Un profesional del operativo de extinción de incendios apaga un fuego en Coca. Óscar Costa

El fuego arrasa en Segovia más del doble de superficie forestal respecto a 2024

El 65% de los incendios se concentraron entre julio y agosto, aunque el más devastador se produjo a finales de septiembre

Ana María Criado

Ana María Criado

Segovia

Miércoles, 15 de octubre 2025, 07:35

La lluviosa primavera y las elevadas temperaturas del verano anunciaban un alto riesgo de incendios. La existencia de una vegetación frondosa que ha servido de ... combustible y la sucesión de tormentas eléctricas, así como accidentes o negligencias, han supuesto la propagación de las llamas por más de 346 hectáreas en la provincia de Segovia hasta el pasado 12 de octubre, cuando finalizó la época de peligro. Son más del doble que el año pasado, aunque apenas suponen una cuarta parte de lo que se quemó en 2022, ejercicio que ostenta el récord de superficie forestal calcinada. Si bien es cierto que la mayoría de los fuegos se han desatado entre julio y agosto, el más grave, que se localizó en el entorno de La Pinilla, se registró a finales de septiembre.

