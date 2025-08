«El fútbol sala siempre será el hermano feo del fútbol»

Daniel Ibañes Caetano (São Paulo, 6 de julio de 1976) enamoró al mundo del fútbol sala con los colores del Caja Segovia y del Inter ... Movistar hace dos décadas. A pesar de su origen brasileño, jugó con la selección española, con la que conquistó cuatro Campeonatos de Europa y uno Mundial. En 2010 se retiró, aunque su pasión nunca le ha apartado del deporte que ama. Desde que colgó las botas ha estado involucrado en varios proyectos del fútbol sala como el Segosala, del cual es cofundador. El que fuera nombrado mejor jugador del mundo y conquistara numerosos títulos nacionales e internacionales con clubes y selección ha desarrollado su carrera como entrenador en varios clubes del fútbol sala español, además de haber dirigido en Italia y la República Checa. Tras lograr la salvación del Cosenza hace unos meses, Daniel Ibañes afronta ahora un nuevo reto en España. El segoviano de adopción entrenará al Ribera Navarra la próxima temporada y ha repasado la actualidad del fútbol sala.

-Se ha anunciado que va a ser entrenador del Ribera Navarra. Después de haber tenido tres pasos por Italia en dos equipos, vuelve a España. ¿Qué le ha convencido del proyecto de Navarra?

-Sobre todo estar cerca de casa otra vez. Volver a la liga española, que es una de las mejores del mundo. Es una liga muy organizada. En Italia he estado muy bien, pero volver a España era un objetivo y estoy muy contento.

-¿Tenía alguna oferta más sobre la mesa?

- He tenido varias porque en realidad yo lo que hice es aguantar. No quería entrenar el año pasado, quería estar en casa, pero al final aguanté hasta diciembre. Me empezaron a llegar ofertas de Kuwait y de Hungría y al final me llamaron de Italia, que ya conocía el campeonato y me fui allí. Una vez que termina la temporada podía renovar donde estaba, pero tenía la oferta de Hungría otra vez y la de España, que para mí era mejor, sobre todo para poder estar cerca de la familia.

-En Navarra, ¿qué objetivos tiene esta temporada?

-El club lleva dos años pasándolo mal en la clasificación, jugando cerca del descenso. El objetivo principal es intentar la salvación cuanto antes y hacer una liga tranquila. Nosotros sabemos que, si somos capaces de hacer esta liga tranquila y no pensar en el descenso, igual podemos pelear por un octavo puesto (que da acceso a la Fase Final). Pero el primer objetivo es estar lo más lejos posible del descenso.

-¿En qué ha cambiado Daniel Ibañes como entrenador, de ahora a cuando empezó hace una década?

-Bueno, la verdad es que bastante. En mi paso por la República Checa y luego por Burela aprendí mucho. En Italia estos cuatro años me han hecho madurar bastante en el sentido de aprender a llevar el día a día, cambiar el chip...ya no eres jugador, eres entrenador. Me ha hecho cambiar mucho. Antes era fútbol sala, ahora es futsal. Ha cambiado el deporte, entonces todo esto me ha ayudado y me ha cambiado bastante.

-Alguien que es tan bueno como jugador, ¿como entrenador se hace difícil verlo desde fuera y no poder intervenir?

-Es difícil porque la decisión no la tomas tú. Lo puedes hablar, pero la decisión la toman otros. Es un paso difícil que tenía que dar y creo que lo he conseguido. Para mí era muy importante cambiar el chip de jugador a entrenador y la verdad es que el tiempo me ha enseñado esto. El deporte ha cambiado totalmente, ya no es como cuando jugaba yo. Ahora es distinto, entonces te adaptas y ya sabes que ahora no depende solo de ti.

-Daniel Ibañes ha cambiado como entrenador. ¿Cómo diría que lo ha hecho la liga española de fútbol sala este tiempo?

-Antes era menos táctico y físico, se recurría más al talento que ahora. La gente se conoce mucho más, por lo que es más difícil de jugar y es un juego mucho más brusco y duro, más fuerte. Hoy en día hay batidos, la gente va a hacer trabajos en el gimnasio... La gente ha cambiado totalmente la mentalidad, antes éramos menos de gimnasio y más de balón y ahora ha cambiado todo.

