Vista exterior del velatorio municipal de Cuéllar. Mónica Rico

La gestión directa del velatorio de Cuéllar implicará la actualización de tasas

El local municipal ya está equipado con nuevo mobiliario y el Ayuntamiento estudia los trámites que son necesarios para prestar el servicio

Mónica Rico

Mónica Rico

Cuéllar

Viernes, 24 de octubre 2025, 20:06

El Ayuntamiento de Cuéllar quiere poner en marcha cuanto antes la gestión directa del velatorio municipal, un edificio que hasta ahora administraban distintas empresas funerarias, ... pues su explotación se licitaba. Ante la conclusión de uno de los contratos con una adjudicataria, el grupo municipal de Izquierda Unida presentó en 2023 una moción para no prorrogar el acuerdo. Tras un tiempo de espera, a finales del año pasado se comenzaron a dar los primeros pasos para la puesta a punto de las instalaciones y ahora el Consistorio estudia los trámites legales que son necesarios para prestar este servicio.

