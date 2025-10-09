El embajador de Palestina, califica de «confuso» el acuerdo de paz: «¿Por esto ha luchado el pueblo durante 77 años?»

«¿Es por esto qué ha luchado el pueblo durante 77 años, para un protectorado o una nueva forma de colonialismo?». Con estas palabras ha ... valorado este jueves el embajador de Palestina en España, Husni Abdel Wahed, el acuerdo de paz temporal firmado por Israel y Hamas que permitirá alcanzar un nuevo alto al fuego y permitir la entrada de ayuda humanitaria, a la espera de ser refrendado esta misma tarde por el Gobierno de Netanyahu.

El alto diplomático ha aprovechado su paso por la Facultad de Comercio de Valladolid, donde ha ofrecido una charla en un ciclo de conferencias sobre los problemas de paz, acompañado por el decano, José Antonio Salvador Insúa y por el catedrático Ángel de Prado Moura, para evaluar el contenido de un plan que, a pesar de contener más de 20 puntos, «no habla del futuro de Palestina». Tampoco confía en las herramientas para articularlo. «Hablan de un consejo internacional de paz presidido por el mismísimo presidente Trump y secundado por un criminal de guerra como es Tony Blair. Con una fuerza de seguridad multinacional. ¿De países árabes? No sé sabe», ha criticado.

«Todo es confuso y en política esta confusión no es casual», ha advertido, lamentando que «simplemente» se hable «de la franja de Gaza» y de la detención de la masacre, pero no de la construcción de un estado o de la problemática en Cisjordania, donde «también se está perpetrando un genocidio», aunque «de menor intensidad».

«Israel tiene un mérito y es que no deja nada para la imaginación. Desde el principio sus autoridades dijeron que no iban a permitir ingresos de comida, agua, medicamentos, combustible o electricidad. Lo han cumplido absolutamente todo. También han prometido anexar Cisjordania y lo están haciendo. Han anunciado la construcción de nuevos asentamientos», denunciaba. Señalando que, en contra de lo sucedido en anteriores legislaturas, ahora cuentan con el aval de los Estados Unidos de Donald Trump para dividir Cisjordania y «aislar la ciudad santa de Jerusalén de su entorno palestino».

El embajador ha hecho extensible el incierto futuro de Palestina a otros países ante el auge de la amenaza de un colonialismo que se está «normalizando», también en occidente. «Lo que ocurre allí no lo podemos ver como algo aislado de lo que pasa en el resto del mundo. El futuro de la humanidad se juega en Palestina», ha señalando, poniendo de ejemplo la ocupación de Rusia sobre una parte de Ucrania, presionada por Trump para que «renuncie a sus fronteras» o las pretensiones del magnate sobre Canadá: «Primero empezó la ocupación de Palestina en el 48, luego en el 67. Ya no es ninguna novedad que Palestina esté ocupada. Israel también ocupó el sur de Líbano y parte del territorio de Siria. También se ha normalizado. Sí se normaliza la idea, a la hora de implementarlo ya la mente está preparada».

«Para el pueblo palestino que está siendo asesinado ver que otros lo acompañan y que sienten su dolor significa mucho más de lo que puedan imaginar» Husni Abdel Wahed Embajador de Palestina en España

Pese al análisis crítico, Abdel Wahed también ha expresado que «espera que el plan de Trump prospere» dada la emergencia en Gaza, donde ha estimado que las víctimas mortales sean «el doble o el triple» de las 67.000 que recogen las cifras oficiales, conforme a un estudio de la Universidad de Harvard, ya que el recuento solo incluye a aquellos que pasan por los hospitales. Aunque ha recordado el fracaso de los acuerdos de Abraham, firmados con algunos países árabes, para resaltar la importancia de que «cuando se hable de los palestinos se hable con palestinos». «Se podrán tener acuerdos de paz con 193 países miembros de las Naciones Unidas, pero mientras no haya paz con los palestinos no sirve de nada», ha incidido.

Durante la conferencia, el embajador también ha valorado el «compromiso con los valores de humanidad» del pueblo español «en su conjunto», demostrado a través de manifestaciones semanales «a lo largo y ancho del territorio español». Y ha agradecido el «valor y la sabiduría» de las autoridades españolas por «tomar la delantera» en la comunidad internacional al reconocer el estado de Palestina hace ya diecisiete meses, lo que ha servido para que otros países hayan seguido «los pasos de España». Un apoyo internacional que les ayuda en el camino para no perder la humanidad: «Para el pueblo palestino que está siendo asesinado ver que otros lo acompañan y que sienten su dolor significa mucho más de lo que puedan imaginar».