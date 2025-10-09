El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

El embajador de Palestina en España, Husni Abdel Wahed, acompañado por el decano de la Facultad de Comercio, José Antonio Salvador Insúa y por el profesor Ángel de Prado Moura. Iván Tomé

Valladolid

El embajador de Palestina, califica de «confuso» el acuerdo de paz: «¿Por esto ha luchado el pueblo durante 77 años?»

El alto diplomático, que ha dado una charla este jueves en la Facultad de Comercio, ha advertido de que «el futuro de la humanidad se juega en Gaza»

Jenifer Santarén

Jenifer Santarén

Valladolid

Jueves, 9 de octubre 2025, 19:47

«¿Es por esto qué ha luchado el pueblo durante 77 años, para un protectorado o una nueva forma de colonialismo?». Con estas palabras ha ... valorado este jueves el embajador de Palestina en España, Husni Abdel Wahed, el acuerdo de paz temporal firmado por Israel y Hamas que permitirá alcanzar un nuevo alto al fuego y permitir la entrada de ayuda humanitaria, a la espera de ser refrendado esta misma tarde por el Gobierno de Netanyahu.

