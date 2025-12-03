Las Fuerzas de Seguridad esclarecen en Segovia uno de cada cinco ciberdelitos En los últimos diez años, la criminalidad a través de los medios digitales se ha multiplicado por ocho en la provincia

César Blanco Elipe Segovia Miércoles, 3 de diciembre 2025

¿Por qué crece la delincuencia en Segovia? El balance del Ministerio del Interior aporta respuestas a golpe de cifras. Una de las causas es que aumentan los delitos penales relacionados con la cibercriminalidad. A su cada vez mayor presencia en la cartera de investigaciones abiertas por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado hay que añadir su mayor complejidad en cuanto al seguimiento de los rastros para fructificar en la deteneción de sus autores. Las nuevas tecnologías, los avances como los que proporciona la creciente Inteligencia Artificial (IA), abren todavía más el abanico de las infracciones penales y perfeccionan su sofisticación para que sea cada vez más difícil contrarrestarla.

Los 'hackers' intentan anticiparse a la Guardia Civil y a la Policía Nacional. Según el informe del Gobierno de la nación correspondiente a los primeros nueve meses del año, se han atendido 1.673 casos de fraudes, estafas y falsificaciones informáticas, lo que representa un 18% más que en el mismo periodo de tiempo de 2024. En estos tipos caben la mayoría de los delitos que se persiguen, seguidos por las coacciones y amenazas que se cometen a través de los medios digitales.

La cibercriminalidad supone ya el 31% de todos la delincuencia que gestionan las Fuerzas y Cuerpos del Estado que operan en Segovia, un punto más que en el periodo que va de enero a septiembre, ambos incluidos, de 2024, y siete puntos más que en el mismo intervalo de tiempo de 2022. En tan solo cuatro años, el aumento de este tipo de ilícitos contemplados y castigados en el Código Penal han crecido por encima del 74%. Y la tendencia al alza no parece tocar techo.

El auge de la ciberdelincuencia queda acreditado por el creciente volumen de trabajo que genera para las Fuerzas del Orden y cómo estas han tenido que ir adaptando sus medios a esa expansión y modernización de los 'modus operandi' que utilizan los 'piratas'. Basta comprobar en las estadísticas oficiales que maneja el Ministerio que dirige Fernando Grande-Marlaska cómo en la provincia de Segovia la cantidad de infracciones penales llevadas a cabo a través de los medios digitales se ha multiplicado por ocho en apenas diez años.

La dificultad que entraña el rastreo informático a la hora de avanzar en las pesquisas hasta cristalizar en el esclarecimiento del caso viene dada por el entramado criminal que puede conducir al investigador por múltiples países. La inmensa mayoría de la actividad delictiva vía ciberespacio se encuadra en el apartado de fraudes informáticos. De los 1.905 hechos conocidos al cierre del ejercicio pasado, 1.731 se catalogaron bajo este epígrafe.

Es decir, nueve de cada asuntos atendidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado diez fueron estafas, que además diversifican sus objetivos y dianas: desde el robo de información personal, la suplantación de identidades o la infección de los dispositivos electrónicos como ordenadores o teléfonos móviles para dañar, sustraer datos como cuentas bancarias o tomar control de un sistema, hasta las ventas 'on-line' en tiempos del criptomercado que luego resultan ser fraudulentas. Un click puede arruinar la vida de la víctima.

El nivel de esclarecimiento obtenido al cierre del pasado ejercicio subió con respecto al año anterior. En 2024, en la provincia de Segovia se resolvieron favorablemente 386 ciberdelitos, uno de cada cinco recibidos y tramitados.