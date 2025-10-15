El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

José Carlos Lázaro, del Equipo de Delitos Tecnológicos de la Comandancia Valladolid, durante las jornadas sobre ciberseguridad en la UVA. Mar García

Los ciberdelincuentes causan uno de cada tres delitos penales en Valladolid

La provincia sufrió 3.569 casos en el primer semestre de 2025, el 16,3% más que hace un año y por encima de la media española

Sergio García

Sergio García

Valladolid

Miércoles, 15 de octubre 2025, 19:48

Comenta

Que las nuevas tecnologías han cambiado muchas cosas, y que lo siguen haciendo en diferentes ámbitos, es como decir que el agua moja. Y que ... la inteligencia artificial ya hace lo mismo, también. Uno de estos es la delincuencia y sus efectos van en dos direcciones. Desde los delincuentes y nuevas formas de atacar a las víctimas, hasta el usuario y cómo se puede proteger en internet. En la provincia de Valladolid, uno de cada tres delitos penales registrados en el territorio durante el primer semestre del año son ciberdelitos. Representan el 32% -el 20% en España- sobre un total de 11.168 incidentes que se han cuantificado desde enero y hasta junio.

