Una fisioterapeuta del Hospital de Segovia gana en los tribunales su permiso parental

La Justicia da la razón a una trabajadora del Hospital General Universitario de Segovia en su demanda contra la Gerencia de Asistencia Sanitaria por ... impedirla la conciliación familiar y laboral. El sindicato de enfermería Satse da cuenta de esta nueva sentencia ganada por su servicio jurídico en defensa de los derechos del personal que desempeña sus atribuciones en ámbito asistencial. En esta ocasión, la empleada denunciante es una fisioterapeuta a la que se le denegó «de manera injustificada» la solicitud que presentó para acogerse a un permiso parental para el cuidado de un hijo menor de ocho años. La secretaria provincial de la organización profesional, Miriam Rubio, recuerda que la petición está amparada por el Estatuto Básico del Empleado Público y la directiva europea en la que se basa.

La sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) ratifica la resolución que ya emitió el pasado mes de julio el Juzgado número 1 de lo Contencioso-Administrativo de Segovia, que ya dio razón a la demandante. La responsable de Satse indica que la representación legal de la Gerencia de Asistencia Sanitaria decidió recurrirla y elevar el asunto a la Sala regional, consciente de que este movimiento imposibilitaría a la fisioterapeuta disfrutar del permiso parental hasta que conociera el nuevo fallo.

No es la primera ni la segunda vez que Satse gana en los tribunales un litigio de estas características. De hecho, Miriam Rubio declara que es la reincidencia de los responsables de la gestión sanitaria «lo más grave» de tener que recurrir a los juzgados «una y otra vez» para que sean reconocidos derechos evidentes de los trabajadores. En esta línea, la secretaria del sindicato de enfermería en la provincia critica a la Administración pública por «su descaro al seguir negando esos derechos mientras se le llena la boca de discursos sobre la conciliación y la igualdad». «Cada sentencia que ganamos demuestra que están vulnerando la ley», hace hincapié Rubio.

Sin dar alternativas

Tal y como extrae del último fallo del TSJCyL, la Sala regional pone de manifiesto la falta de voluntad de la Administración para facilitar la compatibilidad entre el desempeño profesional y el ámbito familiar. «Los magistrados subrayan que la Gerencia de Asistencia Sanitaria ni siquiera intentó ofrecer alternativas al disfrute del permiso, incumpliendo la obligación legal de buscar soluciones flexibles y razonables», informa la central de enfermería, que ha asesorado a la fisioterapeuta en este pleito.

Para el sindicato, las conclusiones a las que llega la sentencia ahora conocida aseveran que «los permisos no son una concesión ni un capricho de los trabajadores, sino un derecho reconocido por ley y por la Unión Europea».

«La dirección de Enfermería del Hospital de Segovia no solo pone trabas constantes a los permisos de conciliación, sino también a cualquier otro tipo de permiso, incluidos los necesarios para asistir a exámenes de función pública o para el cuidado de familiares, ignorando la normativa vigente y perjudicando directamente a los profesionales», critica la secretaria provincial de Satse, que arremete contra el gerente de Asistencia Sanitaria, Luis Gómez de Montes, por ser «el último responsable de las decisiones que adoptan sus diferentes direcciones asistenciales».