Andrés Manuel Velarde, coronel jefe de la Guardia Civil de Valladolid, Cristina de la Rosa, vicerrectora de estudiantes y Jacinto Canales, subdelegado del Gobierno, durante la inauguración de la jornada. Mar García
Valladolid

La Guardia Civil advierte de que las redes sociales multiplican el «riesgo de conflicto» entre adolescentes

El subdelegado del Gobierno, Jacinto Canales ha anunciado que una de cada tres llamadas al teléfono de prevención del suicidio son de «menores de 30 años», durante unas jornadas sobre salud mental celebradas en la Universidad de Valladolid

Jenifer Santarén

Jenifer Santarén

Valladolid

Viernes, 10 de octubre 2025, 15:52

Comenta

La Facultad de Derecho de la Universidad de Valladolid se ha convertido este lunes en el epicentro de un debate sobre la salud mental de ... los adolescentes y su abordaje desde una perspectiva educativa y de seguridad. Una iniciativa de la Universidad de Valladolid y de la Guardia Civil, que ya el pasado año abordaron conjuntamente la autoprotección frente a los ciberdelitos. La inauguración de las jornadas ha corrido a cargo de la vicerrectora de Estudiantes, Cristina de la Rosa, y del coronel jefe de la Guardia Civil, Andrés Manuel Velarde, quien ha destacado la importancia de «darle voz al silencio adolescente» en un «momento vital de tránsito» en el que «se desbordan todas las emociones» y en el que pueden surgir «problemas»