-¿Cree que en España se debería implementar algo que haya visto que se hace bien en Italia o en la República Checa?

-No, lo único es que ya han hecho el cambio de saque de banda con la mano. Yo creo que es una tontería. A mí me gusta el cambio que han hecho del portero, que no puede pasar el balón al otro campo en el saque. Sobre todo, está el debate del portero-jugador. Al final, se la juega tanto el que pone el portero como el que el defiende, así que hay que adaptarse al juego.

«No hay empresas que apuesten por el fútbol sala porque no es rentable» Daniel Ibañes Entrenador de Ribera Navarra

-¿Le sigue gustando tanto el fútbol sala como cuando era jugador?

-Sí, quizás ahora más. Antes acababa el partido, te ibas a casa y no pensabas tanto. No tenía tanta repercusión en el sentido de que no podías ver frecuentemente las repeticiones ni el partido. Antes no podías ver los resúmenes. Ahora como entrenador me gusta más porque tienes que buscar los fallos y lo que has hecho bien. Al final estás viendo 3 o 4 veces repetidas tu partido y el fútbol sala para mí es mi vida.

-Ha mencionado antes las últimas normativas que han implementado y que ahora han vuelto a quitar, por ejemplo el saque de banda con la mano. ¿Cree que hace falta alguna norma para que sea aún más entretenido, para que la gente lo quiera ver?

-Quizás el uso de los brazos en defensa es demasiado hoy en día. Ahora se puede empujar, aunque digan lo contrario. En nuestra época no se podían utilizar los brazos, entonces había más uno contra uno y el pivot podía jugar un poco más tranquilo. La única cosa que cambiaría es eso, que no se puedan utilizar tanto los brazos y el equipo que ataca tenga más libertad.

-¿Cree que el fútbol sala está creciendo o decreciendo?

-Creo que el fútbol sala se ha parado hace mucho tiempo. Siempre decimos lo mismo, que el fútbol sala está creciendo, pero no es verdad. No es verdad cuando una ciudad como Segovia no tiene fútbol sala, no es verdad cuando el Betis acaba de decir que no sigue con la sección de fútbol sala, no es verdad que estamos creciendo. Pienso que siempre seremos el hermano feo del fútbol y no creo que pasemos de donde estamos, no creceremos.

-Es una pena, ojalá equivocarse en eso, ¿no?

-No creo que nos equivoquemos, por lo menos porque hay mucho tiempo ya hablando de lo mismo.

-Ahora que ha mencionado al Betis, ¿cómo ve que los clubes de fútbol se involucren en el fútbol sala?

-Yo lo veo de una manera distinta a la opinión pública. A mucha gente no le gusta la sección de fútbol sala en el fútbol. No quieren que el fútbol se meta. Yo lo veo distinto, veo que deberían involucrarse muchos clubes de fútbol, pero no solo por el fútbol sala, sino por ellos mismos. Yo vengo de Brasil, donde un 80-90% de los clubes de fútbol tienen también fútbol sala. No en categoría senior, pero sí en base. Al final hay jugadores de fútbol sala que pueden salir al fútbol. Creo que para los clubes podría ser una salida, pero aquí en España no se ve así, se ve como un deporte menor, pero yo creo que los clubes de fútbol podrían ayudar.

-¿Cuál es el problema?

-Yo he estado en el Betis y lo entiendo. Al final, si tu presupuesto son 500.000 euros por poner un número, es dinero tirado porque no hay repercusión, no hay vuelta. No es como el fútbol. Yo entiendo que el que apueste por este deporte le tiene que gustar mucho porque es casi imposible sacar rentabilidad.

-Hablando de rentabilidad, que es algo que ha faltado en Segovia en los últimos años. Cuando se creó el Segosala en 2012, ¿imaginaban estar a estas alturas en tercera división o esperaban estar más arriba?

