La gestión directa del velatorio de Cuéllar implicará la actualización de tasas

El Ayuntamiento de Cuéllar quiere poner en marcha cuanto antes la gestión directa del velatorio municipal, un edificio que hasta ahora administraban distintas empresas funerarias, ... pues su explotación se licitaba. Ante la conclusión de uno de los contratos con una adjudicataria, el grupo municipal de Izquierda Unida presentó en 2023 una moción para no prorrogar el acuerdo. Tras un tiempo de espera, a finales del año pasado se comenzaron a dar los primeros pasos para la puesta a punto de las instalaciones y ahora el Consistorio estudia los trámites legales que son necesarios para prestar este servicio.

El velatorio ya se encuentra equipado de mobiliario y se han adecuado las distintas instalaciones con climatización, para mejorar el confort del espacio. La aprobación de los trámites administrativos que aún están pendientes depende del pleno de la corporación. Esto no impide que ya se estén estudiando distintas cuestiones de cara a la futura organización del tanatorio, como puede ser el personal que se encargará de prestar el servicio, de abrir y cerrar el local o de la limpieza. La idea es que durante el tiempo que el velatorio permanezca abierto, sean los trabajadores de la empresa funeraria los que se hagan cargo de las instalaciones.

También se trabaja en cómo se llevará a cabo el procedimiento de reserva de las salas y habrá que actualizar las tasas o crear una nueva, además de analizar la inclusión de una posible fianza a abonar para su uso por parte de las funerarias. El servicio será exclusivo de velatorio, tal y como señaló Arranz anteriormente, detallando que el Ayuntamiento solo se encarga de poner a disposición de las empresas un local con el equipamiento necesario para velar a los difuntos.

Una vez que los trámites hayan concluido, todos los vecinos de Cuéllar y su comarca podrán tener la opción de recordar a sus familiares en las instalaciones municipales, situadas en el barrio de Santa Clara, en el sur del municipio, además de elegir la funeraria de su conveniencia. La apertura del velatorio municipal podría llegar en los próximos meses, aunque todo dependerá de los trámites legales para llevar a cabo la gestión directa del velatorio, cuestión incluida en el pacto del gobierno de coalición de Izquierda Unida y PSOE en Cuéllar.