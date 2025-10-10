La Guardia Civil advierte de que las redes sociales multiplican el «riesgo de conflicto» entre adolescentes

La Facultad de Derecho de la Universidad de Valladolid se ha convertido este lunes en el epicentro de un debate sobre la salud mental de ... los adolescentes y su abordaje desde una perspectiva educativa y de seguridad. Una iniciativa de la Universidad de Valladolid y de la Guardia Civil, que ya el pasado año abordaron conjuntamente la autoprotección frente a los ciberdelitos. La inauguración de las jornadas ha corrido a cargo de la vicerrectora de Estudiantes, Cristina de la Rosa, y del coronel jefe de la Guardia Civil, Andrés Manuel Velarde, quien ha destacado la importancia de «darle voz al silencio adolescente» en un «momento vital de tránsito» en el que «se desbordan todas las emociones» y en el que pueden surgir «problemas»

También han estado acompañados por el subdelegado del Gobierno, Jacinto Canales, quien ha subrayado la importancia de una cita que llega en el Día Mundial de la Salud Mental, que ya no es «un tabú». «Existe una mayor concienciación social sobre su importancia y, por eso, la salud mental ha pasado a formar parte de las políticas públicas del Gobierno de España», ha asegurado.

Una preocupación que respaldan numerosos estudios e informes que alertan de un «incremento del malestar emocional» y de las problemáticas psicológicas, especialmente frecuentes entre la población más joven. «Vivir con tristeza, desesperanza, sufrir falta de concentración o tener problemas para dormir son situaciones que no deberíamos asumir como normales», ha sostenido.

Entre las políticas públicas mencionadas, ha destacado la existencia de la línea telefónica de atención a la conducta suicida (024), una «herramienta vital» para la población joven y para los profesores, pues una de cada tres personas que la utiliza tiene menos de 30 años. «Muchas llamadas son de personal docente que busca herramientas para su alumnado», ha detallado.

También ha mencionado la incorporación de programas en las universidades para «acompañar a los estudiantes en sus primeras etapas académicas» o la intervención de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los centros educativos a través de un Plan Director pensado para prevenir conductas de acoso escolar, consumo de drogas, violencia o un mal uso de internet en estos entornos.

Tras la conferencia inaugural, han tomado la palabra Carolina Puertas, responsable de atención psicológica en la Universidad de Valladolid, y Elena González, comandante psicóloga de la Guardia Civil de Valladolid, en una mesa redonda moderada por el coronel jefe del Servicio de Psicología del Cuerpo, José Luis González, en la que se ha abordado el papel que juegan las redes sociales en la conducta adolescente, entre otras cuestiones.

Para comprender la influencia de las nuevas tecnologías, Puertas ha explicado los cambios que se producen en el cerebro adolescente durante su etapa de transformación hacia la vida adulta, y que resultan en una falta de entendimiento con los padres o educadores, quienes deben aprender a «acompañarlos». «A veces lo que hacemos es decirles que son irresponsables o impulsivos, cuando realmente lo que ocurre no es que lo sean, sino que se están comportando así», ha detallado, sosteniendo que forma parte de una «etapa de cambio» en la que están construyendo una identidad y tienden a «asumir riesgos» en un afán por «probar y asomarse a ver qué hay más allá». «Como adultos tenemos que estar ahí y ver un poco desde la barrera, por si acaso hay que intervenir», ha aconsejado.

Un acompañamiento que también es clave para controlar el uso que hacen de las redes sociales, que desempeñan un papel fundamental en la construcción de la identidad de los adolescentes, ahora con una dimensión digital. «Las redes sociales han complicado el panorama. Likes, comentarios y seguidores se convierten en espejos donde el adolescente busca esa validación», ha apuntado la comandante, sobre unas herramientas que «amplifican los riesgos de conflicto», dadas las múltiples posibilidades de interactuar y relacionarse con los demás.

Estas interacciones también pueden llevarles a la confusión de no saber quiénes son. «Tienen una retroalimentación constante y eso conlleva que la construcción de la identidad se pueda convertir en una especie de escaparate, por estar continuamente expuestos al juicio de los demás», lo que supone «asumir riesgos» sobre la propia validez personal «en función de lo que dicen las redes sociales». «Permiten ampliar el laboratorio social, pero también tienen los riesgos que conlleva la confusión de no saber cuál de esas versiones se corresponde con ellos mismos y cuáles están condicionadas por la respuesta que obtienen de los demás», ha apostillado.

González también ha resaltado algunos aspectos positivos, como el poder encontrar un entorno en el que encajar. «No vamos a decir que todo sea malo; quizás hay adolescentes que no encuentran aceptación dentro de su entorno más cercano», ha ejemplificado, sosteniendo que también son herramientas que impulsan la creatividad y en las que descubren intereses alineados con sus valores.

Frente a esto, la tarea fundamental como adultos es «ayudarles a tener un juicio crítico sobre lo que circula en internet» y a buscar un «equilibrio» entre ambas identidades. «No podemos cambiar las redes sociales ni prohibir su uso o acceso. Tenemos que ayudar y enseñar a los adolescentes a navegar y comportarse en redes sociales acorde con unas normas de respeto y aceptación», ha concluido.

Las ponencias, que han finalizado en torno a las 14:00 horas, han proseguido con las intervenciones de una decena de profesionales de distintas instituciones, como el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, la Universidad Complutense o la Asociación de Salud Mental El Puente, abordando distintas cuestiones como la detección temprana y el abordaje de las conductas de riesgo o la promoción del bienestar adolescente.