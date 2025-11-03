El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Entrada al Hospital General Universitario de Segovia. Antonio de Torre

Una fisioterapeuta del Hospital de Segovia gana en los tribunales su permiso parental

Una sentencia ratifica que las autorizaciones de conciliación laboral y familiar «no son un capricho» de los trabajadores, subraya el sindicato Satse

César Blanco Elipe

César Blanco Elipe

Segovia

Lunes, 3 de noviembre 2025, 13:54

La Justicia da la razón a una trabajadora del Hospital General Universitario de Segovia en su demanda contra la Gerencia de Asistencia Sanitaria por ... impedirla la conciliación familiar y laboral. El sindicato de enfermería Satse da cuenta de esta nueva sentencia ganada por su servicio jurídico en defensa de los derechos del personal que desempeña sus atribuciones en ámbito asistencial. En esta ocasión, la empleada denunciante es una fisioterapeuta a la que se le denegó «de manera injustificada» la solicitud que presentó para acogerse a un permiso parental para el cuidado de un hijo menor de ocho años. La secretaria provincial de la organización profesional, Miriam Rubio, recuerda que la petición está amparada por el Estatuto Básico del Empleado Público y la directiva europea en la que se basa.

