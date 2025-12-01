La ciberdelincuencia eleva la criminalidad el 6,1% en Castilla y León en el tercer trimestre Casi tres de cada diez de las 72.278 infracciones penales registradas en la Comunidad está relacionada con delitos en Internet

El Norte Valladolid Lunes, 1 de diciembre 2025, 21:23 Comenta Compartir

La criminalidad se incrementó en Castilla y León en los tres primeros trimestre del año un 6,1% con respecto al mismo periodo del pasado año, hasta alcanzar las 72.278 infracciones penales, lo que supone una subida cinco puntos mayor que la registrada en el conjunto de España, donde en los nueve primeros meses del año se contabilizaron 1.870.877 delitos.

Según el informe del Ministerio del Interior al que tuvo acceso Ical, casi tres de cada diez infracciones registradas en la Comunidad están relacionadas con la ciberdelincuencia (21.384), delitos que se incrementaron un 14,7%. La mayor parte de estos,18.716, son estafas informáticas.

En la denominada criminal convencional, la subida en Castilla y León solo fue del 2,8%. Cabe destacar la subida del 4,7% de los delitos contra la libertad sexual (532) y dentro de estos las agresiones con penetración, que se incrementaron un 14,4% (119). También subieron los delitos de lesiones y riña tumultuaria, que lo hicieron un 9,4%, hasta los 900, u los hurtos, que registraron un alza del 1,3% (13.200).

Por el contrario, los robos con violencia descendieron un 7,1% (537) y los robos con fuerza en domicilios y establecimientos lo hicieron un 6,9% (2.977). Además, los delitos de tráfico de drogas cayeron un 7,9% (292) y las sustracciones de vehículos un 19,2% (336).

Por provincias, en todas se registraron incrementos. En cabeza se situó Segovia con un 13,8%, hasta un total de 5.355, por delante de Palencia, donde las infracciones penales subieron un 8,1% (4.131) y Burgos, con un alza del 8% (11.297). En el extremo opuesto se situó Ávila donde se acumularon 5.140 delitos, un 1,2%o más, seguida de Soria, donde la subida fue del 2,8% (2.752). Valladolid, con 16.539 (+6,2%), fue la provincia con más infracciones.

En Zamora se contabilizaron 4.500 (+7%); en Salamanca 9.468 (+5,9%) y en León 13.096 (3,3%).

La criminalidad ha repuntado en España un 1% en el tercer trimestre de 2025, ya que entre enero y septiembre aumentaron un 4,6% los delitos contra la libertad sexual con penetración, entre otros indicadores como las estafas informáticas, que anotaron un incremento del 6,4%.

Totalidad nacional

El Balance de la Criminalidad del Ministerio del Interior, consultado por Europa Press, recoge que el número total de infracciones penales registradas en el período de enero a septiembre de 2025 suma un total de 1.870.877, lo que supone un aumento del 1% sobre el año 2024. El anterior informe había anotado un descenso del 0,9%.

De dicha cifra, un total de 1.496.618 delitos (80% del total) se corresponden con la categoría de criminalidad convencional, por lo que la variación es de -0,6%. La cibercriminalidad (374.259 infracciones penales, el 20% del total), presenta un incremento del 8% sobre 2024, de los que 327.856 delitos (+6,4%) son estafas informáticas.