejala Nuria Fernández. Con ello se dio paso al debate del presupuesto, en el que la concejala de Hacienda, Lucía Arranz, subrayó el objetivo de mejorar la vida de los vecinos, tanto en el destino de las inversiones como por la contención de los impuestos, y aportando datos como que el Ayuntamiento cuenta con más de cien trabajadores, por lo que el capítulo de personal supone aproximadamente el 40% de un presupuesto «prudente, realista y cargado de ilusión».