-Yo ahora estoy un poco apartado del club, cuando me he ido a Italia es muy difícil de compaginar el estar fuera del país y ayudar al club. Cuando empezamos, que yo estaba bastante involucrado y estaba en Segovia, la idea era estar mejor, bastante mejor. Pero es verdad que al final no tenemos las ayudas necesarias, no hay una empresa que apueste por este deporte. Es algo muy difícil, y además hay un problema en Segovia, que tampoco hay jugadores. Por más que la gente diga, a lo mejor puede haber cuatro o cinco. El Caja Segovia, que es un histórico, siempre ha tenido gente de Madrid o gente de fuera de la provincia. Al final de Segovia había dos o tres y esto también es un problema. Económicamente tienes que traer a gente de fuera, pero no hay apoyo suficiente para poder hacer eso. Es una pena que esté así una ciudad como Segovia.

-¿Y cree que volverá a haber algún equipo profesional en Segovia?

-No, no creo, yo creo que no. Ojalá algún año las chicas puedan subir a Primera, que sería lo más cerca de Primera que puede estar un equipo de fútbol sala de Segovia. No conozco las intenciones del San Cristóbal, pero yo lo veo bastante complicado porque en Segovia es difícil sacar ayudas a los clubes para que puedan hacer un buen equipo.

«El fútbol sala no puede estar creciendo si una ciudad como Segovia no tiene fútbol sala» Daniel Ibañes Entrenador de Ribera Navarra

-Como jugador estuvo en el Inter Movistar y el Caja Segovia, pero como entrenador ha pasado por muchos sitios, ¿le gustaría tener algo más de estabilidad como entrenador para crear un proyecto propio?

-Sí, la verdad que sí. He tenido suerte porque la única vez que he estado menos de dos años en un club ha sido en Italia, porque tenía que salvar a un equipo que iba último. Cuando empecé a entrenar en la República Checa estuve dos años, igual que en Burela. En Italia, en mi primer equipo, el Ciampino, he estado tres años. Es la primera vez que he estado menos. Ojalá pueda estar más de un año, sobre todo porque tienes estabilidad, porque pones tu trabajo y porque significa que lo estás haciendo bien. El entrenador es totalmente distinto al jugador, entonces es complicado mantenerte mucho tiempo en un sitio.

-La pasada semana se anunció que su hijo, Rodrigo Ibañes, formará parte de la primera plantilla de la Gimnástica Segoviana. ¿Cómo ve esa decisión y qué espera de Rodrigo este año?

-El año pasado Rodri era juvenil de último año y nosotros hablamos con él. Tenía que ir con mucho respeto a todos y saber su sitio. Hoy en día los chavales quieren llegar antes de tiempo y él tenía que esperar su momento. Creemos que su momento ahora ha llegado. Ya pasa a senior y es uno más de la plantilla. Nosotros estamos muy contentos de que siga en Segovia. Tiene que seguir aprendiendo de los jugadores que tiene al lado, como Manu, Fer, Carmona o Silva. Le han ayudado mucho y le va a venir muy bien. Nosotros esperamos que este año dé un paso más, que ya no llegue tan callado, tan tímido, pero siempre con humildad y respetando siempre a los compañeros. Él tiene muchas ganas de hacerlo bien.

-¿El contexto en el que se ha ido más de la mitad de la plantilla cree que le beneficia o un poco más de estabilidad le hubiera venido mejor?

-Yo no sé cuál es el objetivo, qué pasa dentro de la segoviana. Yo como padre solo puedo decir que es verdad que ha tenido otras ofertas para irse fuera. Él ha creído conveniente que era mejor estar aquí y tendrá que luchar por su puesto, ya sea con los que estaban antes o con los que vienen ahora. Ahora ya es un problema suyo, que tiene que empezar a demostrar todo lo que la gente está hablando. Al final, pueden decir que es muy bueno o no, pero tiene que demostrarlo. Ojalá le vaya bien, porque es un chico que tiene muchas ganas de jugar, de triunfar y tiene mucha pasión por el deporte.

-Siempre le quedará el fútbol sala, ¿no?

-Esperemos que no, ha dejado ya el fútbol sala hace mucho. Le gusta mucho esto. Él está muy contento allí, sobre todo porque le han ayudado mucho los veteranos. Ahora es joven, que haga lo que le gusta y que, si encima lo hace bien, pues que se esfuerce para ser un poquito mejor y que disfrute.