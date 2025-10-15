Los ciberdelincuentes causan uno de cada tres delitos penales en Valladolid

Que las nuevas tecnologías han cambiado muchas cosas, y que lo siguen haciendo en diferentes ámbitos, es como decir que el agua moja. Y que ... la inteligencia artificial ya hace lo mismo, también. Uno de estos es la delincuencia y sus efectos van en dos direcciones. Desde los delincuentes y nuevas formas de atacar a las víctimas, hasta el usuario y cómo se puede proteger en internet. En la provincia de Valladolid, uno de cada tres delitos penales registrados en el territorio durante el primer semestre del año son ciberdelitos. Representan el 32% -el 20% en España- sobre un total de 11.168 incidentes que se han cuantificado desde enero y hasta junio.

El dato supone, además, un incremento del 16,3% respecto al mismo periodo del año anterior. Todo ello mientras la tasa de criminalidad se sitúa en 41,6 por cada mil habitantes, diez puntos por debajo de la media nacional. «Esto habla de una provincia segura y bien gestionada. Pero los desafíos digitales son cada vez mayores», ha resumido Jacinto Canales, subdelegado del Gobierno en Valladolid. «Las cifras nos dicen que la seguridad del siglo XXI ya no se juega solo en las calles, sino también en las redes, en los sistemas informáticos y en los datos», ha expresado durante la segunda edición de la Jornada de Autoprotección ante Ciberdelitos y retos de la IA, que ha acogido la Universidad de Valladolid.

«Internet facilita el trabajo de los delincuentes. Pueden llevar a cabo delitos de forma rápida y sencilla sin ocupar un lugar físico» José Carlos Lázaro Equipo de Delitos Tecnológicos de la Comandancia Valladolid

Son datos que luego se trasladan a la realidad y que se constatan en las noticias. Este miércoles, por ejemplo, se daba a conocer la detención de una persona en Cádiz que había estafado 9.811 euros a una vallisoletana con el método del 'hijo en apuros'. «La digitalización ha abierto oportunidades inmensas, pero también ha generado nuevos riesgos. Frente a ellos, la Guardia Civil ha sabido modernizarse, adaptando sus estructuras, sus medios técnicos y su formación para hacer frente a las nuevas formas de delincuencia que operan en el ciberespacio», ha destacado el subdelegado.

¿Por qué? «Porque internet facilita el trabajo de los delincuentes. Desde el anonimato a que pueden llevar a cabo delitos de forma rápida y sencilla sin ocupar un lugar físico. Ya no hace falta salir a la calle, se puede hacer desde casa y desde cualquier punto del mundo. Es global», ha explicado el guardia civil José Carlos Lázaro, del Equipo de Delitos Tecnológicos de la Comandancia Valladolid.

Según la información que se ha aportado durante la jornada, donde se han impartido diferentes conferencias, el 90% de los ciberdelitos registrados en España son fraudes informáticos. El 3,7% corresponden con amenazas, el 3,2% con falsificación informática y el 0,4% con delitos sexuales. «Los delincuentes tienen fácil buscar socios y víctimas. También blanquear el dinero, que acaba en criptomonedas, que además son muy difíciles de rastrear». Y en todo este marco también empieza a entrar en juego la inteligencia artificial. «Entre los problemas que se pueden derivar en el futuro aparecen mensajes phishing mejor redactados y creíbles, la producción de plantillas sin errores para correos electrónicos, o la creación de softwares maliciosos», ha comentado.

También ha habido espacio para algunos datos nacionales, como que la criminalidad total ha descendido un 0,9% en el segundo trimestre de 2025, y que hay una reducción del 1,9% en la criminalidad convencional, que todavía representa el 80% del total en España. En el otro lado, se constata un incremento del 3,4% en la cibercriminalidad, que ya supone uno de cada cinco delitos a nivel nacional. Además, la criminalidad convencional se sitúa en 40,6 delitos por cada mil habitantes y en la cibercriminalidad estos suponen los 9,7 por cada mil personas. En la última década ha crecido más de un 400% en España.